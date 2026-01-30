Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港迪士尼樂園震撼價$222優惠｜同步必搶門票半價優惠碼！參加20周年慶典、馬年新春活動

香港迪士尼樂園是大人、小朋友慶祝節日的好去處！香港迪士尼樂園自上年起展開一連串20周年紀念活動，想入園一起慶祝盛事，或觀賞香港迪士尼歷年來最大型的巡遊，甚至在奇妙世界慶祝農曆新年，也是個不錯選擇！

如你還在觀望門票價格，Klook及Trip.com即將推出超抵的門票優惠，當中包括半價優惠碼、每張$222門票的優惠，還有指定門票減$50優惠碼，非常抵玩，即睇門票優惠詳情！

迪士尼樂園展開一連串20周年紀念活動！（圖片來源：Klook）

⭐Klook 1日門票半價優惠碼

Klook將於1月30日晚上9時推出快閃優惠，購買兩張或以上的1日門票時，只需輸入優惠碼【CNYHKDL2026】，即享半價優惠，即兩張$610，人均$305，非常抵玩！

Klook 1日門票半價優惠碼

優惠碼：CNYHKDL2026

價錢：兩張$610，人均$305

優惠開售日期：2026年1月30日晚上9時至11時59分

適用日期：2026年1月31日至4月20日

SHOP NOW

⭐Trip.com 2如反掌 $222門票優惠

至於Trip.com則將於1月31日上午11時推出快閃優惠，Tier 3的1日門票只需$222一張，對比原價$849，即低至26折優惠！此外，Trip.com亦同步推出香港迪士尼樂園指定門票減$50優惠，滿$1,000即可使用。記得在1月31日上午11時到優惠活動頁面領取優惠碼，快點將優惠send給身邊朋友啦。

【Trip.com快閃優惠】迪士尼樂園Tier 3 1日門票

優惠推出日期：2026年1月31日上午11時

價錢：$222 （原價$849）

SHOP NOW

Trip.com將於1月31日上午11時推出快閃優惠，Tier 3的1日門票只需$222一張。（圖片來源：Trip.com）

馬年新春活動1月30日起舉行

香港迪士尼樂園多個20周年紀念活動都值得「一睇再睇」，除了入園暢玩7大主題園區外，還冇迪士尼好友巡遊派對、迪士尼星夢光影之旅。另外，在2026年1月30日至3月1日更會舉行「奇妙年年」馬年新春活動，屆時《反斗奇兵》小馬紅心將成為今年主角，美國小鎮廣場中央的米奇紅燈籠背面設計會換上小馬紅心，而在大年初一 （2026年2月17日）起入園更可獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券！

「奇妙年年」馬年新春活動在2026年1月30日起舉行，屆時《反斗奇兵》小馬紅心將成為今年主角！（圖片來源：Klook）

