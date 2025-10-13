妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
【香港Prime Video訂閱攻略】訂閱方法、方案、畫質、中文字幕狀況一篇弄懂！
1. 香港Prime Video方案？同時幾個裝置？畫質？
2. 目前Prime Video有無免費試用？
3. 訂閱、取消教學、中文字幕狀況與注意事項。
【文／Sophie Yeh】Amazon亞馬遜旗下串流服務Prime Video，砸天價拍《魔戒：力量之戒》雖然首季評價不一，不過近幾年大尺度《黑袍糾察隊》、口碑喜劇《漫才梅索太太》、警探劇《傲骨博斯》、BL電影《王室緋聞守則》、動作爽劇《傑克萊恩》、《神隱任務》與《終極名單》等，其實累積不少忠實觀眾群。
香港觀眾若想用Prime Video追劇，該如何訂閱？月費多少？目前中文字幕多嗎？有什麼該注意的？
📌香港觀眾訂閱Prime Video有什麼方案？多少錢？
● 訂閱方案：5.99 美元/月
目前香港方案只有一種，直接Prime Video官網或應用程式以信用卡訂閱，每月5.99美元。
📌最多可幾個裝置觀看？可設幾個使用者？
Prime Video目前暫時沒有打擊共享帳號，有限制一個帳號最多同時觀看3部片、同部影片同時只能2個裝置觀看。總共可設六個「個人檔案」（也就是使用者帳號）紀錄不同使用者的觀看紀錄，可用PIN碼鎖定，也可設兒童（12歲含以下）專用帳號。
📌Prime Video畫質如何？
Prime Video方案只有一種，畫質差異視觀看裝置而不同，像《魔戒：力量之戒》非常需要用4K畫質觀看，基本上智慧電視、數位電視盒（Apple TV、Chromecast）與Android 行動裝置，都可達超高畫質（Ultra HD），其他裝置則是一般高畫質（HD）。
📌有沒有免費試用？
【Prime Video】以前提供免費7天試用，目前官網（primevideo.com）暫沒看到明確說明。（請以官網告示為準）
【亞馬遜Amazon網站】現階段到亞馬遜官網（amazon.com）申請付費會員（Amazon Prime會員）新手可享30天免費試用「free 30-day trial」優惠，其中包含旗下Prime Video串流服務，需先綁定信用卡，成功後有兩種方式觀看：（試用期過後自動扣款，必須手動設定取消）
（1）可在www.amazon.com觀看，該網頁提供美國區片源，只能免費試用觀看Prime Video原創影集，其他電視台影集需要額外訂閱或購買。
（2）也可直接透過Prime Video網站（primevideo.com）或Prime Video應用程式觀看，網頁會詢問是否要轉換為台灣地區（只能一次），轉換後就能看台灣區較多片源，除原創作品，有更多他們另外向其他發行商與電視台購買的影集與電影，像是《This Is Us》、《流氓醫生》、《辦公室瘋雲》、《好漢兩個半》與《驚嚇陰屍路》等劇。
＊注意：Amazon Prime付費會員，月費是$14.99美元（約480元台幣）若沒有購物需求，單獨訂閱Prime Video較划算，如果沒有要續訂，記得期間內回到亞馬遜官網（amazon.com）取消付費會員（帳戶清單>Prime>管理會員資格>取消會籍）。實測取消過程若網頁碰到問題無法順利完成，必須以英文聯繫線上客服，請客服設定停止自動扣款。
【日本亞馬遜Amazon.co.jp網站】
日本亞馬遜（Amazon.co.jp）與美國亞馬遜帳號不同，台灣網友可另外申請日本亞馬遜帳號，購買付費會員（Prime會員）新手同樣也有30天免費試用，包含Prime Video服務。
