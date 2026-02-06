消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
香港機場快綫優惠︱小童免費、樂悠咭半價！指定地點玩遊戲贏首爾機票
往返機場最舒適又快捷的方法，一定是選坐機場快綫（機鐵）。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的機場快綫車票優惠，無論是香港、九龍或青衣，都可以更優惠價錢輕鬆出發！
機鐵即日起至3月1日推出 「冬日出行優惠」，當中包括小童免費乘車、樂悠咭持有人可享八達通車費半價，方便一家大小一同去旅行往返機場市區。另有獎品豐富的網上及街頭挑戰遊戲，分別有機會贏取半價車票與首爾單人來回機票，加上不同平台都有特價車票，亦有單程$9.9快閃優惠，有計劃搭機鐵的話，即睇優惠詳情。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
⭐小童免費、樂悠咭半價 優惠至3月1日
機鐵推出 「冬日出行優惠」，最吸引的一定是小童免費乘車優惠，由即日起至2026年3月1日，3至11歲的小朋友使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫往返市區車站，即香港、九龍或青衣站至機場站；或由市區車站出發，免費即日往返博覽館站。而60歲或以上持有效樂悠咭的乘客，則可享半價八達通車費優惠，方便與兒孫好友外遊出行。
⭐網上及街頭挑戰「快到彈起」遊戲贏車票、首爾機票
機鐵首度推出「快到彈起」網上及限定街頭挑戰，挑戰你的反應速度，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，即可贏取豐富獎品，先贏先得。
網上挑戰簡單易玩，只需進入手機版活動網頁登入Google Account，參加挑戰並成功按中「24:00」的顯示時間，令機鐵仔彈起，即可贏取機場快綫來回車票半價電子優惠券，按到「23:00–25:00」之間則可獲車票7折優惠券。 每日達成任務即可同時贏取每日獎品20 MTR分。重頭戲、限定的「快到彈起」街頭快閃挑戰則會於2月期間在中環、銅鑼灣、旺角及沙田 鬧市街頭舉行，參加者只需坐上 1:1 實物比例的機鐵車廂座椅，前後設有計時器，當計時器顯示「24:00」時成功「彈」起，即有機會贏取首爾單人來回機票及雙人機場快綫來回車票，每日有2個贏機票的名額！
⭐多人同行優惠 單程低至$42.5
團體出行優惠延長！乘客繼續享有多人同行優惠票價。2人、3人或4人同行，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼（博覽館站除外）購買單程團體票，即可以每人低至$42.5 的優惠價乘搭機場快綫往/返機場站，優惠至2026年8月31日。
2人同行票價：香港站人均$85；九龍站人均$75；青衣站人均$50
3人同行票價：香港站人均$76.7；九龍站人均$70；青衣站人均$46.7
4人同行票價：香港站人均$70；九龍站人均$62.5；青衣站人均$42.5
⭐Trip.com青衣站單程$9.9
此外，Trip.com今個2月有「Happy Friday」優惠，青衣站單程成人票只需$9.9，逢星期五早上10時開搶，記得進入優惠頁面準時搶購！
【Trip.com快閃優惠】青衣站單程票優惠
優惠價：$9.9
（原價$73）
優惠推出日期：2026年2月6、13、20、27日上午10時
3大旅遊平台機場快綫優惠
Yahoo Travel看過Klook、KKday及Trip.com機場快綫現時價格，發現3個平台都有優惠。以Klook獨有短期優惠票為例，青衣站單程票只需$60；香港站單程票$99，來回票更僅售$168，平均每程$84，低至7折。
Trip.com機場快綫車票價錢
青衣：單程票$62.1起
（原價$73）；來回車票$114起 （原價$130）
九龍：單程票$89.3起
（原價$105）；來回車票$170起 （原價$195）
香港：單程票$102起
（原價$120）；來回車票$186起 （原價$215）
使用日期：下單後90天內有效
KKday機場快綫車票價錢
青衣：單程票$66起
（原價$73）；來回車票$108起 （原價$130）
九龍：單程票$88起
（原價$105）；來回車票$165起 （原價$195）
香港：單程票$100起
（原價$120）；來回車票$178起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
Klook機場快綫車票價錢
青衣：單程票$62起
（原價$73）；來回車票$111起 （原價$130）
九龍：單程票$89起
（原價$105）；來回車票$166起 （原價$195）
香港：單程票$102起
（原價$120）；來回車票$183起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
Klook優惠票
青衣：單程票$60起
（原價$73）；來回車票$104起 （原價$130）
九龍：單程票$86起
（原價$105）；來回車票$164起 （原價$195）
香港：單程票$99起
（原價$120）；來回車票$168起 （原價$215）
使用日期：至2026年3月10日
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
ICE兩度秘密遣返巴人 租用特朗普朋友私人飛機 運往約旦河西岸｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國入境及海關執法局（ICE）自美國總統特朗普再次上任後，持續擴大打擊非法移民行動，被揭曾兩度無視正當程序，租用特朗普商人朋友 Gil Dezer的私人飛機，秘密將多名巴勒斯坦男子從美國遣返至被以色列佔領的約旦河西岸，估計往返航班的成本為40萬至50萬美元（約 312 萬至 390 萬元）。人權組織批評，當局組建不透明的驅逐系統，無視程序、拆散家庭，「且沒有任何問責機制」。
10個從東京也能看見富士山的拍照景點！攝影愛好者必收
位於靜岡與山梨兩縣交界處的富士山有海拔3776公尺高，以日本第一高峰及最具代表性聞名日本國內外，大部份人都以為需要親自到富士山周邊才能看見富士山，但是其實在東京也是能看見富士山的！這次就要介紹10個擁有美麗富士山景致的東京攝影點，包含高層大廈、機場、公園等等，到東京玩時若是有幸遇上好天氣，不妨就到這些地方走走，將富士山雄偉又壯麗的身姿用相機及自己的雙眼好好捕捉！
新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略
農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！
伊朗與美國在阿曼重返談判桌 川普拒排除軍事選項
（法新社阿曼首都馬斯開特6日電） 伊朗國營媒體報導，伊朗與美國今天在阿曼展開會談。法新社報導，以色列去年6月曾與伊朗爆發為期12天戰爭，期間美國轟炸了伊朗核子設施，導致美國與伊朗的上一輪談判告終，這次是自那時以來美伊首度舉行會談。
川普稱與伊朗會談「非常好」 預計將有更多談判
（法新社空軍一號上6日電） 美國總統川普今天表示，在美國與伊朗雙方於阿曼舉行間接對話後，華府與伊朗進行了「非常好的會談」。川普在其前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的空軍一號上告訴記者：「我們同樣與伊朗進行了非常好的會談。」
HONOR葵芳體驗店開幕 驚喜搶購週即日啟動 多款人氣智能產品低至1折入手！
HONOR 繼上月進駐屯門後，品牌今日宣佈正式在葵芳新都會廣場開設本地第五間體驗店 。為了慶祝新店落成，官方特別由即日起至2月13日期間，於葵芳店推出「超值搶購週」活動，讓用家能以低至1折的驚喜價錢入手各類智能電子產品 。
巴基斯坦首都清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少30死130傷
