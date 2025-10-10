香港迪士尼門票/年票攻略｜一日門票平均低至$385／迪士尼年票3人同行8折／會員7折續會 附最抵入會方法/優惠一覽

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港迪士尼樂園深受大人小孩喜歡，不止坐擁全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區，還有全球獨有兩大園區《灰熊山谷》與《迷離莊園》，對很多人來說簡直是百去不厭！很多家長放假都喜歡帶小朋友去迪士尼玩，只要買了香港迪士尼年票「奇妙處處通」，一年就可以無限次入場，越去得多次越抵，近期更有萬聖節限定主題，迪士尼惡人拉大隊開Halloween惡人派對，簡直是放電首選。想慳錢一定要知道買奇妙處處通的優惠入手方法！

香港迪士尼｜1日門票票價

香港迪士尼的1日門票共分4個級別，最便宜的第1級別門票，一般只包括平日星期一至四；第2級別門票是普遍星期五至日適用，第3級別的入場日子則是一般公眾假期及前夕，第4級別用於全年最繁忙的特定日子或季節，例如黃金週期間、聖誕節及除夕等。另外，3歲以下小童可免費進入樂園。

目前，「樂悠咭」持咭人享有$100優惠價購買一日門票；合資格殘疾人士則享有7折購買各級別一日門票。

香港迪士尼Halloween惡人派對（圖：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼｜「奇妙處處通」年票計劃

香港迪士尼「奇妙處處通」作為樂園年票，持票人可以在有效期內多次進入樂園，並享有泊車、購物、餐飲、酒店住宿等禮遇。即日起至12月30日期間，「奇妙處處通」樂園年票限時3人同行優惠，於同一交易購買3張或以上「奇妙處處通」即享8折優惠，現有會員更可以7折續會！

「銀卡」適用的入園日子包括會籍期內樂園營運日子的大部份平日，不包括公眾假期；「金卡」包括會籍期內樂園營運日子的大部份平日、周末及指定公眾假期；「白金卡」則沒有不適用入園日子。如果有計劃一年內去香港迪士尼超過兩次的話，以成人價計算，用「銀卡」入場3次都已經能回本，「金卡」則需要入場4次才回本。如非一定要周末入園，「銀卡」已十分夠用。

迪士尼星夢光影之旅（圖：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼｜「奇妙處處通」會籍比較

香港迪士尼｜「奇妙處處通」購票優惠

遊客可以透過不同方法購買「奇妙處處通」，包括香港迪士尼樂園網站及致電熱線，亦可親身在香港迪士尼樂園正門入口售票處、賓客服務中心及3間酒店香港迪士尼樂園酒店、迪士尼好萊塢酒店或迪士尼探索家度假酒店的前台。除了直接購買「奇妙處處通」，其實迪士尼還有提供一日門票升級優惠，只要憑即日的迪士尼門票票尾，便可以扣除門票價格以差價升級購買「奇妙處處通」會籍。以成人銀卡會籍為例，憑第1級別門票票尾升級，只需補$899。

不過，要留意免費門票不能升級「奇妙處處通」，如果是經第三方平台購買的一日門票，而該門票背後列明「不可升級」或沒有標示價錢，就不能用以升級會籍。如果門票的價錢較比正價門票低，升級會籍時便需補更多差價，建議購買特價門票前問清楚是否能用作升級年票，以及記得要憑實體票才能享用此優惠。

香港迪士尼樂園將為大家帶來全新Pixar主題娛樂體驗，是香港獨有的項目！（圖：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼｜本地居民專享「雙重暢玩」優惠

即日至2025年12月17日前購票，香港居民專享成人價$879入園2次，3至11歲小童或60歲或以上長者只需$669，而且可以任選2天入園，額外贈送餐飲購物券！還有連玩2日門票優惠，憑正價1日門票多加港幣$100，即可連續2日入園，第1級別門票價錢為例，成人連玩2日門票只需$769，平均一日低至$385，小童/長者門票價錢為$599。

此外，KKday、Klook，以及Trip.com三大平台另有其他一日門票優惠，而且不時會有買一送一優惠！Yahoo著數專員幫大家格價，Trip.com有限時3人同行一日門票優惠，3位成人一日門票總數$1,755，平均每人低至$585，再送香港迪士尼20週年迷你派對帽！單買一張門票的話，則是Klook較抵，成人第1級別門票低至$598、第2級別門票$675起；兒童門票方面，Trip.com最抵買，兒童第1級別及第2級別一日門票亦分別低至$447和$517。Trip.com還有兩大一小家庭票優惠，最平$1,619起，即是門票人均約$540，家長們可以考慮Trip.com購買門票。

