獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
香港迪士尼樂園震撼價$222優惠｜同步必搶門票半價優惠碼！參加20周年慶典、馬年新春活動
香港迪士尼樂園是大人、小朋友慶祝節日的好去處！香港迪士尼樂園自上年起展開一連串20周年紀念活動，想入園一起慶祝盛事，或觀賞香港迪士尼歷年來最大型的巡遊，甚至在奇妙世界慶祝農曆新年，也是個不錯選擇！
如你還在觀望門票價格，Klook及Trip.com即將推出超抵的門票優惠，當中包括半價優惠碼、每張$222門票的優惠，還有指定門票減$50優惠碼，非常抵玩，即睇門票優惠詳情！
⭐Klook 1日門票半價優惠碼
Klook將於1月30日晚上9時推出快閃優惠，購買兩張或以上的1日門票時，只需輸入優惠碼【CNYHKDL2026】，即享半價優惠，即兩張$610，人均$305，非常抵玩！
Klook 1日門票半價優惠碼
優惠碼：CNYHKDL2026
價錢：兩張$610，人均$305
優惠開售日期：2026年1月30日晚上9時至11時59分
適用日期：2026年1月31日至4月20日
⭐Trip.com 2如反掌 $222門票優惠
至於Trip.com則將於1月31日上午11時推出快閃優惠，Tier 3的1日門票只需$222一張，對比原價$849，即低至26折優惠！此外，Trip.com亦同步推出香港迪士尼樂園指定門票減$50優惠，滿$1,000即可使用。記得在1月31日上午11時到優惠活動頁面領取優惠碼，快點將優惠send給身邊朋友啦。
【Trip.com快閃優惠】迪士尼樂園Tier 3 1日門票
優惠推出日期：2026年1月31日上午11時
價錢：$222
（原價$849）
馬年新春活動1月30日起舉行
香港迪士尼樂園多個20周年紀念活動都值得「一睇再睇」，除了入園暢玩7大主題園區外，還冇迪士尼好友巡遊派對、迪士尼星夢光影之旅。另外，在2026年1月30日至3月1日更會舉行「奇妙年年」馬年新春活動，屆時《反斗奇兵》小馬紅心將成為今年主角，美國小鎮廣場中央的米奇紅燈籠背面設計會換上小馬紅心，而在大年初一 （2026年2月17日）起入園更可獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券！
更多相關文章：
LCK CUP 2026買票攻略｜首次於香港舉辦決賽！《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽比賽詳情
香港高鐵車票減$25優惠碼｜西九直達南京、無錫、合肥等110個站點＋預約方法
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
【Aeon】$12蚊店全店買4送1（即日起至02/02）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，一連4日有買4送1優惠，聽日起仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！YAHOO著數 ・ 5 小時前
iHerb農曆新年優惠限時全網75折！精選4大保健品品牌 低至$33入手維他命C／輔酶Q10只售$120
轉眼間農曆新年即將到來，iHerb最近推出農曆新年優惠，即日起至2月7日晚上10點59分，付款前輸入指定優惠碼，即可享全單75折優惠。Yahoo購物專員為大家精選4個iHerb保健品品牌，當中最平$33可以入手人氣維他命C產品，近年受人熱捧的輔酶Q10折後只售$120，一於趁有優惠入手supplement，新一年繼續健健康康！Yahoo Food ・ 8 小時前
【UNIQLO】新春優惠推薦 男女通用衛衣低至 $149（即日起至05/02）
Uniqlo推出新春優惠推薦，每週都有不同優惠！今期有溫暖PUFFTECH、潮流衛衣、百搭牛仔褲、修飾腿型緊身褲、保暖HEATTECH，為你準備好過年著嘅新衫！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【萬寧】今日出位價（只限29/01）
萬寧今日出位價Ryo呂韓蔘滋養防脫洗護髮系列低至 $65.9/件；Ryo呂參照《東醫寶鑑》，以人蔘、山茶、松葉及川穹配製的調和丹，幫助頭皮與秀髮的營養循環、抑制脫髮刺激因數、強化髮根促進生長。YAHOO著數 ・ 1 天前
日元貶值策略引火自焚 華盛頓對日本快要不耐煩了
《巴隆周刊》最新分析指出，隨著日本首相高市早苗上任滿三個月，其主導的「高市經濟學（Sanaenomics）」正將日本推向金融與外交的雙重深淵。華府近期釋放出強烈訊號，顯示對日本採取「以鄰為壑」的日圓貶值政策，以及該策略引發全球債權市場震盪的後果，耐心正在逐漸耗盡。鉅亨網 ・ 1 天前
香港海洋公園半價優惠｜成人只需$269！Sanrio蔚藍海洋之旅、人氣角色見面打卡
作為香港地標主題樂園之一，香港海洋公園除了有刺激的機動遊戲設施，還可以近距離欣賞到大量稀有陸上及海洋生物，無論大人小朋友也一樣開心。近年海洋公園更迎來香港首對港產龍鳳胎大熊貓：姐姐「加加」與弟弟「得得」，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面，還有與Sanrio合作的「蔚藍海洋之旅」活動陸續登場，一於入場玩個夠！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 2 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 4 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 10 小時前
滙豐手機應用程式下午死機 暫無法登入
滙豐手機App「HSBC HK」下午出現死機，部分用戶暫時無法登入。手機App頁面顯示「對不起，暫時無法提供此服務，請稍候再試」。AASTOCKS ・ 2 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 小時前
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前