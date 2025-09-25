香港首個SUPER MARIO主題跑！超精美選手包：紅綠色跑手Tee、運動帽 即睇優先報名詳情

香港首個 SUPER MARIO 主題跑！超精美選手包：紅綠色跑手Tee、運動帽 即睇優先報名詳情

不用羨慕京都馬拉松聯乘任天堂，香港亦有自己的SUPER MARIO主題跑。2026年3月科學園將作為SUPER MARIO主題跑的會場，超過精美的選手包，有紅色或綠色跑手Tee、運動帽、手帶等，參加費由$590起，9月24日更可以優先報名，各位任天堂迷準備跑進SUPER MARIO世界。

2026年3月香港首個SUPER MARIO主題跑登場。（官方圖片）

化身瑪利歐 三條賽道任選

任天堂（Nintendo）官方授權的「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」將於2026年3月15日（星期日）在香港科學園盛大舉行，活動設有4公里、2公里及1公里賽道，沿途更設有多個打卡位，模擬遊戲中的通關場景。

個人組參加者更可選擇瑪利歐主題套裝，包括紅色或綠色跑手 Tee、運動帽、手帶及運動襪。（官方圖片）

當然有路易吉主題套裝版本，同樣$590。（官方圖片）

精美跑手包 刻名完賽獎牌

每位成功報名的跑手都可獲得一套跑手包，內容包括毛巾、束繩袋及號碼布。個人組參加者更可選擇瑪利歐或路易吉主題套裝，包括紅色或綠色跑手 Tee、運動帽、手帶及運動襪。二人組或家庭組則可獲得雙人配套，額外附送水樽。個人組$590、二人組$1,280。完成賽事後，每位跑手都可獲得一枚完賽獎牌，並可選擇加購刻名服務。此外，報名時亦可選購限量加購品，包括旅行袋、襟章套裝及抱枕被，絕對是粉絲必收之選。

二人組或家庭組則可獲得雙人配套，額外附送水樽，二人組$1,280。（官方圖片）

完成賽事後，每位跑手都可獲得一枚完賽獎牌，並可選擇加購刻名服務。（官方圖片）

報名時亦可選購限量加購品，包括旅行袋、襟章套裝及抱枕被。（官方圖片）

限定攬枕送給早鳥報名者 嘉年華式會場

FWD MAX會員可於2025年9月24日至10月8日期間優先報名，而公眾報名則於10月14日正式展開。凡於公眾報名首4日內成功登記的參加者，將獲贈限定版「超級瑪利歐攬枕」，數量有限，先到先得。活動當日，科學園會場將化身為瑪利歐世界，設有多個主題打卡位、角色見面會及Nintendo Switch™ 2體驗區，唔少得任天堂授權商品販售。

公眾報名首四日內成功登記的參加者，將獲贈限定版「超級瑪利歐攬枕」。（官方圖片）

科學園會場將化身為瑪利歐世界，設有多個主題打卡位、角色見面會及 Nintendo Switch™ 2 體驗區。（官方圖片）

SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL

日期：2026年3月15日

地址：香港科學園（地圖按此）

組別： 個人組 $590、二人組 $1,280

公眾報名：2025年10月14日 (星期二) 3pm起，網址：按這裡

FWD MAX會員優先報名：2025年9月24日 (星期三) 3pm 至10月8日(星期三) 11:59pm (額滿即止)

