馬來西亞旅遊攻略2026｜快閃玩盡吉隆坡、浮羅交怡美食、Shopping、自然生態 住Pan Pacific泛太平洋酒店集團 奢華房型嘆SPA

走一趟馬來西亞，真的很適合一眾繁忙的香港人！飛行時間短、語言無障礙、物價親民，更可於一個行程玩盡城市、海島和雨林。選擇以每日直航航班連接香港與吉隆坡的Batik Air（峇迪航空）出發，無論你是想吃到地道小吃、在購物打卡，還是走入大自然欣賞風景，馬來西亞都可以一次玩盡兩種風情。





行前準備：簽證、機票與預算





簽證資訊

香港特區護照持有人前往馬來西亞可享免簽證待遇，最多可停留30天，非常方便。





航班資訊

香港→吉隆坡航線 ：

飛行時間：約4小時

航空公司推介：Batik Air（峇迪航空）

航班頻率：每日直航

機票價格參考：經濟艙來回程最平約 HK$660起（視乎預訂時間及日期）（另加稅）





吉隆坡→浮羅交怡航線 ：

飛行時間：約1小時

航空公司推介：Batik Air（峇迪航空）

航班頻率：每日多班

預算參考（每人/5天4夜）

經濟型：HK$4,000-6,000（廉航+經濟住宿+Grab交通）

舒適型：HK$7,000-10,000（傳統航空+四星酒店+多元交通）

豪華型：HK$12,000+（商務艙+五星度假村+私人接送）





交通攻略：玩轉馬來西亞的必備指南

吉隆坡機場→市區交通

選擇1：KLIA Ekspres機場快線（最快捷）

優點：直達市中心KL Sen

票價：成人單程約RM55（約HK$95）

tral車站，全程僅需33分鐘，不塞車

班次：每15-20分鐘一班，營運時間05:00-00:30

適合：趕時間、攜帶大件行李的旅客





選擇2：KLIA Transit機場快線（經濟實惠）

優點：價格較便宜，可在沿途車站下車

票價：成人單程約RM38-55（視乎下車站）

時間：約40-50分鐘（有停靠站）

適合：住宿地點在沿線車站附近的旅客





選擇3：機場巴士（最省錢）

優點：價格最便宜

票價：約RM10-15（約HK$18-27）

時間：約60-90分鐘（視乎交通狀況）

適合：預算有限、不趕時間的背包客





吉隆坡市區交通全攻略

吉隆坡市區交通系統完善，由RapidKL營運，共有12條路線，包括地鐵MRT、輕快鐵LRT、單軌列車Monorail、火車KTM和機場快線KLIA。





交通卡推薦

購買Touch'n Go卡或MyRapid卡，可通用於所有RapidKL路線，免去每次買票的麻煩。









浮羅交怡島內交通攻略

浮羅交怡是免稅島，島上交通選擇相對簡單。





選擇1：Grab叫車（最推薦）

優點：方便快捷，價格合理，可選中文司機

價格參考：

機場到珍南海灘（Pantai Cenang）：約RM25-30（約HK$43-52）

島上景點間移動：約RM15-40（視乎距離）

注意事項：浮羅交怡Grab司機較少，建議提前5-10分鐘預約





選擇2：租車自駕（最自由）

優點：行程自由，可深入探索島嶼各角落

價格：約RM100-250/天（約HK$175-440），視車型而定

要求：持有國際駕照或馬來西亞認可駕照

適合：3-4人同行，想深度探索島嶼的旅客





吉隆坡精選行程與景點推介





推薦住宿：Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur、PARKROYAL COLLECTION Kuala Lumpur









Pan Pacific Serviced Suites Kuala Lumpur、PARKROYAL COLLECTION Kuala Lumpur位於吉隆坡市中心黃金地段，酒店緊鄰武吉免登購物區（Bukit Bintang），交通超方便，開車或搭輕軌幾分鐘就能到雙子塔（Twin Towers）或茨廠街（Petaling Street）覓食。房間設計走簡約風，床鋪軟綿綿的，窗外就是城市天際線，晚上還能看到燈光秀。





特別的是，他們超注重環保：大廳裡的垂直花園不只漂亮，還能淨化空氣；早餐自助吧用本地新鮮食材，像是熱騰騰的椰漿飯或新鮮水果沙拉，吃完還能去頂樓無邊際泳池泡水，邊游泳邊俯瞰整個城市，感覺像在自家露台放鬆一樣自然。健身房和St Gregory Spa區也一應俱全，忙了一天逛街後，來個馬來西亞傳統按摩，保證隔天精神滿滿繼續探索。





景點推介

Merdeka 118 默迪卡118大樓（全球第二高建築）

景點介紹：

高達678.9米、擁有118層的超高層摩天大樓，僅次於杜拜哈里發塔，是馬來西亞建築技術的驕傲象徵。大樓位於吉隆坡市中心Jalan Hang Jebat, Presint Merdeka 118。頂部尖塔造型靈感來自馬來西亞國花——木槿花，建議在大樓周邊廣場拍攝外觀全景。

