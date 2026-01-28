專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
香港高鐵車票減$25優惠碼｜西九直達南京、無錫、合肥等110個站點＋預約方法
高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
⭐Klook高鐵優惠碼即減$25
Klook最近推出高鐵車票優惠碼，只需滿$300或以上，並於付款頁面成功輸入指定優惠碼【HSR2026HK】 ，即可享$25即時折扣。每名用戶可在優惠期間使用此優惠兩次至額滿為止。
優惠碼：HSR2026HK
預訂官網：按這裡
新增16個直達站點 西九直到南京、無錫、合肥
港鐵表示，由2026年1月26日起，來往西九龍站與上海的上海虹橋綫，每日將增設一對途經合肥南站、南京南站、無錫東站等新站點的班次，從西九龍站出發，最短車程分別約6小時9分、約7小時5分、約7小時56分，車費分別為$944起、$1,018起、$1,120起，港人無論前往以包公文化及三國遺跡聞名的合肥、六朝古都南京，又或素有「太湖明珠」之稱的無錫變得更方便快捷。其他新增站點亦包括清遠站、汨羅東站、泉州東站、泉州南站、惠東站、惠州南站、福州南站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、陸豐南站、潮南站、興寧南站，相關車票即日起開售。
廣州南站、潮汕、廈門、福州服務提升
今次調整亦有就來往西九龍站的短途綫服務進行提升，當中往來廣州南站的短途列車班次，由每日19對增至24對；來往汕頭的列車將由每日4對增至5對，部分班次更會途經惠東、陸豐東、汕頭南等新站點；目前每日3對往返廈門站的列車，其中一對將延伸至福州作終點站；往來福州站的行車時間將縮短約20分鐘。
上海虹橋臥鋪加密至每日開出
至於上海虹橋臥鋪服務，目前每周提供四對列車服務，分別為逢星期五、六、日及一開出，港鐵指，由於需求殷切，1月26日起將調整至每日均有列車開出。
香港高鐵來往西九龍站及南京南站
票價：$1,018起
時間：下午2時5分至晚上9時10分
時程：約7小時5分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂
香港高鐵來往西九龍站及無錫東站
票價：$1,120起
時間：下午2時5分至晚上10時3分
時程：約7小時56分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經永安旅遊預訂
香港高鐵來往西九龍站及合肥南站
票價：$944起
時間：下午2時5分至晚上8時14分
時程：約6小時9分鐘
按此經Trip.com預訂 按此經永安旅遊預訂 按此經Klook預訂
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
其他人也在看
西九龍高鐵直達110個站點 新增綫路今起全面開通 推「買一送一」限時優惠
港鐵公司(00066.HK)宣布，由其營運的高速鐵路(香港段)直達站點突破至110個，遍及全國十九個省份及直轄市；包括南京、無錫及合肥在內的新增的16個站點今日(26日)起正式開通。此外，高鐵將會推出包括「買一送一」等限時優惠。 港鐵指，是次新增的其他站點，位處華東、潮汕、廈門及福州地區。其中，新的上海虹橋綫列車，沿途前往包括南京、無錫及合肥等華東地區重點城市，港鐵公司特別與旅行社合作舉辦了首發團，連同其他乘客共有逾400名乘客乘搭首列新綫列車出行。 港鐵行政總裁楊美珍表示，高鐵(香港段)是國家高鐵網絡的一部份，通車至今，無論網絡覆蓋和乘客量均已以倍數增長。港鐵會繼續與相關鐵路單位緊密協作，持續提升及拓展高鐵服務，融入和服務國家發展大局。會繼續與旅遊業界衷誠合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮，促進兩地旅遊及人員交流，充份發揮促進與內地互聯互通的重要角色。 此外，高鐵將由明日起(27日)特別推出「慶祝高鐵站點破百雙重限時賞」，包括往來褔田車票買一送一(於HopeGoo、Klook、Trip.com平台提供)優惠；深圳及廣州車票折扣優惠，購買往來香港西九龍及褔田或廣州南車票即減20港元。(hcAASTOCKS ・ 1 天前
