香港海洋公園半價優惠｜成人只需$269！Sanrio蔚藍海洋之旅、人氣角色見面打卡
作為香港地標主題樂園之一，香港海洋公園除了有刺激的機動遊戲設施，還可以近距離欣賞到大量稀有陸上及海洋生物，無論大人小朋友也一樣開心。近年海洋公園更迎來香港首對港產龍鳳胎大熊貓：姐姐「加加」與弟弟「得得」，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面，還有與Sanrio合作的「蔚藍海洋之旅」活動陸續登場，一於入場玩個夠！
如果你還在觀望門票價格，就要把握是次Klook及Trip.com門票優惠！兩個購票平台分別有買一送一及半價優惠，平均每位成人只需$269，非常划算，即睇門票優惠詳情！
⭐Klook限時買一送一／Trip.com快閃半價優惠
Klook於1月30日晚上9時推出限時買一送一優惠，結賬時輸入優惠碼【HKOPCNY2026】購買成人一日門票即享買一送一優惠，平均每位$269。如果錯過優惠，之後亦有Trip.com接力推出「2如反掌」快閃優惠，1月31日至2月8日每日上午11時都有限量海洋公園半價門票，成人1日門票只需$269一張，原價每位$538，即省一半，快點將優惠Send給身邊朋友一起去玩啦。
【Klook快閃優惠】香港海洋公園1日門票—成人票
買一送一優惠：$538／兩位，人均$269
（原價$538）
優惠推出日期：2026年1月30日晚上9時
【Trip.com快閃優惠】香港海洋公園1日門票—成人票
半價優惠：每位$269
（原價$538）
優惠推出日期：2026年1月31日至2月8日每日上午11時
Sanrio超人氣6大角色登陸海洋公園
香港海洋公園與Sanrio攜手推出「蔚藍海洋之旅」活動，齊集6大超人氣Sanrio角色：Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及 Hangyodon（水怪）化身海洋冒險隊，約定大家一同坐上潛艇，來一場深海探索旅程。園內設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，而My Melody與Kuromi更於海洋公園高峰樂園分別慶祝出道50周年及20周年，公開「Y2K幻彩世界」專屬扮靚空間，定必成為粉絲、親子、情侶打卡熱點！
Klook香港海洋公園標準入場門票
門票價格：$453
（原價$538）
KKday【優惠套票】香港海洋公園「二人同行」
價格：$861，人均$430.5起
（原價$538）
Trip.com三人同行套票
價格：$1,020，人均$340起
（原價$538）
香港海洋公園
地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此）
交通：乘港鐵南港島線，在海洋公園站下車，從B出口出站即可直接到達公園入口
