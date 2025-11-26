小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
香港Starbucks靚款！KUROMI星巴克聯名第2波系列登場，水樽還配金屬鎖匙扣超可愛
之前成日見日韓Starbucks聯名款都好靚，現在香港都有靚款上架！KUROMI星巴克聯名第2波系列登場，16oz不鏽鋼水樽配金屬鎖匙扣、12oz變色咖啡杯、造型毛公仔鎖匙扣等，設計可愛又實用，KUROMI迷要去看看了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
全新第二波限定商品系列，今次有水樽還配上可愛金屬鎖匙扣，沒想到現在飲水都要扣一顆可人兒，完全是「公仔療癒經濟」的可愛產物。另一款以KUROMI紫色為主的水樽，飲管頂是KUROMI小魔鬼頭，超可愛！還有變色水杯，以及可以扣手袋的公仔掛飾，完全令KUROMI著迷了！
星巴克亦推出Starbucks Rewards™會員限量手沖咖啡套裝，配備KUROMI + Starbucks手沖壺、濾杯及咖啡杯，讓咖啡愛好者在家中也能享受儀式感十足的沖煮體驗。隨套裝更附KUROMI + Starbucks積木年曆，同時Starbucks Rewards™會員買任何大杯裝手調飲品可以加購KUROMI + Starbucks環保飲品小提袋可愛時尚又實用。
KUROMI見面會專屬驚喜亦率先登場！凡於網上商店購買見面會入場證，即可獲邀參加KUROMI見面會，現場不但可與KUROMI近距離互動、拍攝即影即有照片，更可換領飲品及KUROMI 蛋卷，還有專屬KUROMI + Starbucks下午茶兩層架等限定禮遇。
Stand Oil香港進駐銅鑼灣！子瑜、舒華、許允真都拎的復古手袋，品牌進駐是要令銅鑼灣變成「港版聖水洞」？
新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使