高鐵直達站點增至110個 陳美寶：盼很快公布新鐵路標準
廣深港高鐵香港段昨開辦上海虹橋綫，並新增16個站點，令香港直達的站點增至110個。運輸及物流局長陳美寶形容，拓展服務體現香港和內地的密切聯繫，又期望能盡快公布新的鐵路標準，借鑑國家興建高鐵的經驗和建造水平，做到提速、提效和減低成本。攝影：林俊源高鐵香港段昨起新增上海虹橋綫列車，途經南京、無錫及合肥等華東城市，同日起新增16個直達站點，位處華東、潮汕、廈門及福州等地區，使直達站點由94個增至110個。港鐵行政總裁楊美珍在慶祝儀式致辭稱，高鐵香港段是國家高鐵網絡的一部分，通車至今不論覆蓋網絡和客量都錄得以倍數增長，希望更多內地旅客可透過高鐵來港旅遊，又稱港鐵已加密往返上海虹橋的臥鋪列車服務，相信能進一步發揮香港和上海的人員及經濟互通角色。am730 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 3 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
廈門漳州4天團｜人均低至$849住頂級康萊德酒店！包鼓浪嶼遊船、帆船出海看金門、享佛跳牆鮑魚宴（附優惠碼）
想4日3夜之旅既住奢華酒店、又玩海島，還可食福建名菜，預算卻只是「三位數內」？KKday這個廈門漳州4天團可以滿足大家這4大願望！團費只需$999起，入住廈門地標「帆船雙子塔」五星康萊德酒店（Conrad Hotel）1晚，朝聖廈門鼓浪嶼，重本包遊船登島，帆船出海欣賞金門大小二島，豪嘆招牌位上佛跳牆及鮑魚海鮮福建名菜宴！再加上KKday有推出限時優惠，只要輸入指定優惠碼，訂單滿$600即享85折，最多再減$150，變相人均只需$849起即可去廈門大玩特玩。名額非常有限，不想錯過優惠就要馬上行動！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
台北親子酒店2026: 十大必住推介！樹屋滑梯/波波池/免費零食放題 帶B出遊放電首選
帶小朋友去台北旅行住邊好？Trip.com小編為你實測精選10間高評分台北親子酒店！鄰近捷運站、設有大型遊戲室、親子主題房，甚至有24小時免費小食！即睇內文預訂，同屋企人享受完美假期！🚀Trip.com ・ 1 小時前
工商舖點評｜押注旅遊復興 酒店交投轉熱｜李鎮龍
Blackpink世界巡迴演唱會《DEADLINE》即將於1月24至26日在啟德體育園主場館連開三場，門票秒殺...BossMind ・ 1 天前
名古屋親子遊 10 大必去景點全攻略：樂高樂園、超夢幻水族館，大人小朋友都玩到癲！
Trip.com 整理最熱門十大的名古屋親子遊景點，包括日本樂高樂園、名古屋港水族館、SEA LIFE 名古屋水族館等，以及親子住宿推薦Trip.com ・ 1 天前
《大行》花旗降國泰航空(00293.HK)評級至「沽售」 目標價升至11.2元
花旗發表報告指，持續觀察到亞太地區航空公司RASK(座公里收入)在2026年上半年可能出現低單位數的按年下滑，或接近持平。 該行將國泰航空(00293.HK)評級由「中性」下調至「沽售」，因其股價在過去12個月已經上漲19%，目標價由10.7元上調至11.2元。由於中轉旅客比例上升及中國出境旅遊動能存疑，該行預期國泰航空2026年乘客收益率將下滑11%，花旗2026年盈利預期較市場低17%。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 1 天前
羅淑佩：旅發局今年續舉辦以節慶、美食和體育為主題旗艦盛事 重點促進穆斯林旅遊
