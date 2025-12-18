🍠 香濃可可松果 🍫

全球五間胡同餐廳—香港、倫敦、杜拜、紐約及邁阿密，由即日起至2026年1月18日同步為大家帶來由胡同杜拜主廚任定旭主理「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單，將北方菜的醇厚魂韻與川菜辛辣傳統推向世界五城！ 來自成都的任師傅嚐遍全國辣椒，從湖南皺皮乾椒、貴州燈籠椒，到四川二荊條、新疆羊角椒及魔鬼椒，凌晨趕市場、空運雲南青線椒，經千錘百煉調校油溫與炒製，研發五款獨特辣醬，每款經反覆拌飯、夾饅頭、配龍蝦試味，貫徹匠人精神。 這些醬汁不僅驅動五道主菜，還配五款迷你前菜，讓食客先品辣椒層次。 川式香辣爆炒龍蝦 - 胡同招牌辣椒油 龍蝦起肉輕輕調味後走油備用，爆香辣椒醬將龍蝦肉回鑊快炒兜勻，鑊氣火候的把控就是關鍵所在。魔鬼椒的刺激辣味與豆豉蒜香交織，完美襯托龍蝦的鮮甜，辣味持久有勁，帶來震撼的味覺衝擊。 柑橘鮮辣長腳蟹柳 - 柑橘鮮辣醬 將帝王蟹腳蒸熟起肉，裹保鮮紙再蒸一分鐘後雪凍定型；蟹腳殼剪成菱形造型放回蟹肉，配上冰鎮過的青筍、青葱油及木薑子油點綴。柑橘和檸檬的清香酸味搭配青線椒和美人椒的鮮辣，與蟹肉的鮮甜形成絕佳平衡。​ 煳辣豆醬香烤杭茄 - 煳辣杏仁醬...

