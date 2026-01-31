煲仔飯推介2026｜Top 19香港人氣必食煲仔飯！深水埗$48煲仔飯/隱世名店/老牌炭爐即煲

八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
天氣開始轉凍，煲仔飯絕對是秋天必食美食之一，想知今年Top 19人氣必食煲仔飯有哪幾間？即睇Yahoo Food推介：
煲仔飯推介2026｜煲仔飯推介邊間？天氣開始轉凍，最適合就是吃煲仔飯暖胃！煲仔飯絕對是秋天必食美食之一，2026年煲仔飯店動向繼續受到大家關注，想知今年Top 19人氣必食煲仔飯有哪些？馬上繼續看下去！
煲仔飯推介1.祥囍煲仔小廚：世一煲仔飯飯焦！必試臘味蝦乾飯
主打煲仔飯的祥囍煲仔小廚，必吃臘味蝦乾飯，蝦乾夠乾身大隻且份量十足，熱氣騰騰的煲仔飯配以甜豉油同吃份外可口。吃煲仔飯最重要就是飯焦，這裡的煲仔飯吃畢面層的飯粒之後，即可輕易吃到焦香鬆脆的飯焦，越吃越滋味。
祥囍煲仔小廚
地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖（地圖按此）
電話：2343 8811
營業時間：1730pm-22:00pm
煲仔飯推介2.興記菜館：廟街人氣煲仔飯名店！必吃白鱔油鴨煲仔飯
在廟街人氣十足的興記菜館，主打各式煲仔飯及蠔餅，由於名氣及甚有港式風味，甚受遊客歡迎。煲仔飯的款式甚多，當中最出名的。煲仔飯就是白鱔油鴨煲仔飯、黃鱔白鱔煲仔飯及田雞煲仔飯等，底部呈有微焦的飯焦油香十足。
興記菜館
地址：油麻地廟街12,14,15,17,19號舖（地圖按此）
電話：2384 3647
營業時間：13:30pm-15:30pm、17:30pm-23:00pm（逢星期一休息）
煲仔飯推介3.池家人煲仔飯：明火煲仔飯！必吃黃鱔煲仔飯
池家人煲仔飯店內以古代客棧作設計，主打客家菜，有得食黃酒雞，更有多款即叫即煲的明火煲仔飯，款式備有合時臘味煲仔飯、豉汁白鱔煲仔飯、豉汁鯇魚腩煲仔飯、榨菜田雞煲仔飯及黃鱔煲仔飯，款式較坊間選擇多，重點是只需$58起，底部的飯焦香脆可口。
池家人煲仔飯
地址：深水埗基隆街187號地舖（地圖按此）
電話：2861 2221
營業時間：10:30am-22:00pm
煲仔飯推介4.味仟食店：元朗人氣煲仔飯！毛家辣系列香辣惹味
味仟食店乃是元朗的人氣煲仔飯名店，雖然位置不太方便，但仍吸引不少識食之人前往惠顧。過往標榜以炭火來烹煮煲仔飯，雖然現時不再見到炭火，但無減人氣。舖面雖小，但煲仔飯選擇甚多，如鮮雞、田雞、排骨及肉餅等款式，另外還有毛家辣系列，煲仔飯香辣惹味，即叫即整，需時約10分鐘。
味仟食店
地址：元朗元朗安興街40號地舖（地圖按此）
電話：2449 3962
營業時間：18:30pm-23:00pm
煲仔飯推介5.秋香：屯門人氣創意煲仔飯！必吃白鱔煲仔飯
店名秋香取材自周星馳人氣電影《唐伯虎點秋香》，主打中日Fusion菜式，就連傳統的煲仔飯亦甚有特色。招牌名物是即叫即燒的鹽燒白鱔煲仔飯，吸滿白鱔油香的珍珠米口感份外滋味，面層再加入櫻花蝦乾及蔥花點綴，甚有層次。
秋香
地址：屯門青善街38號康景花園地下26-27號舖（地圖按此）
電話：2362 6883
營業時間：12:30pm-22:30pm（逢星期二休息）
煲仔飯推介6.紹華小廚：筲箕灣名店 重口味之選推介野菌鵝肝煲仔飯+豬膶黃鱔飯
如果你喜歡重口味的話，筲箕灣名店紹華小廚就非常適合你。小店雖然位於街市中的熟食中心，但是煲仔飯的款式一點都不普通，招牌包括野菌鵝肝煲仔飯、豬膶黃鱔煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、荔茸肉碎飯等，尤其是芋泥蓉大得像雪糕，未吃已經流口水。
紹華小廚
