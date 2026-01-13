焦點

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

Yahoo 旅遊

香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店

近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！

今個農曆新年水怪HANGYODON換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心。（圖片來源：官方照片）
今個農曆新年水怪HANGYODON換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心。（圖片來源：官方照片）

4大開運主題打卡區 水怪親口送上祝福

MOSTown新港城中心於由1月23日至3月3日期間舉行HANGYODON新春限定主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區，大家先進入被日式竹林及粉紅花海包圍的「新春招運達摩HANGYODON」，達摩HANGYODON正等候大家光臨；踏入和風庭園後，在「花開富貴祈願花圃」與招福貓造型的HANGYODON與粉紅風車花海合照，寓意好運流轉。再走上「『魚』意吉祥橋」由身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON陪大家俯瞰整個花庭園，橋上特設「『睛睛』日上祈願繪馬牆」，繪馬印有HANGYODON的不同表情，包括亮晶晶眼、愛心眼、wink眼、星星眼，分別象徵家庭、戀愛、健康及財運等祝願。最後到達高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，可透過燈光霧氣若隱若現地看見好友ITARO的身影，走入風呂並啟動溫泉裝置，甚至可細聽HANGYODON親口送上的新春祝福。

廣告
「新春招運達摩HANGYODON」率先在和風庭園入口等候大家。（圖片來源：官方照片）
「新春招運達摩HANGYODON」率先在和風庭園入口等候大家。（圖片來源：官方照片）
「HANGYODON花開富貴祈願花圃」，招福貓造型的HANGYODON置身於粉紅風車花海之中，象徵好運流轉、福氣綿延。（圖片來源：官方照片）
「HANGYODON花開富貴祈願花圃」，招福貓造型的HANGYODON置身於粉紅風車花海之中，象徵好運流轉、福氣綿延。（圖片來源：官方照片）
身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON站在「『魚』意吉祥橋」，陪伴大家欣賞整個和風花庭園的怡人景致。（圖片來源：官方照片）
身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON站在「『魚』意吉祥橋」，陪伴大家欣賞整個和風花庭園的怡人景致。（圖片來源：官方照片）
高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，HANGYODON與好友SAYURI悠閒地享受溫泉時光。（圖片來源：官方照片）
高達6米的「如魚得水溫泉風呂」，HANGYODON與好友SAYURI悠閒地享受溫泉時光。（圖片來源：官方照片）

互動玩樂區贏開運禮品

場內亦設2大互動玩樂區，能在「新春『撈起』花手水」撈起指定數量的幸運花朵，又或「開運轉轉釣魚」釣起指定數量的幸運魚兒，即有機會獲得獨家開運禮品。兩個互動區均需透過H·COINS會員以電子貨幣，即日消費滿$500換取入場證。

日式「新春『撈起』花手水」玩樂區，將日本神社以花卉裝飾淨手池的傳統，巧妙融合新春祈願納福元素。（圖片來源：官方照片）
日式「新春『撈起』花手水」玩樂區，將日本神社以花卉裝飾淨手池的傳統，巧妙融合新春祈願納福元素。（圖片來源：官方照片）
想來年事事「魚」意、順風順水，就不容錯過「開運轉轉釣魚」玩樂區。（圖片來源：官方照片）
想來年事事「魚」意、順風順水，就不容錯過「開運轉轉釣魚」玩樂區。（圖片來源：官方照片）

期間限定店 發售10款會場獨家新品

活動期間，商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」，發售10款人氣會場獨家的HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。同場還有逾200款HANGYODON及人氣Sanrio角色新春精選商品，款式涵蓋賀年精品、新年糖果盒、新年公仔等！

商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」。（圖片來源：官方照片）
商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」。（圖片來源：官方照片）
發售10款人氣會場獨家的 HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。（圖片來源：官方照片）
發售10款人氣會場獨家的 HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。（圖片來源：官方照片）

超萌HANGYODON達摩利是封

此外，商場獨家推出兩款限量別注版賀年套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」，每個套裝內有8個達摩利是封，前者HANGYODON以紅色喜氣造型登場，燙金線條勾勒其圓滾滾身形，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂；後者以金色達摩造型示人，配以燙金效果及3D浮凸印刷技術，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞，更附有新春祝福眼神小卡，可變換4款趣緻眼神，玩味十足，粉絲必收藏！

