想留係屋企為親朋好友炮製節日美食？ 今次教大家用Sharp 3合1微波蒸焗爐整「香草七彩雜菜海鮮蒸飯」，「香檸紙包焗三文魚」及「叮叮杯子蛋爐」，集純蒸、烤焗、微波三大功能，無論係中式蒸餸、烤焗意粉薄餅定翻熱食物都無問題 ！加上39cm纖薄機身同25L特大爐腔，慳位之餘仲功能多多 !部機仲有發酵功能，除咗可以發酵麵糰，仲可以整乳酪 ?另外仲有飲品加熱、解凍、燒烤及微波等不同特別功能，一部機攪掂晒 ！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

大蝦 6隻

青口 6隻

魷魚 1隻

雜色小彩椒 3-4隻

車厘茄 3-4粒

香茅 1支

檸檬 1個

白米 1杯

雞湯 1杯

水 1/2杯

刁草 適量



調味料

橄欖油 2湯匙

番荽碎 2茶匙

鹽 少許

碎黑胡椒 少許





作法:

1 ：

大蝦洗淨去腸，魷魚洗淨切圈，用調味料拌勻略鹽

2 ：

小彩椒一開四及去核，車厘茄切半，香茅用刀背拍裂再切成三至四段，檸檬皮磨蓉

3 ：

白米洗淨瀝水後，與雞湯、水及檸檬皮蓉拌勻，加入鍋中，放入Sharp 3合1微波蒸焗爐，選擇蒸煮模式，選擇烹調時間為20分鐘，按開始鍵，將米飯煮至7-8成熟

4 ：

將米飯取出，放上海鮮、彩椒、車厘茄及香茅，選擇蒸煮模式，選擇烹調時間為10分鐘，按開始鍵，將所有材料煮熟

5 ：

取走香茅，唧檸檬汁，放上刁草即成