地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3號舖（地圖按此）
電話：8199 8188
營業時間：07:00am-10:00pm
煲仔飯推介7.飯小妖：深水埗$45煲仔飯 白鱔/田雞/排骨任你拼
位於西九龍中心的「飯小妖」，以平價取勝，定價由$48起，最貴也不過$60，雙併也不過加$8，認真比快餐店還抵食，而且選擇不少，基本款如排骨、滑雞、臘味等，通通齊全，其中網友大推白鱔，認為$60能吃厚厚的鱔魚，相當有驚喜。加上，雖然舖仔細細，但店家更設有特製電爐，由師傅一人用瓦煲即叫即煮，可謂用誠意打動食客。
飯小妖
地址：深水埗欽州街37號西九龍中心8樓美食廣場(地圖按此)
營業時間：12nn-9pm
煲仔飯推介8.深仔記：企理茶餐廳 超香日式鰻魚煲仔飯殺出血路
好食的煲仔飯未必一定要到大排檔或熟食中心， 深仔記位於尖沙咀，環境企理明亮，傳統煲仔飯以外，推出的日式鰻魚煲仔飯受到不少煲仔飯迷推崇。軟腍甜美的鰻魚除了與口感細膩的滑蛋是絕配，再加上全塊黃金的飯焦更是天作之合。
深仔記茶餐廳
地址：尖沙咀亞士厘道29-39號九龍中心大廈地舖（地圖按此）
電話：9377 0072
營業時間：07:00am-09:00pm
煲仔飯推介9.光榮冰室：豬油煲仔飯＋魚春肉餅煲仔飯 加$15可連煲外賣帶走
光榮冰室的煲仔飯一向受到熱捧，除了可以加$15即可連煲外賣帶走，還有超邪惡豬油煲仔飯、鹹蛋肉餅煲仔飯、蝦膏豬頸肉煲仔飯等，惹味非常。現在光榮冰室多間分店都有供應煲仔飯，外賣不想等的話，建議大家可以提前打電話落柯打。
煲仔飯推介10.坤記煲仔小菜：煲仔飯界名店！米芝蓮推介+必食白鱔煲仔飯
提到最強煲仔飯，怎少得獲得米芝蓮必比登推介的坤記煲仔小菜。這間人氣排隊店搬至新舖後，繼續人氣旺盛，全因用瓷煲和火山石製作煲仔飯，加上飯底用了三種米混合而成，富有米香且粒粒均勻。食客最愛的白鱔煲仔飯，就被大讚魚肉彈牙爽口，簡單配以秘製豆豉汁，已經美味得難以忘懷，難怪一開門就座無虛席。
坤記煲仔小菜
地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖（地圖按此）
電話：2803 7209
營業時間：星期一至六 11:00am-02:30pm、06:00pm - 10:30pm
星期日 06:00pm-10:30pm
煲仔飯推介11.四季芬芳：蛇王芬副線！陳皮配油香和牛肉餅
中環蛇王芬開業多年，除了蛇羹出名，煲仔飯亦深受熱捧，沙田副線四季芬芳亦有數款相當特別的煲仔飯，特別推介溫泉蛋陳皮和牛肉餅煲仔飯，別以為陳皮是老味道，將陳皮再加入和牛後打成肉餅，跟慢煮溫泉蛋拌在一起，為味蕾帶來全新驚喜！
四季芬芳
地址：沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓363A號舖（地圖按此）
電話：3108 2196
營業時間：星期一至日 11:30am-03:30pm、05:30pm-10:00pm
煲仔飯推介12.憶食尚臘味煲仔飯：佐敦煲仔飯專門店！自家東北五常大米+特製茅臺酒土黑豬鮮肉臘腸
說到煲仔飯，米飯自然是重要的一環！佐敦憶食尚的煲仔飯，對大米就十分講究，選用自家農場的東北五常大米，而煲仔飯的最佳拍檔：臘腸，店家甄選土黑豬的豬脊背和後腿肉，再加上茅臺製作，與米飯拌在一起，油香味道格外突出，絕對是讓人吃到停不了口的煲仔飯。
憶食尚臘味煲仔飯
地址：佐敦文匯街22-24號地下2-4號舖（地圖按此）
查詢：3590 9933
營業時間：星期二至四 11:30am - 09:30pm、星期五至日 11:30-10:00pm
煲仔飯推介13.點煲：全港首間備長炭煲仔飯專門店！必食海膽煲仔飯
太興旗下的煲仔飯連鎖店，主打全港首間備長炭煲仔飯專門店，不走傳統路線，配料有安格斯牛肉、芝士、櫻花蝦等等，亦是少有在商場開店的煲仔飯專門店。每枱放了一罐自家特製豬油，客人可以按個人需求加入適量豬油，拌均後更是香氣十足。
