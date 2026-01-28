Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港高鐵車票減$25優惠碼｜西九直達南京、無錫、合肥等110個站點＋預約方法

高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！

⭐Klook高鐵優惠碼即減$25

Klook最近推出高鐵車票優惠碼，只需滿$300或以上，並於付款頁面成功輸入指定優惠碼【HSR2026HK】 ，即可享$25即時折扣。每名用戶可在優惠期間使用此優惠兩次至額滿為止。

優惠碼：HSR2026HK

預訂官網：按這裡

經Klook預訂

高鐵香港段將於1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。（圖片來源：港鐵）

新增16個直達站點 西九直到南京、無錫、合肥

港鐵表示，由2026年1月26日起，來往西九龍站與上海的上海虹橋綫，每日將增設一對途經合肥南站、南京南站、無錫東站等新站點的班次，從西九龍站出發，最短車程分別約6小時9分、約7小時5分、約7小時56分，車費分別為$944起、$1,018起、$1,120起，港人無論前往以包公文化及三國遺跡聞名的合肥、六朝古都南京，又或素有「太湖明珠」之稱的無錫變得更方便快捷。其他新增站點亦包括清遠站、汨羅東站、泉州東站、泉州南站、惠東站、惠州南站、福州南站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、陸豐南站、潮南站、興寧南站，相關車票即日起開售。

南京作為六朝古都，歷史文化底蘊深厚，既到秦淮河畔夜遊燈船、品嚐鹽水鴨，亦能登中山陵欣賞宏偉建築，體驗古今交融的魅力。（圖片來源：Getty Images）

無錫素有「太湖明珠」之稱，可遊覽江南水鄉的優美風光。（圖片來源：Getty Images）

合肥以「包公」及三國遺跡聞名，不妨到包公園緬懷包拯清官故事，或漫步濱湖濕地公園，享受悠閒湖光山色。（圖片來源：Getty Images）

廣州南站、潮汕、廈門、福州服務提升

今次調整亦有就來往西九龍站的短途綫服務進行提升，當中往來廣州南站的短途列車班次，由每日19對增至24對；來往汕頭的列車將由每日4對增至5對，部分班次更會途經惠東、陸豐東、汕頭南等新站點；目前每日3對往返廈門站的列車，其中一對將延伸至福州作終點站；往來福州站的行車時間將縮短約20分鐘。

上海虹橋臥鋪加密至每日開出

至於上海虹橋臥鋪服務，目前每周提供四對列車服務，分別為逢星期五、六、日及一開出，港鐵指，由於需求殷切，1月26日起將調整至每日均有列車開出。

香港高鐵來往西九龍站及南京南站

票價：$1,018起

時間：下午2時5分至晚上9時10分

時程：約7小時5分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂

香港高鐵來往西九龍站及無錫東站

票價：$1,120起

時間：下午2時5分至晚上10時3分

時程：約7小時56分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂

香港高鐵來往西九龍站及合肥南站

票價：$944起

時間：下午2時5分至晚上8時14分

時程：約6小時9分鐘

按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂

