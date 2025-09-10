四種香蕉保存方法 一週都能吃到新鮮的！

當夏日天氣變熱時，香蕉的表面容易在極短時間內開始長黑斑，

沒多久，整條香蕉都會過熟，變成軟綿綿的黑炭...

然而近日在twitter上，有一個日本專業蔬菜教授 テツさん，

教導了一個簡單方便，長期保存香蕉的方法。

推文的點贊數也超過10,000，引來日本網民關注。

即使過了一周後，也能保持香蕉的新鮮~

1.選擇買顏色較青的香蕉

▲青色可以放久一點~

2.將一串香蕉，一條一條拆分開

3.將保鮮紙纏繞在香蕉的柄上面

因為香蕉的柄部會揮發出“催熟氣體”，

這種氣體會讓香蕉更快成熟並變質，

所以保鮮紙的密封，可以防止該氣體的釋放，讓香蕉沒那麼快變壞。

4.放在蔬菜室，或冰箱裡面

冰箱的溫度較蔬菜室低，較容易快長黑斑。

但這只是因為冷空氣導致的變色，而不是真的成熟和變黑。

如果想進一步防止變色，可以整個用保鮮紙包住香蕉。

相對放冰箱，常溫保存香蕉會更容易變質。

所以，保存地方的優先程度是：蔬菜室>冰箱>常溫

實驗對比差異：

▲左邊兩個放常溫，另外右邊兩個按照上述方法放蔬菜室

▲三天後，右邊常溫表皮較軟，裡面有一點發黑

▲第六天，看得出常溫的香蕉已經過熟，到不能吃的程度了

▲過熟的香蕉可以打成果汁喝，而右邊放蔬菜室的香蕉，依然新鮮結實

可見，這個方法是受用的，喜歡吃香蕉的人可以試試看！