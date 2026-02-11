香港櫻花2026｜馬鞍山河津櫻開花、料情人節＋農曆新年滿開！即睇櫻花花期＋地址＋交通方法

每年2至3月份是香港櫻花季，不用飛日韓台都能看到夢幻的粉嫩櫻花！除了沙田石門安景街公園以及東涌機場櫻花園，馬鞍山恆明街休憩處亦是人氣的賞櫻地點，園內種有約10棵櫻花樹，每年花開時都吸引一眾網紅及攝影發燒友到場打卡，立即睇睇其櫻花花期及前往方法吧！

馬鞍山恆明街休憩處亦是人氣的賞櫻地點。（圖片來源：SesamePlay@小紅書）

河津櫻已率先開花

恆明街休憩處又名恆明街公園，交通方便距離港鐵屯馬線的恆安站只有5分鐘步程，場內種有10棵櫻花，包括廣州櫻、河津櫻及江戶彼岸櫻等品種，其中河津櫻已率先開花，其他品種亦陸續開花；根據康文署網站於2月5日更新的「賞花情報」顯示，恆明街休憩處的櫻花開花指數為3，距離滿分5還有一點距離，預計今個星期將進入盛開期，即是情人節及農曆新年可欣賞到絕美粉紅花海，大家記得把握花期了！

河津櫻已率先開花，其他品種亦陸續開花。（圖片來源：SesamePlay@小紅書）

場內種有10棵櫻花，包括廣州櫻、河津櫻及江戶彼岸櫻等品種。（圖片來源：康文署）

根據康文署網站於2月5日更新的「賞花情報」顯示，恆明街休憩處的櫻花開花指數為3，距離滿分5還有一點距離。（圖片來源：康文署）

馬鞍山恆明街休憩處

地址：香港馬鞍山恆明街恆明街休憩處（地圖按此）

交通方法：港鐵屯馬線恆安站A出口步行約5分鐘

