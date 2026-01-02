香港Outlet 2026｜盤點香港名牌開倉 韓國潮牌進駐東薈城／港島區佔4間／全港唯一Prada Outlet

說到香港的名牌開倉outlet，大家可能第一時間都會想起東涌東薈城，其實其他區還有多個outlet可以去，能買到的品牌也不少。精明的消費者一定懂得等轉季的時候去買特價品，就平上加平，快些save低地址下次約好友一起去掃貨啦！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

香港Outlet 2026｜1. 東薈城名店倉

東薈城名店倉

東薈城名店倉

雖然人人皆知，但還是要簡單介紹一下，因為東薈城名店倉是全港最大的outlet，現時有超過150個國際品牌進駐，涵蓋潮流時裝、美容護膚及家居生活精品，更不時有新品牌加入。喜歡大品牌的不能錯過Armani Outlet、Burberry、Chloé、Diesel、Lululemon、Vivienne Westwood及Polo Ralph Lauren等，還有韓國潮牌MARITHÉ & FRANҪOIS GIRBAUD、Matin Kim等品牌進駐，重點店舖夠集中，除了購物亦有40間中西美饌餐廳，逛足一整天都不成問題。

廣告 廣告

地址：大嶼山東涌達東路18-20號

交通：港鐵東涌綫東涌站C出口

營業時間：10:00-22:00

香港Outlet 2026｜2. 佛羅倫斯小鎮香港高級名品城

佛羅倫斯小鎮香港高級名品城

位於葵涌工業區商廈中的「佛羅倫斯小鎮」是連鎖式outlet，在內地多個城市都能找到。多個奢侈品牌都在這裡開店，包括Balenciaga及Prada，是全港唯一 Prada Outlet，亦有Burberry、Bottega Veneta、Saint Laurent、Versace、Tory Burch等，部份品牌精選優惠低至2折，全年優惠低至3折，十分吸引。

BOSS

Burberry

Balenciaga

地址：新界葵涌葵昌路100號KC100商場

交通：港鐵荃灣綫葵興站E出口步行約5分鐘

香港Outlet 2026｜3. 新海怡廣場

新海怡廣場

新海怡廣場

被稱為香港隱世outlet的鴨脷洲新海怡廣場，由工業大廈活化而成，共有25層近100間店舖，包括多間時裝名牌折扣店，例如 Saint Laurent、Loewe、Chloé、HUGO BOSS、Maje及Marc Jacob，另有本地老牌百貨Lane Crawford Warehouse及一些傢俬擺設店。雖然不似商場式outlet行得方便，但勝在質素搭夠，據知在Loewe能找到如Puzzle及Hammock之類的熱門手袋，有興趣的話可以去逛逛，隨時買到心頭好！

地址：香港島鴨脷洲利榮街2號

交通：港鐵南港島綫海怡半島站C出口步行約10分鐘

香港Outlet 2026｜4. 杏花新城（運動Outlet）

杏花新城

杏花新城

杏花新城

杏花新城設有運動Outlet專區，面積達43,000平方呎，各大運動品牌最適合喜愛方便及舒適的香港人，買波鞋可以去這個outlet慢慢睇，包括adidas、American Eagle、New Balance、Nike、SKECHERS、Timberland等，更不時有推出商場優惠。

地址：香港島柴灣盛泰道100號

交通：港鐵港島綫杏花邨站A1及A2出口

香港Outlet 2026｜5. 時代廣場展銷集

時代廣場展銷集

時代廣場展銷集（Times Square Bazaar）位於時代廣場一座16樓，佔地超過8,500呎，定期舉行不同類型的名牌特賣，例如今期最新有多個運動名牌開倉，指定貨品低至1折，如adidas、Nike、PUMA、Champion、Converse、LEE、speedo等。想知道最新的特賣消息，可留意時代廣場展銷集的Facebook專頁。

地址：香港島銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場一座16樓

交通：港鐵港島綫銅鑼灣站A出口

香港Outlet 2026｜6. OnTheList

OnTheList

OnTheList

OnTheList

OnTheList是會員制購物平台，每星期都會推出快閃開倉特賣，陳列室設於太古坊濠豐大廈4樓，全層佔地過萬呎。其快閃特賣涵蓋的貨品種類多，包括時裝服飾、化妝品及護膚品、電子產品及美酒等，最近多個品牌在OnTheList平台線上做網站限定優惠，貨品與陳列室更有不同，有興趣記得要登記會員啦！

地址：香港島鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓

交通：港鐵港島綫鰂魚涌站B出口步行約7分鐘

更多著數文章：