香港機場快綫優惠︱小童免費、樂悠咭半價！指定地點玩遊戲贏首爾機票

往返機場最舒適又快捷的方法，一定是選坐機場快綫（機鐵）。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的機場快綫車票優惠，無論是香港、九龍或青衣，都可以更優惠價錢輕鬆出發！

機鐵即日起至3月1日推出 「冬日出行優惠」，當中包括小童免費乘車、樂悠咭持有人可享八達通車費半價，方便一家大小一同去旅行往返機場市區。另有獎品豐富的網上及街頭挑戰遊戲，分別有機會贏取半價車票與首爾單人來回機票，加上不同平台都有特價車票，亦有單程$9.9快閃優惠，有計劃搭機鐵的話，即睇優惠詳情。

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

⭐小童免費、樂悠咭半價 優惠至3月1日

機鐵推出 「冬日出行優惠」，最吸引的一定是小童免費乘車優惠，由即日起至2026年3月1日，3至11歲的小朋友使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫往返市區車站，即香港、九龍或青衣站至機場站；或由市區車站出發，免費即日往返博覽館站。而60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通車費優惠，方便與兒孫好友外遊出行。

機場快綫推出 「冬日出行優惠」小童免費、樂悠咭半價往返機場或博覽館站（圖片來源：港鐵）

⭐網上及街頭挑戰「快到彈起」遊戲贏車票、首爾機票

機鐵首度推出「快到彈起」網上及限定街頭挑戰，挑戰你的反應速度，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，即可贏取豐富獎品，先贏先得。

「快到彈起」網上挑戰人人都可以輕鬆參加，贏取半價車票及MTR分（圖片來源：港鐵）

網上挑戰簡單易玩，只需進入手機版活動網頁登入Google Account，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，令機鐵仔彈起，即可贏取機場快綫來回車票半價電子優惠券，按到「23:00–25:00」之間則可獲車票7折優惠券。 每日達成任務即可同時贏取每日獎品20 MTR分。重頭戲、限定的「快到彈起」街頭快閃挑戰則會於2月期間在中環、銅鑼灣、旺角及沙田 鬧市街頭舉行，參加者只需坐上 1:1 實物比例的機鐵車廂座椅，前後設有計時器，當計時器顯示「24:00」時成功「彈」起，即有機會贏取首爾單人來回機票及雙人機場快綫來回車票，每日有2個贏機票的名額！

1月份的街頭快閃挑戰已送出多套首爾來回機票及機場快綫車票（圖片來源：港鐵）

⭐多人同行優惠 單程低至$42.5

團體出行優惠延長！乘客繼續享有多人同行優惠票價。2人、3人或4人同行，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼（博覽館站除外）購買單程團體票，即可以每人低至$42.5 的優惠價乘搭機場快綫往/返機場站，優惠至2026年8月31日。

2人同行票價：香港站人均$85；九龍站人均$75；青衣站人均$50

3人同行票價：香港站人均$76.7；九龍站人均$70；青衣站人均$46.7

4人同行票價：香港站人均$70；九龍站人均$62.5；青衣站人均$42.5

⭐Trip.com青衣站單程$9.9

此外，Trip.com今個2月有「Happy Friday」優惠，青衣站單程成人票只需$9.9，逢星期五早上10時開搶，記得進入優惠頁面準時搶購！

【Trip.com快閃優惠】青衣站單程票優惠

優惠價：$9.9 （原價$73）

優惠推出日期：2026年2月6、13、20、27日上午10時

按此經Trip.com預訂

Yahoo Travel看過Klook、KKday及Trip.com機場快綫現時價格，發現3個平台都有優惠。（圖片來源：港鐵）

3大旅遊平台機場快綫優惠

Yahoo Travel看過Klook、KKday及Trip.com機場快綫現時價格，發現3個平台都有優惠。以Klook獨有短期優惠票為例，青衣站單程票只需$60；香港站單程票$99，來回票更僅售$168，平均每程$84，低至7折。

Trip.com機場快綫車票價錢

青衣：單程票$62.1起 （原價$73） ；來回車票$114起 （原價$130）

九龍：單程票$89.3起 （原價$105） ；來回車票$170起 （原價$195）

香港：單程票$102起 （原價$120） ；來回車票$186起 （原價$215）

使用日期：下單後90天內有效

按此經Trip.com預訂

KKday機場快綫車票價錢

青衣：單程票$66起 （原價$73） ；來回車票$108起 （原價$130）

九龍：單程票$88起 （原價$105） ；來回車票$165起 （原價$195）

香港：單程票$100起 （原價$120） ；來回車票$178起 （原價$215）

使用日期：出票日起計90日內有效

按此經KKday預訂

Klook機場快綫車票價錢

青衣：單程票$62起 （原價$73） ；來回車票$111起 （原價$130）

九龍：單程票$89起 （原價$105） ；來回車票$166起 （原價$195）

香港：單程票$102起 （原價$120） ；來回車票$183起 （原價$215）

使用日期：出票日起計90日內有效

按此經Klook預訂

Klook優惠票

青衣：單程票$60起 （原價$73） ；來回車票$104起 （原價$130）

九龍：單程票$86起 （原價$105） ；來回車票$164起 （原價$195）

香港：單程票$99起 （原價$120） ；來回車票$168起 （原價$215）

使用日期：至2026年3月10日

按此經Klook預訂

