全港30個暖水泳池即日起開放！港九新界泳池名單、開放時間、入場費一覽｜香港好去處
香港氣溫逐漸下降，下星期日（17日）晚上一股強烈東北季候風殺到，下星期二（18日）天氣顯著轉涼，市區最低溫度只有15度，下星期三（19日）甚至低至13度。鑑於天氣持續下降，康文署宣佈轄下30個公眾游泳池即日起供應暖水至下年5月，大家沒有借口懶於做運動呢！不過留意，4大熱門泳池包括灣仔游泳池、維多利亞公園游泳池、深水埗公園游泳池、觀塘游泳池因進行保養維修工程而在部分日期暫停開放，今次為大家整合30個暖水泳池名單及其開放詳情～
暖水泳池｜港島區1. 堅尼地城游泳池
地址：香港堅尼地城西祥街北2號（地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（只開放室內泳池）
暖水泳池｜港島區2. 中山紀念公園游泳池（2026年4月16日至6月5日暫停開放）
地址：香港西營盤東邊街北16號（地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm
暖水泳池｜港島區3. 摩理臣山游泳池
地址：香港灣仔愛群道7號（地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（只開放室內主池及訓練池）
暖水泳池｜港島區4. 灣仔游泳池（2025年12月1日至2026年1月20日暫停開放）
地址：香港灣仔港灣道27號（地圖按此）
開放時間：7am-10pm
暖水泳池｜港島區5.維多利亞公園游泳池（2026年2月20日至2026年4月21日暫停開放）
地址：香港銅鑼灣興發街一號 （地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm
暖水泳池｜港島區6. 港島東游泳池
地址：香港西灣河鯉景道52號（地圖按此）
開放時間：11月至3月 6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm／4月至5月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm
暖水泳池｜港島區7. 小西灣游泳池（2026年5月2日至6月21日暫停開放）
地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm／4月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm
暖水泳池｜九龍區8. 九龍公園游泳池
地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園（地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（2025年11月1日至4月15日戶外泳池維修、4月16日至5月6日室內泳池維修）
暖水泳池｜九龍區9. 大角咀游泳池
地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓（地圖按此）
開放時間：6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm
暖水泳池｜九龍區10. 荔枝角公園游泳池
地址：九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9pm／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜九龍區11. 深水埗公園游泳池（2026年2月24日至4月15日暫停開放）
地址：九龍深水埗荔枝角道733號（地圖按此）
開放時間：11月至2月23日6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9pm（只開放主池）／4月16至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜九龍區12. 何文田游泳池
地址：九龍何文田忠義街1號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm（只開放室內泳池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（戶外泳池維修2026年4月1日至15日）
暖水泳池｜九龍區13. 九龍仔游泳池
地址：九龍延文禮士道13號九龍仔公園（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm（只開放室內泳池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（戶外訓練池及嬉水池施工2026年4月1日至15日、室內泳池維修4月16日至6月5日）
暖水泳池｜九龍區14. 摩士公園游泳池
地址：九龍黃大仙鳳舞街80號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm（只開放室內泳池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（戶外泳池維修2026年4月1日至15日、室內泳池維修4月16日至6月5日）
暖水泳池｜九龍區15. 斧山道游泳池
地址：九龍黃大仙龍翔道30號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-9pm（只開放室內泳池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-5pm、6pm-10pm（戶外泳池維修2026年4月1日至15日、室內泳池維修5月11日至6月30日）
暖水泳池｜九龍區16. 觀塘游泳池（2026年1月2日至2月21日暫停開放）
地址：九龍觀塘翠屏道2號（地圖按此）
開放時間：11月至12月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（只開放室內泳池）／2月22日至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2025年11月1日至2026年4月15日戶外泳池維修）
暖水泳池｜九龍區17. 藍田游泳池（2026年4月16日至5月6日暫停開放）
地址：九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓（地圖按此）
開放時間：11月至2026年6月4日6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜新界區18. 沙田賽馬會游泳池
地址：沙田源禾路10號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（4月1至15日只開放主池、2026年4月16日至6月5日主池及跳水池維修）
暖水泳池｜新界區19. 顯田游泳池
地址：沙田大圍車公廟路68號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放室內池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（4月1至15日只開放室內泳池）
暖水泳池｜新界區20. 將軍澳游泳池
地址：將軍澳運隆路9號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（4月1至15日只開放主池、5月4日至6月23日主池維修）
暖水泳池｜新界區21. 屯門游泳池
地址：屯門海皇路8號（地圖按此）
開放時間：11月至12月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放主池）／1月至5月有待公布
暖水泳池｜新界區22. 屯門西北游泳池
地址：屯門鳴琴路95號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放室內訓練池、按摩池及嬉水池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放室內訓練池、按摩池及嬉水池）
暖水泳池｜新界區23. 青衣西南游泳池
地址：青衣涌美路70號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜新界區24. 元朗游泳池
地址：元朗體育路10號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放主池、2026年4月16日至6月5日主池維修）
暖水泳池｜新界區25. 屏山天水圍游泳池
地址：天水圍聚星路1號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜新界區26. 天秀路游泳池
地址：天水圍天秀路20號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放室內訓練池及室內按摩池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放室內訓練池及室內按摩池、2026年4月16日至6月5日室內訓練池及室內按摩池維修）
暖水泳池｜新界區27. 粉嶺游泳池
地址：粉嶺新運路73號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放主池、2026年4月16日至6月5日主池維修）
暖水泳池｜新界區28. 東昌街游泳池
地址：大埔東昌街康體大樓1樓（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm
暖水泳池｜新界區29. 城門谷游泳池
地址：荃灣城門道21號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放室內主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放室內主池、2026年5月1日至6月30日只開放戶外泳池）
暖水泳池｜新界區30. 東涌游泳池
地址：東涌達東路5號（地圖按此）
開放時間：11月至3月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-9:30pm（只開放室內主池）／4月至5月6:30am-12nn、1pm-6pm、7pm-10pm（2026年4月1日至15日只開放室內主池）
公眾游泳池入場費
星期一至五：成人$17、60歲或以上長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者$8、3歲以下幼童免費；
星期六、日及公眾假期成人$19、60歲或以上長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士和一名陪同者$9、3歲以下幼童免費
月票費用：$300（60歲或以上長者/3至13歲兒童/全日制學生/殘疾人士半價）