（法新社伊斯蘭馬巴德6日電） 巴基斯坦一位警方消息人士告訴法新社，首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，至少有30人喪命、超過130人受傷。一位匿名的安全部門消息人士也告訴法新社，攻擊者在門口被攔下，隨後就引爆身上炸彈。
大掃除用品2026｜30款DAISO大掃除好物推薦 $12入手浴室/廚房/客廳清潔神器
每到歲末年初或換季時，家裡總需要來一場大掃除。想要省時省力又能保持環境清潔，選對工具非常重要！日本生活品牌 DAISO 不僅商品種類齊全，還有許多高效又貼心設計的清潔用品，讓你輕鬆搞定浴室、廚房、客廳甚至衣物上的頑固污漬！以下整理出一系列必買大掃除好物，讓打掃變得更輕鬆、更有效率！
日本新幹線比時鐘更準時 英女皇四十七年前也曾坐過
英女皇伊莉莎白二世於2022年9月8日駕崩，全球一同悲傷致哀，而她在世時致力為世界和平作出努力。 日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享，伊莉莎白二世在1975年曾拜訪日本並乘坐新幹線，並力讚新幹線比時鐘更準時！
順豐上門託運行李流程及優惠｜激抵價低至$18！上門收行李兼辦登機手續、兩手揈揈出發
順豐香港2023年首推出上門行李託運服務，一站式解決要搬重行李到機場、提早到機場辦理登機手續的煩繁程序，最適合分秒必爭的繁忙打工仔！預約服務後，順豐會派專員上門提取行李，同時為客人即場辦理登機手續，客人便可兩手揈揈去機場，直接入閘等上機，能夠有效規劃時間。
女子質疑軟件藥倍安心「請槍」 涉發布起底帖文被捕
【Now新聞台】一名女子早前質疑一名中五學生「請槍」研發人工智能軟件，涉嫌在網上披露對方及其家人的個人資料被捕。 據了解，該名24歲鄭姓女子2025年6月發布帖文，懷疑一名中五學生多次憑人工智能軟件「藥倍安心」獲獎，但軟件並非對方自行研發，之後在去年6月至10月於多個社交平台針對受害人及其家人發布「起底」帖文及評論，在未經當事人同意下，披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址，令受害人及其家人遭到電話及電子郵件騷擾，受害人去年11月到私隱專員公署報案。被捕人經警誡後，承認發布涉事帖文。案件交由港島總區重案組調查。#要聞
年糕推薦2026｜利苑賀年糕點早鳥優惠限時$208起！必試招牌棗皇糕/臘味芋頭糕/椰汁年糕
農曆新年2026就快到！還未買年糕、訂餐廳的朋友，記得趁最抵機會入手！今次Yahoo購物專員就見到利苑推出了賀年糕點限時優惠低至86折，最平$208就買到，非常抵食！利苑今年推出了招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、清香馬蹄糕等，款款都足料、有誠意！優惠已於Klook開售，各位快買一兩盒應下節，過肥年喇！
百佳優惠2026｜辦年貨最後召集！百佳2.7會員日全單88折驚喜回歸、佳蛋仔快閃見面會大派開運貼紙
農曆新年進入倒數階段，各位佳坊的年貨清單備齊了嗎？繼上月優惠反應熱烈後，百佳超級市場宣佈在 2026 年2月7日（星期六）再度舉辦「新春會員日」，帶來全單88折的重磅驚喜 。這次優惠不設折扣上限，方便大家大手入貨糖果禮盒、優質食米或是清潔用品。此外，百佳明星「佳蛋仔」、「百便星」將會在新界兩間指定門市舉行粉絲見面會，想知道詳情就要繼續看下去啦！
【A-1 Bakery】超人氣宇治抹茶雪糕杯快閃7折（只限07/02）
A-1 Bakery每月「超人氣」產品大優惠日又嚟喇！今日於門市購買宇治抹茶雪糕杯 (2件)，即可享限時7折，由原價 $30減至 $21！
【Aeon】買禮券每滿$1000 即可送$50現金券（即日起至16/02）
由即日起至2月16日，凡於AEON購買AEON 購物禮券，每滿$1000即可獲贈$50現金券1張；滿$2000可獲贈$50現金券2張，如此類推，多買多送！
【萬寧】一日限定全場88折
明天（2月7日）到萬寧購物即享全場88折，官網都有同步優惠（優惠碼「26FEBHH」）。快啲趁機會入手日常必備、保健品同新年精選！而家入手任何護膚產品滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因