點煲
地址：太古太古城道16號星輝台智星閣地下G1016-G1017號舖（地圖按此）
電話：28869636
營業時間：星期一至日 11:30am-9:30pm
地址 ：屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓1101號舖（地圖按此）
電話：23030809
營業時間：星期一至日 11:30am-10:00pm
煲仔飯推介14.銓滿記餐廳小廚：旺角海鮮煲仔飯專門店 必食金銀蒜粉絲開邊蝦煲仔飯
喜歡吃海鮮的，就不能錯過旺角的「銓滿記餐廳小廚」！餐廳在旺角開業多年，吸引不少媒體訪問，店內主打海鮮煲仔飯，大廚將從前傳統海鮮小菜陳皮粉絲龍躉球、金銀蒜粉絲開邊蝦、陳皮鴛鴦鮑魚等等放上半焦的白飯底，鮮味逼人！喜歡新派煲仔飯，可以加錢配上黑松露醬，將香氣再推高一個層次！在人來人往的旺角享用此等煲仔飯，格外有氣氛。
銓滿記餐廳小廚
地址：旺角新填地街419號萬福大廈地下（地圖按此）
查詢：37608855
營業時間：07:00pm-12:00am
煲仔飯推介15.江湖小棧：荃灣武俠主題小菜館！超銷魂自家提煉豬油+自選煲仔飯
豬油向來都是人間極品，這間以「武俠」為主題的小菜館，除了受到荃灣區街坊推薦，更有不少人跨區加排隊都要光顧，全因煲仔飯都加上大廚獨家提煉的豬油，格外香口。而且煲仔飯設有自選款式，食客可以自己選擇蝦膏、滑田雞、馬拉盞等食材，做出極具個性化的煲仔飯，貪新鮮者必試！
江湖小棧
地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖（地圖按此）
查詢：2399 7994
營業時間：星期一至日 5:30pm-12:00am
煲仔飯推介16.永合成馳名煲仔飯：每日4點收工！必食招牌焗爐窩蛋牛肉煲仔飯
不少人都會選擇收工和朋友食煲仔飯，但上環永合成馳名煲仔飯由早上七點營業至下午4點，想食的話，就要早點去。店舖最有名就是以麵包爐烘煮的煲仔飯，米飯受熱更加平均。招牌窩蛋牛肉煲仔飯，米飯加上生雞蛋，再趁熱拌勻，熱辣辣的半熟雞蛋跟半焦的米飯，絕對不會令你失望！
永合成馳名煲仔飯
地址：西環德輔道西360號地鋪（地圖按此）
電話：2850 5723
營業時間：星期一至六 07:00am-04:00pm
煲仔飯推介17.Nonsense：日式煲仔飯Fusion餐廳！松葉蟹甲羅盛煲仔飯超特別！
食煲仔飯未必一定是要在「佬味重」的地點，Nonsense主打Fusiona美食，店內名物北海道松葉蟹甲羅盛·大蝦·海鮮日式煲仔飯一直深受食客歡迎，店家選用珍珠米配上自家調配醬汁一齊煲，鹹香惹味，而且飯焦更可以與白味噌湯一同享用。
Nonsense
地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖（地圖按此）
電話：2806 3800/2806 3910
營業時間：星期二至日 12:00nn-11:00pm
煲仔飯推介18.四季煲仔飯：札根廟街30多年炭爐煲仔飯
四季煲仔飯可說是廟街最出名的煲仔飯店，札根廟街30多年，以炭爐即煲以聞名，店內提供逾30款傳統口味煲仔飯，推介必食白鱔滑雞飯、膶腸雞肉煲仔飯。另外，炸鴨蛋蠔餅是必試之選，鬆脆鹹香，鴨蛋蛋味濃，不用蘸醬油已很好吃。
四季煲仔飯
地址：油麻地鴉打街50-52號（地圖按此）
營業時間：星期一至日 4:30pm-00:30am
煲仔飯推介19.嚐囍煲仔小菜：獲米芝蓮推介 真炭火煲仔飯
除了直火煲仔飯，炭火煲仔飯可以算是經典中的經典，西環嚐囍煲仔小菜就以炭火煲仔飯獲得《米芝蓮推介2020》，師傅混合泰國新舊米配合幾滴豬油，飯底加上配料跟豉油，再使用火山石製作，每一口都香得不得了，難怪一直是西環的人龍店！
嚐囍煲仔小菜
地址：西環堅尼地城北街25號地下（地圖按此）
電話：2819 6190
營業時間：
星期一至日 06:00am-04:00pm、06:00pm-06:00am
