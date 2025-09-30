香港Zuma舉辦「Friends of the House酒吧巡禮」

香港首度舉行「全球50大最佳酒吧」頒獎典禮舉行，為慶祝這項國際盛事，知名日式餐廳香港Zuma特別推出「Friends of the House酒吧巡禮」系列活動，邀請全球頂尖調酒師齊聚一堂，呈現一場融合創意與傳統的雞尾酒藝術饗宴 。









全球調酒師匯聚一堂 Zuma全球調酒師巡禮

10月6日晚上6時至9時，香港Zuma將化身為全球調酒藝術的舞台，匯集來自世界各地的Zuma調酒師人才 。這場盛會集結了香港Zuma酒吧經理Andrei Makarevich、曼谷Zuma酒吧經理Santo Metodo、杜拜Zuma酒吧經理Danilo Amitrano、Zuma中東區域酒吧總監Mirko Ghapour及Zuma全球酒吧總監James Shearer等國際調酒專家 。

每位調酒師將帶來展現其產地獨特風情的雞尾酒創作，展示Zuma品牌的全球傳承 。Andrei將呈獻季節人氣之選「Kanzo Gimlet」，採用Tanqueray No. Ten氈酒、番石榴利口酒與可爾必思熱情果泡沫調製 。Santo則推出「Napolitan in Japan」，以Tanqueray No. Ten氈酒、士多啤梨、番茄水、橄欖鹽水、柚子、紫蘇及蘇打水調製出充滿活力的融合風味 。

Mirko和Danilo聯手獻上「Tomu Korinzu」，這款引人入勝的創作內含Tanqueray No. Ten氈酒、南非國寶茶利口酒、檸檬汁、薰草豆、西柚混芥末蘇打 。James則揭曉「Rhubarb & Lemongrass Martini」，採用Tanqueray No. Ten氈酒、大黃清酒、香茅利口酒、檸檬汁和糖漿精心調製 。









廣州Hope & Sesame庙前冰室聯乘

10月7日晚上6時至9時，香港Zuma將與廣州備受讚譽的「Hope & Sesame庙前冰室」酒吧合作 。這家酒吧榮獲《DRiNK》雜誌「年度酒吧」稱號、奪得「Tales of the Cocktail慈善獎」，並在「2025年亞洲50大最佳酒吧」中排名第7位及第三度蟬聯中國大陸最佳酒吧殊榮 。

當晚香港Zuma酒吧經理Andrei Makarevich與「Hope & Sesame庙前冰室」共同創辦人Bastien Ciocca將攜手合作，推出一夜限定的特調雞尾酒單 。賓客可品嚐到以Altos龍舌蘭酒、維達梅斯卡爾酒、芝麻香白酒、15年陳皮浸泡君度橙酒及熱情果康普茶調製的「Tangerine Peel Margarita」 。





創新口味融合東西文化

「Mango & Ginger」融合了Altos龍舌蘭酒、麴、茉莉薑汁混合液、糖漿及椰子 。「Kalamansi and Chinese Mountain Pepper」選用中國山椒浸泡的Altos龍舌蘭酒、四季桔超級果汁、青檸汁及蜂蜜精心調製而成 。Bastien呈上「Sweet Potato & Raspberry」，混合了Altos龍舌蘭酒、紫薯醬、麴、覆盆子粒、冰糖、乳酸及鮮奶 。而Andrei則帶來他的「Spicy Hebi Highball」，結合了Altos龍舌蘭酒、澄清可爾必思蘇打、覆盆子、橙酒及芒果 。

香港Zuma將以精緻的日本料理提升品酒體驗，設有現場製作章魚燒和壽司吧，並配以DJ播放動感音樂，營造一個難忘且充滿樂趣的夜晚 。





日式精工氈酒體驗 KI NO BI全球品牌大使特別呈獻

10月9日晚上7時至9時，香港Zuma將邀請KI NO BI全球品牌大使Marcy Sakuma舉辦一場獨家客座調酒活動，標誌著兩個品牌將於今年稍後推出的令人期待合作項目 。Marcy擁有在倫敦頂尖酒吧調酒的豐富經驗，並在京都蒸餾廠學習了三年，掌握氈酒生產技藝，將為此次活動帶來無與倫比的專業知識與創造力 。

大家可將透過創意雞尾酒品嚐到KI NO BI氈酒的獨特風味，包括清爽的「Matcha Gin & Tonic」，混合了KI NO BI氈酒、湯力水、抹茶及山椒苦精 。「Save Your Tea n Pears」結合了海帶浸泡的KI NO TEA茶氈酒、日本梨汁沖泡的焙茶、清酒、椰子水、薑汁糖漿和肉桂苦精，帶來大膽而複雜的風味 。





「Miyagi」提供優雅的混合口感，內含KI NO BI氈酒、甜薯汁、檸檬和柚子汁、綠柚子油糖、寶礦力水特糖漿、蛋白和新鮮綠紫蘇 。Zuma與KI NO BI承諾為賓客帶來一場難忘的日式雞尾酒體驗，展現日本氈酒的精緻工藝與創新調配技術 。 Zuma

地址：香港中環皇后⼤道中15號置地廣場5及6樓



