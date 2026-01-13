香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店

近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！

今個農曆新年水怪HANGYODON換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心。（圖片來源：官方照片）

4大開運主題打卡區 水怪親口送上祝福

MOSTown新港城中心於由1月23日至3月3日期間舉行HANGYODON新春限定主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區，大家先進入被日式竹林及粉紅花海包圍的「新春招運達摩HANGYODON」，達摩HANGYODON正等候大家光臨；踏入和風庭園後，在「花開富貴祈願花圃」與招福貓造型的HANGYODON與粉紅風車花海合照，寓意好運流轉。再走上「『魚』意吉祥橋」由身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON陪大家俯瞰整個花庭園，橋上特設「『睛睛』日上祈願繪馬牆」，繪馬印有HANGYODON的不同表情，包括亮晶晶眼、愛心眼、wink眼、星星眼，分別象徵家庭、戀愛、健康及財運等祝願。最後到達高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，可透過燈光霧氣若隱若現地看見好友ITARO的身影，走入風呂並啟動溫泉裝置，甚至可細聽HANGYODON親口送上的新春祝福。

廣告 廣告

「新春招運達摩HANGYODON」率先在和風庭園入口等候大家。（圖片來源：官方照片）

「HANGYODON花開富貴祈願花圃」，招福貓造型的HANGYODON置身於粉紅風車花海之中，象徵好運流轉、福氣綿延。（圖片來源：官方照片）

身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON站在「『魚』意吉祥橋」，陪伴大家欣賞整個和風花庭園的怡人景致。（圖片來源：官方照片）

高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，HANGYODON與好友SAYURI悠閒地享受溫泉時光。（圖片來源：官方照片）

互動玩樂區贏開運禮品

場內亦設2大互動玩樂區，能在「新春『撈起』花手水」撈起指定數量的幸運花朵，又或「開運轉轉釣魚」釣起指定數量的幸運魚兒，即有機會獲得獨家開運禮品。兩個互動區均需透過H·COINS會員以電子貨幣，即日消費滿$500換取入場證。

日式「新春『撈起』花手水」玩樂區，將日本神社以花卉裝飾淨手池的傳統，巧妙融合新春祈願納福元素。（圖片來源：官方照片）

想來年事事「魚」意、順風順水，就不容錯過「開運轉轉釣魚」玩樂區。（圖片來源：官方照片）

期間限定店 發售10款會場獨家新品

活動期間，商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」，發售10款人氣會場獨家的HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。同場還有逾200款HANGYODON及人氣Sanrio角色新春精選商品，款式涵蓋賀年精品、新年糖果盒、新年公仔等！

商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」。（圖片來源：官方照片）

發售10款人氣會場獨家的 HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。（圖片來源：官方照片）

超萌HANGYODON達摩利是封

此外，商場獨家推出兩款限量別注版賀年套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每個套裝內有8個達摩利是封，前者HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂；後者以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞，更附有新春祝福眼神小卡，可變換4款趣緻眼神，玩味十足，粉絲必收藏！

HANGYODON達摩利是封無論是紅色或金色都一樣可愛到暈！（圖片來源：官方照片）

MOSTown新港城中心 x HANGYODON「風生『水』起花庭園」

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：主題打卡區（10am-10pm）；主題互動玩樂區（星期一至五2pm-6pm；星期六、日及公眾假期12nn-8pm）

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（地圖按此）

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」