專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
香港首個SUPER MARIO主題跑！超精美選手包：紅綠色跑手Tee、運動帽 即睇優先報名詳情
不用羨慕京都馬拉松聯乘任天堂，香港亦有自己的SUPER MARIO主題跑。2026年3月科學園將作為SUPER MARIO主題跑的會場，超過精美的選手包，有紅色或綠色跑手Tee、運動帽、手帶等，參加費由$590起，9月24日更可以優先報名，各位任天堂迷準備跑進SUPER MARIO世界。
化身瑪利歐 三條賽道任選
任天堂（Nintendo）官方授權的「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」將於2026年3月15日（星期日）在香港科學園盛大舉行，活動設有4公里、2公里及1公里賽道，沿途更設有多個打卡位，模擬遊戲中的通關場景。
精美跑手包 刻名完賽獎牌
每位成功報名的跑手都可獲得一套跑手包，內容包括毛巾、束繩袋及號碼布。個人組參加者更可選擇瑪利歐或路易吉主題套裝，包括紅色或綠色跑手 Tee、運動帽、手帶及運動襪。二人組或家庭組則可獲得雙人配套，額外附送水樽。個人組$590、二人組$1,280。完成賽事後，每位跑手都可獲得一枚完賽獎牌，並可選擇加購刻名服務。此外，報名時亦可選購限量加購品，包括旅行袋、襟章套裝及抱枕被，絕對是粉絲必收之選。
限定攬枕送給早鳥報名者 嘉年華式會場
FWD MAX會員可於2025年9月24日至10月8日期間優先報名，而公眾報名則於10月14日正式展開。凡於公眾報名首4日內成功登記的參加者，將獲贈限定版「超級瑪利歐攬枕」，數量有限，先到先得。活動當日，科學園會場將化身為瑪利歐世界，設有多個主題打卡位、角色見面會及Nintendo Switch™ 2體驗區，唔少得任天堂授權商品販售。
SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL
日期：2026年3月15日
地址：香港科學園（地圖按此）
組別： 個人組 $590、二人組 $1,280
公眾報名：2025年10月14日 (星期二) 3pm起，網址：按這裡
FWD MAX會員優先報名：2025年9月24日 (星期三) 3pm 至10月8日(星期三) 11:59pm (額滿即止)
更多相關文章：
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有免費升頭等艙、杏仁餅、上網SIM卡
北上旅行團｜順德美食2天團$599大擦陽澄湖大閘蟹宴！入住佛山新酒店Holiday Inn Express+送數據SIM卡
GD演唱會ENCORE台北場9.27公售！免抽籤買飛方法：Trip.com/HopeGoo獨家套票 即睇台北機票最平價錢
其他人也在看
警員涉向醫生自稱健身教練呃54日病假 否認欺詐、11月開審
32 歲男警被指 2019 年 10 月向醫生虛報是健身教練、無法進行輕便工作，以騙取 54 日病假，被控一項欺詐罪。他周五（26 日）在西九龍裁判法院否認控罪，案件排期 11 月 24 日開審，料審期兩天，期間被告續准保釋。法庭線 ・ 3 小時前
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美國加州最大宗誤判 男子被指謀殺坐冤獄 38 年終還清白 獲賠 2500 萬美元｜Yahoo
美國加州一名男子被誤判涉嫌於 1983 年性侵及謀殺一名女子，令他白白囚禁 38 年，至 2022 年他 69 歲時才被撤銷定罪。美國法院文件顯示，該名男子最終獲賠償 2500 萬美元，現年 72 歲的他回應稱：「無論幾多錢都無法彌補我失去的 38 年人生。」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
涉向醫生訛稱任職健身教練呃病假被控 男警不認罪 排期11.24開審
【on.cc東網專訊】一名男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，且無法做輕便工作，以騙取54日病假。該男警被控一項欺詐罪，案件今（26日）在西九龍裁判法院再訊。被告不認罪，法庭排期11月24日開審，預計審期兩日。on.cc 東網 ・ 5 小時前
賓韋治起腳「省」維爾港人員？
