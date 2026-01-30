香港海洋公園半價優惠｜成人只需$269！Sanrio蔚藍海洋之旅、人氣角色見面打卡

近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗

