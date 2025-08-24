潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠85折、人均$732起！免費升級房型+延遲退房 兼送熊公仔連氣球+蛋糕+汽泡酒
留港偽旅行，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook逢星期一推出85折優惠碼，用來預訂WM酒店的生日或周年住宿計劃，折後人均只需$732，包升級至尊享房陽台及延遲退房至下午2時，更貼心為大家準備慶祝禮物包括熊公仔連氣球、汽泡酒、布朗尼蛋糕等，保證有個難忘回憶呢！
鄰近西貢海濱 盡覽西貢海景
鄰近西貢海濱的WM hotel，開業以來一向都是人氣的Staycation熱門選擇。酒店走簡約自然路線，白木色主調，綴以綠色植物，採用大量落地玻璃設計，幾乎每個角落都能睇到無敵大海景，當中最吸引的頂樓75米長Infinity Pool，將西貢海景一覽無遺，既可暢泳、亦可打卡；部份房型更擁有海景私人花園、露天浴池、海景露台等，渡假感滿滿，一瞬間以為自己身處外地！
人均$732起 免費升級+延遲至2pm
Klook逢星期一推出85折優惠碼，預訂全線酒店單一消費滿$1,500享85折，最高減$350，接下來8月25日的優惠碼為【HOTEL85NM】，用來預訂香港WM酒店的「熊樂生日假期住宿計劃」或「熊抱週年浪漫時刻住宿計劃」即享85折，折後每晚只需$1,463起，除開人均只需$732，入住雙人豪華房，星期日至四入住的話，更可免費升級至尊享房陽台及延遲退房至下午2時，另包雙人自助早餐、熊公仔連氣球、布朗尼蛋糕、朱古力及汽泡酒一瓶、免費享用客房內迷你吧一次，以及免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池、桑拿及蒸氣浴設施，入住日期為即日起至2026年4月，若計劃為愛侶或閨密慶祝的話，不妨考慮下！
香港WM酒店熊樂生日假期住宿計劃
房價：輸入優惠碼【HOTEL85NM】享85折，折後每晚$1,463起，人均$732起
雙人豪華房住宿一晚
免費升級至尊享房陽台及延遲退房至下午2時（只適用於星期日至四入住，公眾假期、假期前夕及節日除外）
雙人自助早餐
免費生日熊公仔連氣球
免費布朗尼蛋糕，朱古力及一瓶汽泡酒
免費享用客房內迷你吧一次
免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池、 桑拿及蒸氣浴設施
香港WM酒店熊抱週年浪漫時刻住宿計劃
房價：輸入優惠碼【HOTEL85NM】享85折，折後每晚$1,463起，人均$732起
雙人豪華房住宿一晚
免費升級至尊享房陽台及延遲退房至下午2時（只適用於星期日至四入住，公眾假期、假期前夕及節日除外）
雙人自助早餐
免費熊公仔一對連氣球
免費心型布朗尼蛋糕、朱古力及氣泡酒一瓶
免費享用客房內迷你吧一次
免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池、 桑拿及蒸氣浴設施
WM酒店
地址：香港西貢惠民路28號（地圖按此）
