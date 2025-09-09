香港 AI 團隊推出全球首個 AI Organizer —— Bika.ai

矽谷科技圈熱議，顛覆「一人公司」未來

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 - 來自香港的創新 AI 團隊今日宣布，正式推出Bika.ai —— 全球首個「AI Organizer」（人工智能組織器）。這一前瞻性概念不僅在本地科技及商業社群中引起高度關注，更在矽谷掀起討論，被視為 AI 時代生產力革命的重要突破。





香港初創 Bika.ai 推出全球首個「AI Organizer」



AI 時代的困境：從工人到「包工頭」



ChatGPT、Claude、MidJourney 等 AI 工具已成為高效的「數碼工人」，能撰寫、編程、設計。然而，許多人類卻淪為 「包工頭」：不斷輸入提示詞、修改輸出、監督流程。結果是效率停滯，焦慮感增加。



這與一百多年前工業時代的困境如出一轍：工廠擁有強大機械，卻因缺乏管理而無法釋放生產力。直至「科學管理法」的出現，才真正開啟現代工業化的黃金時代。如今，AI 工具正面臨同樣的挑戰——我們需要的不是更多 AI 工人 ，而是一個 AI Organizer。



解方：Bika.ai —— AI Organizer



Bika.ai 的角色不是單一 AI 助手，而是「AI 團隊的組織者」。它能協調、分派與監督多個 AI 代理，將分散的工具與流程整合成有序的組織結構。



透過 Bika.ai，用戶能像經營公司一樣領導 AI 團隊：





理財顧問：過去需每天追蹤龐大股市資訊、手動整理報告並寄送給客戶。Bika.ai 可自動監測新聞與數據，每天早上 8 點即生成圖文並茂的分析簡報，直接發送至客戶信箱，讓顧問專注於投資策略，而不是繁瑣整理。

行銷人員：規劃社交媒體、郵件推廣與客戶觸達往往需要多套工具。Bika.ai 能整合流程，透過一個指令即可啟動為期三天的自動化行銷活動，涵蓋郵件、X（Twitter）、LinkedIn，並自動追蹤回覆，將行銷效率放大數倍。

保險與金融從業者：以往需冷名單逐一聯繫，效率低下。透過 Bika.ai，只需輸入需求，例如「2025 年完成 IPO 的公司 CFO」，系統便會自動搜尋潛在客戶、建立資料庫，並啟動自動化跟進郵件，大幅提升開發精準度。

創業者：一人創業往往要同時兼任銷售、行銷、客服與產品經理。Bika.ai 能讓創業者組織多個 AI「員工」，分別負責市場研究、客戶支持、財務管理與社群運營，真正實現「一人公司」的運作模式。

願景：從 Chatbot 到 Organizer



業界普遍認為，人工智慧（AGI）的發展可分為五個層級：



1. Chatbot（聊天機器人）

2. Reasoner（推理者）

3. Agent（代理）

4. Innovator（創新者）

5. Organizer（組織者）



目前大部分 AI 工具停留在第二或第三層，而 Bika.ai 的目標正是第五層：Organizer —— 讓 AI 不僅能完成任務，更能被「組織」成完整的數碼團隊。「AI 的未來，不在於更多代理，而在於更好的管理。」Bika.ai 團隊創辦人兼 CEO Kelly 表示，「我們希望 Bika.ai 成為 AI 時代的『科學管理系統』，幫助人類從數碼雜務中解放出來，專注於願景、創意與決策。」





關於 Bika.ai

Bika.ai 由一支立足香港的人工智能團隊研發，致力於為個人與企業打造 AI 原生組織方案。團隊使命是將數碼混亂化為清晰，幫助專業人士、創業者及企業在 AI 時代釋放潛能，實現「一人公司」的未來。



了解更多：

https://bika.ai









