源自1960年代的貴族玩意 ｜Padel板式網球熱潮席捲全球
近年在不同國家興起的Padel板式網球，是一種給合網球與壁球元素、在封閉式場地進行的動態球拍運動，其特色在於節奏明快的來回對擊，並像壁球般善用場地的牆壁進行戰略性打法。由於學習門檻較網球低、掌握速度更快，所以不同年齡層或運動技術水平的人士均能參與。另一方面，相比瑜珈 、跑步或做gym，常以雙打形式進行和講求合作的Padel，更具備社交聯誼的作用，絕對適合怕沉悶的運動愛好者。
1. 來自墨西哥的貴族玩意
1969年，墨西哥商人Enrique Corcuera打算在個人的度假別墅興建一座標準網球場，然而空間有限，只能把賽區縮小至20米長×10米闊，四周環繞著牆壁及金屬網格讓球能夠反彈。這個帶點隨性卻又別具創意的決定，最後衍生出Padel這種新形態的運動。後來在不同王室貴族的推動下，運動逐步引入至法國、意大利、瑞典、阿根廷、以至亞洲等不同地方。
時至今天，全球的Padel活躍玩家已超過3,000萬，遍佈140多個國家。1991年成立的國際板式網球聯合會（FIP），加上不同地區陸續成立相關協會和舉辦聯賽，令Padel的發展更趨國際化，年產值估計約20億歐元。預計2026年全球Padel球場將多達84,000座，同時FIP正在為Padel爭取納入2032年夏季奧運項目。
2. 時尚界新寵兒
不像網球拍，握柄較短的Padel球拍採用實心無穿線設計，以碳纖維或玻璃纖維等複合材料製造；表面附帶孔洞，具備減少空氣阻力與控制旋轉的作用，令玩家的回擊和節奏掌握更穩定。至於專用球，直徑比標準網球略小，而且內壓和彈跳高度較低。隨著Padel運動愈受歡迎，Prada、Versace、Emporio Armani等高級時尚品牌也推出相關產品，為Padel注入更多時尚氣息。
3. 更刺激、多變與觀賞性的玩法
計分沿用傳統網球的「15、30、40、Game」 規則，每場比賽三盤兩勝，較常見是雙打制。每次發球必須從下往上擊球（不得高於腰部），而且首次落地要在對角發球區內，既增加技術難度，同時確保比賽的公平性。此外，容許球在擊中對方場地後反彈到牆壁上，但對方不能直接擊打牆壁後過網，這種規則設計創造了無數精彩的救球機會，更講求玩家們的眼協調能力、空間判斷力與戰術思維 ，也是Padel較其他球類運動更具觀賞性的原因。
4. 名人加持
隨了玩法與賽事觀賞性，名人效應也是讓Padel迅速從小眾運動躍升為全球熱話的關鍵之一。除了Hugh Jackman、Tom Holland、Penélope Cruz等電影紅星，F1賽車手Charles Leclerc、NBA球星Dwyane Wade，以至C朗拿度、施丹、碧咸、美斯等足球界傳奇人物也被Padel深深吸引，更以不同方法推廣和投資在這項運動身上。
5. 香港Padel場地
由於Padel對空間的需求相對較小，與香港的都市特性十分契合，所以本地亦越來越多相關的場地及活動。由即日至11月9日於中環AIA Vitality公園舉行的Padel Central， 將運動、生活時尚與都市文化巧妙融合；除設有三個專業Padel球場讓公眾預約使用，場地更設有酒吧提供多款特調飲品、雞尾酒與小食，在賽事間欣賞維港景致的同時享受美食。
日期：即日至11月9日
時間：7am至11pm（每個場次60分鐘）
地址：中環海濱AIA Vitality公園及香港摩天輪
查詢：padelcentralhk.com
Go Park Sports內設有五個Padel球場，每個被透明的玻璃牆和堅固金屬欄杆所包圍，為球員和觀眾提供了清晰的視野和安全的運動環境。場地亦夥拍The One Padel Academy舉辦板網球常規課程及私人教練課堂，從入門到進階訓練，讓公眾能夠輕易在專業教練的指導下接觸這項運動。
時間：8am至10pm
地址：香港西沙海映路9號
查詢：Go Park Sports
PADEL+HK是本地首個Padel俱樂部，提供四個符合國際賽事標準的球場和多個多用途活動室，不但提供成人和小童興趣班，每月更會舉行不同主題的節日活動和比賽，提升Padel運動的趣味性。
地址：西貢橫江村4A
查詢：PADEL+HK
