聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！小飛象嘉年華/全港首個貓貓聖誕村/甜蜜糖果樂園
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，我們會持續更新呢！
聖誕節好去處港島區1. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》
太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」以及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。
「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情
日期： 2025年11月14日至2026年1月4日
時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm
地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
「Sweetmas Rewards」換領詳情
日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止
時間：11am-9pm
地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）
相關文章：聖誕好去處2025｜太古城化身甜蜜糖果樂園！8米高紅白士的糖+巨型熊仔笑笑糖坐鎮
聖誕節好去處九龍區2. iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」
iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師 Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」，3大打卡區域包括地下正門iPIAZZA的「萌汪Muck聖誕野營歷險」，5米高聖誕老人造型的Muck，展示他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等；三樓iFUNCTION的「汪星歐陸聖誕浪漫之城」，Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型；大堂樓層iEXHIBITION的「萌Muck聖誕販機站」，由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛，同場亦設全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領，由2025年11月14日起以電子消費達$800或以上即可換領，名額有限，大家記得要密切留意！
iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：10:30am-10:30pm
地點：地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION（地圖按此）
聖誕節好去處新界區3. MCP新都城中心「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」
迪士尼小飛象將成為主角登陸MCP新都城中心，由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位，包括6米高充氣星空小飛象裝置、9米高巨型閃爍星光聖誕樹、小飛象號聖誕列車、小飛象旋轉派對等，更設4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕。
其他指定日子將舉行一系列童夢遊藝活動及表演，包括魔幻雜耍表演、奇趣泡泡秀、夢幻面部彩繪、棉花糖大放送等，滿有嘉年華氣氛。最後別忘了憑指定消費金額換領小飛象主題禮品，包括「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」以及「小飛象主題馬戲世界毛毯」。
MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」
日期： 2025年11月1日至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地點： MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場（地圖按此）
聖誕嘉年華攤位遊戲
日期： 2025年11月1日至2026年1月1日
時間： 12nn-8pm
地點： MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場（地圖按此）
相關文章：聖誕好去處2025｜小飛象嘉年華空降將軍澳！9米高聖誕樹、充氣飛天小飛象、大玩攤位遊戲
聖誕節好去處新界區4. 東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，包括2.5米高BIG HUGS聖誕老人、4米巨型「擁抱奇織」裝置、親子單車「星芒漫遊」、聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」等，二樓天橋的「星語長廊」，則有首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！
場內咖啡館Cupping Room Coffee Roasters將變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，提供主題美食，消費滿指定金額可換領限量版冬日咖啡杯，將抱抱人帶回家慢慢欣賞。
「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 （地圖按此）
日期： 2025年11月13日至2026年1月4日
時間： 11am-10pm
相關文章：聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕節好去處新界區5. 馬鞍山MOSTown新港城 MOST-Exploring喵喵聖誕探險記
馬鞍山MOSTown新港城以中心日本的超人氣貓咪角色mofusand為主角，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，包括全港首度登場的3米高毛茸茸Snowman mofusand、7.5米高的Santa mofusand聖誕樹、能大玩雪車及堆雪人的冰雪樂園等，能沉浸於mofusand的夢幻國度。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。
MOST-Exploring喵喵聖誕探險記
地址：馬鞍山MOSTown新港城中心（地圖按此）
日期：2025年11月8日至2026年1月1日
相關文章：聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
