宏福苑五級火｜情緒支援熱線
🍠 香濃可可松果 🍫
🎄✨【超簡易聖誕松果甜品】✨🎄 零焗爐、零技巧，新手都一定成功😍 超適合同小朋友一齊整～ 🎅🏻 聖誕感滿滿｜可愛又好食 📸 打卡一流，🎁 當節日甜品都超有心思！ #聖誕甜品 #聖誕松果 #簡易食譜 #IGReels食譜 #親子甜品 #免焗爐 #番薯甜品 #節日甜品 #懶人食譜 #簡易食譜 #食譜 #recipe #cook1cook
製作時間: 1小時內
份量人數: 7-8人
食材
番薯 2-3個
可可粉 15-20克
牛奶 4-5湯匙
早餐朱古力脆片 適量
金莎朱古力 4-5粒
士多啤梨 適量
糖霜 適量
作法:
1 ：
將番薯蒸至軟腍，趁熱壓成幼滑番薯蓉
2 ：
加入適量可可粉＋牛奶?
3 ：
拌勻成香濃朱古力番薯蓉
4 ：
取適量番薯蓉，包住一粒金莎朱古力?
5 ：
輕輕按壓成松果形狀
6 ：
由上而下插入朱古力脆片?，層層疊疊即刻有型
7 ：
最後灑上糖霜❄️，再伴以士多啤梨?點綴即完成！
8 ：
*金莎朱古力可以換以士多啤梨乾或其他硬身乾果或糖果
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56391
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
