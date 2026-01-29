年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲

年近60香港銀髮超模 Christina Chung 驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲

年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～

Chanel 2026 春夏高訂系列（Getty）

Chanel 2026 春夏高訂系列（Getty）

Christina Chung 於 2023 年與經紀公司簽約成為模特兒，憑自律練成的身型纖巧又修長，不難想像她備受品牌喜愛，而這位「七孩之母」的夢想就是「親臨巴黎時裝周走秀」。Christina Chung 出身自傳統家庭，於父權與「重男輕女」的陰影下長大，年輕時沒有自信而未有發展模特兒事業，選擇安穩工作並建立家庭。

年輕時投入文職工作，走過兩段婚姻，育有七名女兒。孩年們隨年漸長，50 歲後她希望發揮自己的才能，勇敢追起超模夢，女兒們亦十分支持她的決定。Christina Chung 曾分享自己的養生及修身習慣，包括保持運動「堅守六塊腹肌」，並接受自己優雅地老去。

「登六」之齡走上 Chanel 高訂天橋，靠的就是對夢想的堅定，Christina Chung 有帶給大家追夢的勇氣嗎？