【Now Sports】周三英聯盃鬥維爾港前，阿仙奴後衛賓韋治被鏡頭拍到涉嫌起腳「省」對手場地管理員。阿仙奴該仗作客，最終2:0淘汰對手晉級。不過，賽前熱身期間，球員練習射門，維爾港突然有兩名場地管理員走入場內，阻住了兵工廠球員的射門視線，結果賓韋治（Ben White）毫不客氣，照樣起腳，皮球就在其中一名管理員的小腿擦過。後來，見到站在一旁的薩卡，與其中一名管理員對話，對方疑似向他解釋走入場內的目的，只見薩卡聽完後，聳了聳肩。不知這是否維爾港想「干擾」槍手的小技倆，但賽果反映並無幫助。now.com 體育 ・ 1 天前
親子好去處｜Edan@MIRROR、ERROR、COLLAR成員任活動大使！ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華12月登場（內附報名連結）｜Yahoo活動街
【Yahoo活動街｜親子好去處】ViuTV 近年積極將運動元素融入綜藝及真人秀節目，如《公司冇逼我跑馬拉松》、《足球女將》及《公司逼我打籃球》，成功吸引不少年輕家庭觀眾。今個冬天，ViuTV 將把運動氛圍帶到戶外，舉辦《百佳超級市場 全力支持 ViuTV 生啤Family Run親子跑嘉年華》。活動將於 2025 年 12 月 13 日在愉景灣舉行，結合跑步賽事、親子障礙賽與嘉年華互動，鼓勵一家大小參與運動，增進親子關係之餘亦能建立健康生活習慣！Yahoo 活動街 ・ 5 小時前
社民連街站非法籌款案 陳寶瑩申終極上訴許可被拒 終院：無合理給予許可的理由
社民連被指 2021 年在街站展示 Patreon 二維碼非法籌款一案，主席陳寶瑩就定罪提出上訴，去年 8 月被高院暫委法官姚勳智駁回，今年 2 月再被拒絕批出上訴至終審法院證明書。法庭線 ・ 3 小時前
【中環解密】星巴克未脫困 再削900職位救亡
連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）連續6季同店銷售收縮，該公司行政總裁尼科爾（Brian Niccol）急謀對策，再宣布重組計劃，包括裁減約900個非零售前線職位，原有相關職位空缺不再填補，這是他新任一年以來第二波裁員。 該公司將繼續關閉業績難以增長的分店，預期本年度北美分店總數會減少約1%，至近18300間，下年度才回升，未來一年亦將升級超過1000間分店，改善顧客體驗。 星巴克預期，今次重組開支達10億美元，涉及解僱補償、剝離店舖資產、租賃店舖等，90%用於北美業務。 尼柯爾在致員工信中稱，公司將重點投資於能吸引顧客久留的店面，透過增設座位、插座、提供陶瓷杯、簡化飲品菜單及增加低糖與蛋白飲品等方式，讓咖啡館更具社交氣氛。他強調，初步翻新門市已見顧客停留時間延長、來訪頻率提升的跡象。信報財經新聞 ・ 14 小時前
同性伴侶草案遭否決 跨局正研行政處理
【on.cc東網專訊】立法會日前否決《同性伴侶關係登記條例草案》後，政制及內地事務局表示，正聯同律政司及相關政策局研究以行政方式，按法庭判決精神賦予同性伴侶適當權利，目前尚未有定案，但承諾將考慮社會實際情況、接受度及可行性後盡快推出方案。on.cc 東網 ・ 5 小時前
白宮新設總統肖像牆 川普用自動簽名機諷刺拜登
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天在白宮新設一面歷任總統肖像區，並用一張「自動簽名機」（autopen）圖片取代拜登本人的肖像，藉此嘲諷這位前總統。川普現在更進一步，在沿著白宮玫瑰花園（Rose Garden）的走廊設置一面「總統星光大道」，並以一張有著「自動簽名機」和拜登簽名的照片，取代原本應有的拜登本人肖像。法新社 ・ 1 天前
結業潮2025｜人氣拉麵店「和拉麵」深水埗店招頂手 最後營業日暫定10月31日 老闆感嘆「深水埗真係好難做」
大埔人氣拉麵店「和拉麵」，主打招牌豬骨湯拉麵，上年更插旗深水埗開設分店，除了保留大埔店四款招牌拉麵，亦加入多款丼飯，魚生及小食等。惟近月飲食業面臨寒冬，小店亦難以幸免，日前店主於社交媒體發文，表示「我都賺夠啦！深水埗店尋求頂手」，例出頂手費為$88,000，鋪位月租$54,588，暗示深水埗分店即將結業離場。Yahoo Food ・ 6 小時前
MAMA香港2025｜11月啟德舉行、9.30售票！一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行。門票將採用「盲盒」模式，9月30日3PM經Cityline發售！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
