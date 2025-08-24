香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠85折、人均$732起！免費升級房型+延遲退房 兼送熊公仔連氣球+蛋糕+汽泡酒

《穩定幣條例》本月起生效。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港就穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會，提醒公眾小心謹慎。他說，通過銀行體系支付，成本或達3%，而使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。 就發展香港成為國際黃金交易中心，許正宇在一個電台節目表示，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心現時都思考不同發展方向，本港要在商品尤其貴金屬方向著墨，當局正全力規劃。 「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇表示，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，他提及會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與內地方面商討，涉及系統提升等，需時處理。 許正宇表示，本港要堅定自己信心，信任及更好利用「一國兩制」下的優勢。他說，本港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有8個倉儲落地。 許正宇認為，近期資本市場表現體現本港優勢。他說，全球有很多不穩定因素，而本港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前

香港電台-港聞 ・ 20 小時前