日本亞馬遜Prime會員方案，價格較便宜，月費¥600日元（約31港幣），年費¥5,900日元（約304港幣），但系統若自動偵測在「非日本地區」僅部分Prime Video原創電影、影集可看（操作頁面為簡體，字幕語言可選繁體），片單有限制的情況下，選擇少很多，像是《黑袍特攻隊》、《刺客旅館：捍衛任務世界》或《傲骨博斯》...等無法觀看，韓劇《和我老公結婚吧》、《死期將至》…都無法觀看，是需要注意的。
📌Prime Video如何訂閱？
從Prime Video官網或應用程式訂購，以亞馬遜帳號登入，也可選「建立您的Amazon帳戶」註冊一個新的：
（1.）登入Amazon帳號 或 註冊新帳號
（2.）填入姓名、電子郵件與自己設定的密碼
（3.）回答拼圖驗證問題
（4.）驗證電子電子郵件
（5.）新增手機號碼（下拉選單選擇Taiwan+886）
（6.）登入帳號
（7.）輸入信用卡資訊、帳單地址（需填英文）
📌Prime Video如何取消訂閱？
【Prime Video網站】點選右上角會員頭像>帳戶與設定>點選「結束會員資格」按鈕>選擇確定結束日期的按鈕。
【Prime Video應用程式】點選右上角會員頭像>點選右上角像齒輪的「設定」按鈕>下拉選擇「管理帳戶」>點選「結束會員資格」按鈕>選擇確定結束日期的按鈕。
＊若以Amazon Prime付費會員方式觀看，請回亞馬遜官網取消。
📌Prime Video目前中文字幕狀況？首播是全球同步？
● Prime Video原創電影、影集：幾乎都有中文繁體字幕
像是《黑袍糾察隊》、《漫才梅索太太》、《傑克萊恩》、《傲骨博斯》、《魔戒：力量之戒》、《時光之輪》、《好預兆》、《神隱任務》、《終極名單》等，也都是台灣與全球同步上架（小概率曾發生影片先上，中文字幕隔幾天才有的情況。）
● 其他電視台影集：多數有中文繁體字幕，少數只有英文字幕。
Prime Video近期上架不少經典、人氣美劇，陸續補上中文繁體字幕，某些美國尚未劇終的影集，因版權關係，最新幾季台灣不一定會上架。
舉例目前有中文繁體字幕的話題影集《流氓醫生》（House M.D）、《辦公室瘋雲》、《The Mentalist》（超感警探）、《Supernatural》（超自然檔案）、《2 Broke Girls》（破產姊妹花）、《Mom》（極品老媽）、《好漢兩個半》、《Chuck》（宅男特務）、《驚嚇陰屍路》、《陰屍路：劫後餘生》《Mad Men》（廣告狂人）、《This Is Us》（這就是我們）。
尚未完結《法律與秩序：特殊受害者》（目前只到22季）、《芝加哥烈焰》（目前只到9季）、《芝加哥警署》（目前只到7季）、《芝加哥醫情》（繁體字幕目前只到5季）等。
● 電影較多沒有中文繁體字幕：
像《魔戒》電影三部曲（The Lord of the Rings）、《Wrath of Man》（玩命鈔劫）只有簡體字幕、《Uncharted》（秘境探險）無中文字幕，還是要等他們陸續更新。
📌如何看這部片有沒有中文字幕？
Prime Video介面尚未完全中文化，部分片名和敘述可能是英文的，但它可能有中文繁體字幕，可以點開影片頁面，選擇「詳細內容」查看字幕類別有無標註「中文（繁體）」，若有觀眾就可以選擇。
📌家長能否建立「兒童專用」帳號？
若家中有小孩，新增子帳號時，選擇開啟「設定孩子的個人資料」，就可以把帳號設為兒童專用（12歲含以下），記得其他大人帳號要使用PIN碼鎖定，避免小孩看到不合適影片。
📌訂閱Prime Video有什麼要注意的？
（1） Prime Video雖有中文介面，但服務據點在海外，沒有台灣客服單位，若碰上問題聯繫線上客服，得使用英文溝通，較不便利。
（2） 有些影片沒有中文片名（可能有中文字幕），搜尋時使用「英文劇名」比較準確。