HANGYODON達摩利是封無論是紅色或金色都一樣可愛到暈！（圖片來源：官方照片）
HANGYODON達摩利是封無論是紅色或金色都一樣可愛到暈！（圖片來源：官方照片）

MOSTown新港城中心 x HANGYODON「風生『水』起花庭園」

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：主題打卡區（10am-10pm）；主題互動玩樂區（星期一至五2pm-6pm；星期六、日及公眾假期12nn-8pm）

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（地圖按此

更多相關文章：

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

宏福苑五級大火

其他人也在看

農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老

農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老

農曆新年想去旅行避年，但沒有頭緒？Yahoo Travel推介大家快閃台北，可以參加這個陽明山一日遊Tour！一日行程，帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！

Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。

Trip.com ・ 13 小時前
Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
土瓜灣唐樓疑爆炸　一男子燒傷墮樓

土瓜灣唐樓疑爆炸　一男子燒傷墮樓

【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，有鋁窗的窗框及支架跌於旁邊的馬路，玻璃散落一地。現場是北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子有燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，面部蓋上敷料。#要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣　恒大終止訓練營活動　青協展開紀律調查︱Yahoo

青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣　恒大終止訓練營活動　青協展開紀律調查︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。

Yahoo新聞 ・ 11 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲　連日已有多宗同類案

赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲　連日已有多宗同類案

一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。

am730 ・ 1 天前

網購騙案一周最少276宗 總損失近1,400萬 26歲男賣行李箱被呃21萬

警方「守網者」社交平台公布，過去一周，警方接報至少276宗網上賣篋相關網購騙案，總損失金額接近1,400萬港元。日前，一名26歲男子在Carousell 平台放售行李箱，對方聲稱有興趣購買，在WhatsApp傳送一個假冒Carousell的釣魚連結。 一開始他拒絕於該釣魚網站輸入資料收取款項，但隨後對方叫他聯絡假冒Carousell客服，要求他付保證金才能收取行李箱的款項。最後他分兩次將總共近21萬港元，轉賬至對方的銀行戶口。其後失聯，始知受騙。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 19 小時前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒　昏迷送院最終不治

鰂魚涌35歲男寓所暈倒　昏迷送院最終不治

鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。

am730 ・ 1 天前
元朗YOHO Town火警 夫死妻危殆 未發現助燃劑

元朗YOHO Town火警 夫死妻危殆 未發現助燃劑

元朗昨發生致命火警。元朗YOHO Town一個單位昨早突然起火，消防約20分鐘後將火撲熄，並在單位內救出一對夫婦送院搶救，二人當時已陷入昏迷，男戶主送院後不治，女戶主則受傷留醫。事件中約400名住戶自行疏散至安全位置。消防處正調查火警起因。據了解，現場未有發現助燃劑。

am730 ・ 1 天前

黎智英案｜黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告開始求情(何嘉駿報道)

【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪的被告在西九龍裁判法院求情。 黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告，由多架囚車押送到西九龍裁判法院。法庭派發400多張旁聽公眾籌號，部分人提前3日到場排隊，等候進入正庭座位。黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁聽。今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪。根據國安法，干犯勾結外國勢力罪，罪行重大的話可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。法官起初問控方如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色，都應以10年以上為量刑起點。控方就引用呂世瑜案回應指，法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。控方先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸，專家檢查後無發現明顯不正常，現時體重只較20年被捕時輕0

now.com 新聞 ・ 18 小時前
假結婚集團攻交友App拍賣平台 搵快錢誘年輕人上當 廿歲女生欠10萬卡數假結婚冚債

假結婚集團攻交友App拍賣平台 搵快錢誘年輕人上當 廿歲女生欠10萬卡數假結婚冚債

「假結婚」的犯罪行為存在已久，而犯罪集團近年更有新招攬手法，涉案者亦見年輕化。入境處表示，近年假結婚的招攬手法，除以往透過報章廣告，更發展至交友App及拍賣平台等途徑。犯罪集團會以「搵快錢」和「中港婚介」等字眼，引誘香港人參與假結婚，且被吸引參與犯罪者更有年輕化趨勢。一名二十多歲女學生，因欠下巨額卡數，遂圖透過假結婚賺快錢，最終被入境處拘捕。

am730 ・ 1 天前
啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治

啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治

【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，一名工人懷疑被水缸擊中，送院後證實不治。 33歲巴基斯坦工人要氧氣罩協助呼吸，由救護車送去伊利沙伯醫院。現場是啟德德高道一個地盤，下午一時許，事主在地盤吊運一個水缸時，水缸突然由高處墮下，他走避不及被擊中受傷，工友發現報警。勞工處正調查事件。#要聞

now.com 新聞 ・ 13 小時前
尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧　掠65萬勞力士

尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧　掠65萬勞力士

今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

am730 ・ 1 天前
尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫　男子掠走約 65 萬元勞力士手錶　警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo

尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫　男子掠走約 65 萬元勞力士手錶　警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】尖沙咀海防道 50 號太子珠寶鐘錶於今日（11 日）下午 12 時發生搶劫案。一名年約 40 多歲的男子進入店內聲稱選購手錶，在職員拿出一隻價值約 65 萬元的勞力士手錶供其察看期間，男子突然搶走手錶並奪門而出，往尖沙咀港鐵站 C 出口方向逃去。

Yahoo新聞 ・ 1 天前

緬甸 KK 園區635棟網絡詐騙大樓全拆除

緬甸妙瓦底 KK 園區635幢涉詐涉賭非法建築物,已全部拆除。緬甸官方媒體報道,當局星期五(9日)拆除 KK 園第2區最後2棟四層高的非法建築及 KK 園區第三區5棟兩層高的非法建築。至此,KK 園區內所有用於網絡詐騙和賭博活動的非法建築均徹底拆除,總數達635幢,其中第一區148幢、第二區62幢、第三區425幢。報道稱,此次拆除工作採用控制爆破和重型機械結合的方式,並以燃燒桶加強清拆效果。官員表示,其餘區域非法建築也將按此方式繼續拆除。緬甸政府表示,根除網絡詐騙與賭博活動是國家責任,不會讓這類犯罪行為在緬甸境內扎根。當局會繼續與國內安全單位,以及鄰國政府協調合作,共同根除此類犯罪。 (BC)#緬甸 KK 園區 #詐騙

infocast ・ 1 天前
元朗YOHO Town單位失火釀一死一昏迷　消防指不排除涉刑事

元朗YOHO Town單位失火釀一死一昏迷　消防指不排除涉刑事

【Now新聞台】元朗YOHO Town一個單位清晨發生火警，一對男女昏迷，其中男子搶救後不治。 從觀眾提供片段看到，起火單位火光熊熊、火勢猛烈。起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。清晨6時許，元朗YOHO Town七座一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，在單位睡房救出一對分別56及54歲的夫婦，昏迷送院，男子其後證實不治，約三百人自行疏散到地下。消防表示，涉事單位的客廳首先起火。助理消防區長鄒梓浩：「火警成因仍然調查當中，我們消防處、警務處、機電工程署，以及政府化驗所的相關部門人員，都會繼續循各方面繼續調查，不排除涉及刑事可能性成分。」#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
元朗YOHO Town單位起火夫婦一死一傷　警：無證據顯示涉刑事

元朗YOHO Town單位起火夫婦一死一傷　警：無證據顯示涉刑事

元朗有住宅起火。警方早上6時19分接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個單位發生火警。消防接報到場後開喉濯救，約20分鐘後將火救熄，並在單位內救出一男一女傷者送院搶救，他們當時已陷入昏迷，其中50多歲的男子其後證實不治。

am730 ・ 1 天前
警大角咀酒店搗毒品倉　外籍男行李藏1800萬元毒品被捕

警大角咀酒店搗毒品倉　外籍男行李藏1800萬元毒品被捕

警方昨日(11日)在大角咀進行反毒品行動，搗破一個毒品儲存倉。行動中，探員突擊搜查位於大角咀晏架街一個酒店房間，並制服房內的一名外籍男子。經搜查後，在該名男子嘅背囊及行李箱內，檢獲24公斤可卡因磚，以及約5,000粒搖頭丸，毒品市值超過1,800萬元。

am730 ・ 16 小時前
屯門兆麟苑單位起火　一男子吸入濃煙不適

屯門兆麟苑單位起火　一男子吸入濃煙不適

【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。 網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 12 小時前