文化體育及旅遊局局長羅淑佩周二(27日)就旅遊政策措施表示，在各旅遊業同人的努力下，旅遊業在去年表現出色，全年共錄得4,990萬訪港人次，數字高於年初預期的4,900萬，亦較2024年全年的4,450萬人次增加12%。未來一年香港無論文化項目或體育盛事都接踵而來，絕對能讓旅客感受香港盛事之都的獨特魅力。 羅淑佩表示，中央多項惠港挺港措施，包括優化「個人遊」計劃、恢復並擴展深圳「一簽多行」，以及最新的增加四個連接香港的口岸為外國人「240小時過境免簽」入境內地口岸等，為香港旅遊業注入龐大動力。全年訪港內地旅客共約有3,780萬人次，較2024年同期增加約11%。 而非內地旅客的按年增幅更高，達15%，共約有1,210萬人次。當中台灣地區、日本、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，增幅達25%或以上。菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場已恢復至或超越疫情前的水平。 羅淑佩表示，去年為旅客及市民提供多個文化和體育的國際級盛事，包括香港盛匯超級三月的香港國際七人欖球賽、LIV Golf香港站、巴塞爾藝術展、香港足球盛會2025、全運會(第十五屆全國運動會)及殘特奧會(全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特AASTOCKS ・ 6 小時前
【華僑銀行香港 呈獻:理財有方】精算旅行
【Now財經台】不少人去旅行都會精打細算，希望追求高性價比的旅遊體驗和樂趣，隨著市場環境轉變，新的旅行模式近年亦陸續出現，為甚麼會出現這現象？想用更划算的價錢，享受同樣甚至更好的體驗又可以怎樣做？now.com 財經 ・ 6 小時前
分析料農曆新年期間將有23萬至25萬內地遊客訪韓 按年升逾五成
《彭博》報道，行業數據顯示，預計南韓將於農曆新年假期首次超越日本，成為中國旅客的主要目的地。分析預期將有約23萬至25萬名中國內地遊客，於2月15日開始的為期9天假期中抵達南韓，較去年同期增長52%。 報道指，日本曾經是中國遊客的熱門選擇，因日圓疲弱，但目前日本境內旅遊業面臨萎縮，預計來自中國的訪客將按年下降60%，亦反映中日之間日益加劇的外交摩擦。同時，首爾則積極放寬對中國團體的簽證政策。 航空數據顯示，由中國大陸到南韓的航班數量已較去年增長近25%，假期期間航班數量已超過1,330班。相比之下，由中國到日本的預定航班則減少48%，僅略高於800班。內地主要航空公司已將免費取消日本航班的政策延長至10月底。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
南韓有望超越日本成中國遊客春節假期出境遊的首選目的地
據專門從事旅遊分析的市場研究機構China Trading Desk預測，在即將到來的春節假期將有23萬至25萬中國遊客赴南韓旅遊，這將比去年假期最高增長52%，且南韓有望超越日本，成為中國遊客出境遊的首選目的地，這也將是新冠疫情以來的首次。今年的春節假期從2月15日至23日一連9天，被稱為「史上最長春節假期」。去年的春節假期比今年要少一天。該機構稱，近年來因日圓貶值而成為中國遊客出境遊熱門目的地的日本，正面臨失去這塊蛋糕的危機。這源於日中關係遇冷，南韓大幅放寬對中國旅行團的簽證政策，以及對另一地區熱門目的地泰國的安全擔憂。有利的人民幣兌韓圜匯率，加上南韓流行文化全球傳播，都提升南韓的吸引力。#南韓 #春節 #日本 #出境遊 (CW)infocast ・ 23 小時前
南韓料取代日本成中國遊客春節假期首選
專門從事旅遊分析的市場研究機構China Trading Desk預測，在即將到來的春節假期將有23萬至25萬中國遊客赴南韓旅遊，將比去年假期最高增長52%，且南韓有望超越日本，成為中國遊客出境遊的首選目的地，這也將是新冠疫情以來的首次。今年的春節假期從2月15日至23日一連9天，被稱為「史上最長春節假期」。去年的春節假期比今年要少一天。機構稱，近年來因日圓貶值而成為中國遊客出境遊熱門目的地的日本，正面臨失去這塊蛋糕的危機。這源於日中關係遇冷，南韓大幅放寬對中國旅行團的簽證政策，以及對另一地區熱門目的地泰國的安全擔憂。有利的人民幣兌韓圜匯率，加上南韓流行文化的全球傳播，都提升南韓的吸引力。 (WL)infocast ・ 1 天前
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 5 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前