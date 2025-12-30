23歲香港演員顏秋越韓國出道，「港產K-pop偶像」成為7人男團MODYSSEY成員

香港演員兼練習生顏秋越成功在韓國出道！他憑藉Mnet選秀節目《Planet C: Home Race》以第7名突圍，成為7人男團MODYSSEY一員，出道曲由Stray Kids的「3RACHA」親自製作！

在2002年生、身高183cm的顏秋越，畢業於香港浸會大學電影系，曾經客串出演電影《寄了一整個春天》。終在韓國選秀節目《Planet C: Home Race》，以排名第7位躋身男團，十分期待他之後的舞台！

《Planet C: Home Race》為《BOYS II PLANET》的衍生節目，參賽者均來自節目中的「Planet C」組別，分別有香港、內地、台灣、越南等地的選手。本季有3位來自香港的代表，薛蘇仁、顏秋越、黃錫熙。薛蘇仁、顏秋越分別在決賽裡獲第5及第7名，成功獲選為男團MODYSSEY成員。

MODYSSEY最終出道成員包括孫亨裕、范哲逸、李梓豪、趙光旭、薛蘇仁、亦辰、顏秋越，有關出道日期及詳情有待官方公布。

