我發現一個萬無一失的整法，就係先飯煲煲熟的熱飯再落鐵獲烘，大家不防試試，0失敗

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

臘腸 2條

膶腸 1條

臘味油 適量

麻油 少許

煲仔飯豉油 少許

美極 少許

米 2嘜

水 2嘜





作法:

1 ：





先洗米澀乾水備用 蒸軟臘味切粒（蒸出來臘味油留用）

2 ：

先用要飯煲煲熟成熱白飯備用（水跟米的比例1：1)

3 ：





先用臘味油以中小火起鑊倒入臘腸膶腸粒烘香

4 ：

加入熱白飯鋪勻整隻鑊炒熱加蓋烘熱后

5 ：

開蓋加入豉油及麻油沿鑊也攬入再蓋上

6 ：

以小火烘飯焦聽到臂得拍拍微微聲響

7 ：

便可熄火上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56377

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com