香港直飛桂林陽朔4天團折上折優惠｜人均低至$849包來回機票、酒店、餐飲、上網卡等！坐竹筏遊灕江＋象鼻山（附優惠碼）

想用「3位數」機票價，換4日3夜旅程？就要捉緊這次震撼優惠！KKday近日推出「桂林陽朔超值4天團」，香港直航、人均$999起已包機場稅連4天服務費，以及3晚星級酒店，再送每人1張上網卡，由興坪灕江竹筏、象鼻山到荔江灣，行程一次過打卡桂林山水3大代表景點，及包8餐美食！重點是，於KKday預訂時，輸入指定優惠碼再減$150，變相人均只需$849起，就能飛去桂林「歎世界」！旅行團將於2月至3月出發，不想錯過折上折優惠的話，即看下文報團攻略！

走入桂林3大美景 坐竹筏遊興坪灕江

去桂林怎能不看山水美景？這個行程雖然平，但景點絕不馬虎，甚至包攬了多個打卡熱點。重頭戲必定是「興坪灕江風光竹筏遊」，可讓大家親身坐上竹筏，漂流在如詩如畫的江面上，眼前的景象正是20元人民幣紙幣背後的圖案！那種「船在江中走，人在畫中遊」的體驗，絕對是一生必去一次。要留意的是，部分「船遊興坪灕江」安排需另購人民幣299元的自費套票，套票通常還會連山水實景劇場表演及自助晚餐，報名前可在KKday商品頁確認你所選方案是否包含。此外，行程還會帶大家遊覽桂林城徽「象山景區」（象鼻山），以及曾是春晚最美分會場的「荔江灣」。2月至3月的桂林正值初春，隨手一拍都是唯美相片！

象鼻山（圖片來源：KKday）

乘船遊覽「灕江精華段興坪灕江」（自費套餐）（圖片來源：KKday）

人均低至$849！包機票、酒店、餐飲、景點門票、上網卡等

平時北上報平團，大多要在深圳集合或坐長途旅遊巴。這個團最值回票價的地方，就是安排香港機場直航往返！省去了舟車勞頓的時間，約一小時機程即達桂林，對於帶長輩或小朋友出遊來說，舒適度滿分。如果你打算報團，記得疊加優惠碼使用！由即日起至1月25日，只要在結帳時輸入優惠碼「WEDCHINA85」，訂單滿$600即享85折優惠，最高扣減$150。以這個原價$1,998起的桂林團為例，本身已正在做半優優惠，減至人均$999起，輸入優惠碼後，直接減足上限$150，即人均只需$849起就包了來回機票、酒店、5正餐及3早餐、景點門票、上網卡、導遊小費及機場稅！這個價錢平時連單買1張機票都未必有，現在卻是「全包宴」，認真「抵得過分」！

桂林陽朔超值4天團

出發日期：2026年2月26日、3月5日、12日、19日、26日

價錢：

22歲或以上成人（佔半房）：$999起 （原價 $1,998）

12-21歲人士（佔半房）：$1,799起 （原價 $2,427）

0-11歲（不佔床）：$1,399起 （原價 $2,427）

*輸入優惠碼「WEDCHINA85」，訂單滿$600即享85折優惠，最高扣減$150

山水間劇場表演（自費套餐）（圖片來源：KKday）