救貓人將店貓送還生果檔 引述店主說「神引領他來幫手捉老鼠」
【動物專訊】超強颱風樺加沙襲港期間，大圍生果檔店貓「多多」卻在八號風球下被遺留在街上，幸獲「Rooffie Party」負責人蘇先生救回Partyroom安全度過風災。蘇先生原本希望游說店主讓多多出領養，但店主堅持要回多多，於是蘇先生昨深夜將多多交回生果檔，而店主亦承諾之後颱風會將多多拿回家。他引述店主指因為後巷有很多老鼠，是神引領多多來捉老鼠，又說不會讓義工救走後巷的其他社區貓，否則東西會全被老鼠咬爛。蘇先生指店主只是將多多視為工具貓。 本報昨日報道大圍一個生果檔在日前八號風球時，將多多遺留在只有帆布蓋著的戶外檔中，可憐多多在深夜孤獨地在街上面對橫風橫雨。幸好有好心人找來蘇先生將多多救起，帶到火炭的Partroom內安全度過了這場颱風。蘇先生其後與店主聯絡，店主當時聲稱多多入屋後反應很大，所以無法將他帶回家，但蘇先生指多多來到Partyroom後不但沒有很大反應，反而是眾多貓貓中最自在的一隻，第二日已經平常地飲食和大小便，顯然是一隻可以入屋的貓。 店主原本提出今日才接回多多，但她在昨晚10時許突然聯絡蘇先生，要求他們盡快將貓交到生果檔，蘇先生詢問原因，店主解釋是有個多多Fans的Wh香港動物報 ・ 4 小時前
15年前曾告白陳漢典 Lulu臉紅回：亂講的
[NOWnews今日新聞]Lulu（黃路梓茵）昨（24）日在台北晶華酒店，主持第5屆「500盤」晚宴，現場星光熠熠。這也是Lulu與陳漢典閃婚後首次主持。蔡康永一見面便提起往事，直問：「妳15年前在《...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
樺加沙襲港｜機場逐步恢復正常運作 機場快綫服務延長
【Now新聞台】樺加沙襲港期間，有近千班航班、約14萬旅客受到影響，機場今早6時起將逐步恢復客機升降。 大批旅客到航空公司櫃位排隊辦理登機手續，航班資料屏上顯示已有航班編定離港，但仍有部分航班取消，機場大致運作暢順。隨著樺加沙逐漸遠離香港，機管局表示周四航班編排將直至深夜，預計全日有1000班航班升降，機場將會非常繁忙，呼籲市民先與航空公司確認機位及預先在網上辦理登機手續，再出發前往機場。市區預辦登機及託運服務早上6時起開始服務，機場快綫來往香港站至機場站亦有安排加班車，接載旅客前往市區。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
強颱樺加沙登陸廣東 狂風暴雨雨重創中國南方
（法新社陽江24日電） 強烈颱風樺加沙今天登陸廣東省，挾帶猛烈風勢、強降雨與巨浪侵襲中國南方。法新社記者在受災城市陽江現場看到雜物隨風飛舞，狂風將建築物上的廣告牌吹落。法新社 ・ 1 天前
兩外籍女追風 涉疏忽照顧兒童被捕
【Now新聞台】兩名外籍女子涉嫌於樺加沙襲港期間，帶同一名男童到海怡半島觀浪，涉疏忽照顧兒童被捕。網上流傳片段可見，兩名女子及一名小童在岸邊與海浪自拍，期間巨浪拍打上岸，海水瞬間淹沒三人，水退後三人要捉住圍欄。警方接報調查，今午以涉嫌對所看管兒童、虐待或疏忽罪，拘捕男童的印度籍母親及其斯里蘭卡籍的朋友，警方今晚八時交代案情。 #要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
天文台：強雷雨區正逐漸靠近 可能未來兩三小時影響本港｜Yahoo
天文台今日（25 日）早上 10 時 45 分發出特別天氣提示，指位於香港東南海域的強雷雨區正逐漸靠近，可能會在未來兩三小時影響本港。市民請提高警惕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新加坡下令Meta(META.US)遏制Facebook冒充政府官員詐騙活動
新加坡政府表示，Meta(META.US)需要於本月底前推出包括臉部辨識等的措施，協助遏制Facebook上冒充政府官員的詐騙活動。如果Meta無合理理由而又不遵守規定，將面臨高達100萬坡元(約77.7萬美元)的罰款，並且每逾期一日的最高罰款為10萬坡元。AASTOCKS ・ 1 天前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前