渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！
4大開運主題打卡區 水怪親口送上祝福
MOSTown新港城中心於由1月23日至3月3日期間舉行HANGYODON新春限定主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區，大家先進入被日式竹林及粉紅花海包圍的「新春招運達摩HANGYODON」，達摩HANGYODON正等候大家光臨；踏入和風庭園後，在「花開富貴祈願花圃」與招福貓造型的HANGYODON與粉紅風車花海合照，寓意好運流轉。再走上「『魚』意吉祥橋」由身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON陪大家俯瞰整個花庭園，橋上特設「『睛睛』日上祈願繪馬牆」，繪馬印有HANGYODON的不同表情，包括亮晶晶眼、愛心眼、wink眼、星星眼，分別象徵家庭、戀愛、健康及財運等祝願。最後到達高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，可透過燈光霧氣若隱若現地看見好友ITARO的身影，走入風呂並啟動溫泉裝置，甚至可細聽HANGYODON親口送上的新春祝福。
互動玩樂區贏開運禮品
場內亦設2大互動玩樂區，能在「新春『撈起』花手水」撈起指定數量的幸運花朵，又或「開運轉轉釣魚」釣起指定數量的幸運魚兒，即有機會獲得獨家開運禮品。兩個互動區均需透過H·COINS會員以電子貨幣，即日消費滿$500換取入場證。
期間限定店 發售10款會場獨家新品
活動期間，商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」，發售10款人氣會場獨家的HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。同場還有逾200款HANGYODON及人氣Sanrio角色新春精選商品，款式涵蓋賀年精品、新年糖果盒、新年公仔等！
超萌HANGYODON達摩利是封
此外，商場獨家推出兩款限量別注版賀年套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每個套裝內有8個達摩利是封，前者HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂；後者以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞，更附有新春祝福眼神小卡，可變換4款趣緻眼神，玩味十足，粉絲必收藏！
MOSTown新港城中心 x HANGYODON「風生『水』起花庭園」
日期：2026年1月23日至3月3日
時間：主題打卡區（10am-10pm）；主題互動玩樂區（星期一至五2pm-6pm；星期六、日及公眾假期12nn-8pm）
地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（地圖按此）
