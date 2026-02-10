香港櫻花2026｜沙田石門逾150棵富士櫻／河津櫻夢幻盛開！即睇櫻花花期＋地址＋交通方法

每年春季都是賞櫻季節，除了飛往日韓台，其實香港也有不少賞花景點！當中沙田石門的安景街公園，沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括今年新種的12棵河津櫻，以及城門河河畔的富士櫻等，免費入場，不用坐飛機都能漫遊於櫻花公園，立即看看櫻花花期及前往的交通方法吧！

今年新種12棵河津櫻

安景街公園園內沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括染井吉野櫻、香水吉野櫻、枝垂櫻 、福爾摩沙櫻、江戶彼岸櫻、富士櫻，以及今年新種的12棵河津櫻等，花期由2月至3月陸續開花，櫻花盛放時整個公園都被淡淡的粉紅色包圍，有不少市民穿插於花海之中，又或在城門河河畔賞櫻，適逢情人節快到，絕對是拍拖好去處。

安景街公園園內沿河畔種有超過150棵櫻花樹。（圖片來源：香港旺角帝盛酒店）

包括染井吉野櫻、香水吉野櫻、枝垂櫻 、福爾摩沙櫻、江戶彼岸櫻、富士櫻，以及今年新種的12棵河津櫻等。（圖片來源：香港旺角帝盛酒店）

花期由2月至3月陸續開花，櫻花盛放時整個公園都被淡淡的粉紅色包圍。（圖片來源：香港旺角帝盛酒店）

適逢情人節快到，絕對是拍拖好去處。（圖片來源：香港旺角帝盛酒店）

康文署開花情報為4分

跟據康文署於2月5日公佈的開花情報，5分為滿開，安景街公園的櫻花開花指數已達4分，意味住現時已到達滿開時期；而到場親身視察的一眾小紅書網民則陸續發文表示場內櫻花已到達滿開期，並建議各位平日早上10時前抵達，此時光線柔和、人流最少，要賞櫻的各位是時候出發了！

跟據康文署於2月5日公佈的開花情報，5分為滿開，安景街公園的櫻花開花指數已達4分，意味住現時已到達滿開時期。（圖片來源：康文署）

港九新界出發 巴士直達

前往安景街公園賞櫻其實極為方便，乘搭港鐵屯馬線至石門站，步行約10分鐘即達，又或從金鐘、紅勵、尖沙咀、荃灣等地，乘搭巴士至大涌橋路站，再步行約3分鐘即達。記得把握花期，錯過了便要等下年！

安景街公園

地址：香港沙田安景街23號（地圖按此）

交通：乘搭港鐵屯馬線至石門站，步行約10分鐘； 或乘搭九巴 40X、43X、81C、82X、84M、85K、85X、86C、86K、87D、89C、284、286C、287D、299X、城巴 B8、680、682 至大涌橋路分站，再步行約3分鐘

