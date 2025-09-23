香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」

隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。

這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？（getty images）

一場歷史性暴雨 催生警告制度

1992年5月8日早上，香港天文台錄得每小時接近110毫米的雨量，創下當時的紀錄。這場突如其來的豪雨令全港多區陷入水浸和山泥傾瀉的災情，部分地區交通癱瘓。這次事件成為轉捩點，促使政府設立暴雨警告信號制度，希望透過客觀的雨量數據，提醒市民及早應對。

黑色則是超過70毫米的豪雨政府會呼籲僱主不要要求員工上班，除非事前已有特別安排。若員工已在工作地點，則應留在原處，除非該地點存在安全風險。（getty images）

黃、紅、黑三色警告 分級雨量

香港的暴雨警告分為3個級別，分別以黃色、紅色和黑色表示。黃色信號代表廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米的雨量，紅色則是超過50毫米，而黑色則是超過70毫米的豪雨。這些信號不只是天氣資訊，更關乎市民的行動安排。當紅色或黑色信號發出時，政府會呼籲僱主不要要求員工上班，除非事前已有特別安排。若員工已在工作地點，則應留在原處，除非該地點存在安全風險。

黃雨代表廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米的雨量。（官方圖片）

紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（官方圖片）

黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（官方圖片）

為何有時跳過黃色？

天文台的目標是在大雨來臨前一至兩小時發出黃色警告，但由於暴雨的發展速度極快，有時未及發出黃色信號，便需直接發出紅色或黑色信號。這也解釋了為何市民有時會感到警告「來得太遲」，其實是因為暴雨本身難以預測，天文台已盡力在最短時間內作出反應。

綠雨的都市傳說

不少人以為暴雨警告只有三種顏色，但其實在制度初期，還有一個名為「綠雨」的級別。綠雨屬於預警性質，只供政府部門和主要公營機構內部參考，象徵未來12小時內可能出現顯著雨量。不過在1998年系統更新後，綠雨被取消，黃雨則成為最早向公眾發出的警告。如今，綠雨已成為少數人知曉的冷知識，彷彿是天氣界的都市傳說。