地址：Jalan Hang Jebat, Presint Merdeka 118, 50118 Kuala Lumpur





The Exchange TRX 敦拉薩國際貿易中心購物天堂（購物天堂）

景點介紹：

吉隆坡最新的商業地標，位於敦拉薩國際貿易中心（Tun Razak Exchange, TRX）綜合體內，建於10英畝的TRX City Park下方。眾多國際知名零售商與餐飲品牌進駐，部分品牌選擇此地作為進駐馬來西亞首站。

從Merdeka 118前往：搭乘MRT僅需4分鐘或Grab約7分鐘





其他推薦景點：

雙子星塔KLCC：吉隆坡地標，建議登上觀景台俯瞰市區​

國家清真寺：欣賞伊斯蘭建築之美​

中央藝術坊：購買馬來西亞手工藝品​

茨廠街（唐人街）：品嚐地道美食與街頭小吃





必玩Skyline Luge Kuala Lumpur

Skyline Luge Kuala Lumpur（吉隆坡天際線斜坡滑車）是馬來西亞最新的冒險景點，也是繼新加坡之後東南亞第二個 Skyline Luge 據點，吉隆坡的 Skyline Luge 位於金務大花園（Gamuda Luge Gardens），擁有總長 1,600 公尺的賽道，設有超過 30 個急轉彎和 160 公尺的隧道系統，是 Skyline 全球據點中最長的雪橇隧道。

雙重體驗：Skyride 纜車 + Luge 滑車

每趟 Luge 滑車體驗都從搭乘 Skyride 四人座纜車開始。隨著纜車緩緩上升至 40 公尺高的山頂，你可以飽覽吉隆坡周邊的自然景觀全景——綠色山巒、遠方城市天際線，以及腳下蜿蜒的 Luge 賽道都一覽無遺。

Skyline Luge Kuala Lumpur 設計了四條不同主題的賽道，每條都有獨特的彎道、坡度和特色，讓你每次滑行都能體驗不同的樂趣。玩定可自由選擇路線組合，無論是白天還是夜晚都能盡情享受。

交通方式

Grab / 計程車（推薦）：最直接方便的選擇，從吉隆坡市區出發車程約 30-40 分鐘，直接輸入「Skyline Luge Kuala Lumpur」即可導航到門口。費用約 RM15-30，視出發地點而定。由於地點位處郊區，建議回程時提前與司機商討等待或預約接駁。





浮羅交怡海島度假模式啟動





吉隆坡國內機場貼士

KLIA與KLIA2兩座航廈間有免費接駁列車，車程約3分鐘​

國內航班通常在KLIA2（Terminal 2）起降

建議提前1.5小時抵達機場辦理登機手續





推薦住宿：PARKROYAL Langkawi Resort

坐落於浮羅交怡島最寧靜優美的Pantai Tengah海灘（丹絨海灘）。這片原始海灘以其柔軟細緻的粉白沙灘和遠離喧囂的寧靜氛圍而聞名，享受真正的熱帶度假體驗。酒店擁有300間現代化客房與套房，以及7棟可直接通往海灘的私人別墅，配合豐富的餐飲選擇與休閒設施，完美融合了舒適奢華與自然美景。無論是浪漫情侶逃逸、家庭親子度假，還是朋友團體聚會，PARKROYAL Langkawi Resort都能以其標誌性的「島嶼款待」（Island Hospitality）理念，打造難忘的熱帶假期。

建築設計融合了自然靈感元素，以鳥類裝飾點綴、通風涼棚與開放式空間為特色，營造出優雅的熱帶風格。整體設計強調隱私性與空間感，讓賓客能在輕鬆愜意的環境中，與自然和諧共存。提供多種房型選擇，從舒適的標準客房到豪華的私人泳池套房與海景別墅，滿足不同旅客需求。





景點推介

Eagle's Nest SkyWalk 鷹巢天空步道（必去！）

作為浮羅交怡最新地標，由吉打州本地人才完全自主設計建造，造型靈感來自鷹頭俯瞰鷹巢的意象。這座位於海拔650米的天空步道，擁有38米長的獨立懸臂式全透明玻璃底板平台，一次可容納約300人（承重21噸）。腳下是650米深峽谷與茂密森林，遠眺安達曼海與馬六甲海峽，三顆巨型鳥蛋裝置藝術，是絕佳拍照點！

門票：成人約RM40.85起（常與SkyCab纜車套票販售）

建議遊玩時間：1-1.5小時

拍照建議：上午光線較佳，避開正午時段（過於炎熱）​

貼士：穿著輕便服裝與舒適鞋子，怕高者可選擇不透明區域行走





Langkawi SkyCab 纜車（經典體驗）

世界上最陡峭的纜車之一，從Oriental Village出發，沿途可俯瞰熱帶雨林、瀑布與海岸線壯麗景觀，360度玻璃車廂，將森林與海洋盡收眼底。纜車分三段，可在中站下車參觀Eagle's Nest SkyWalk。

門票：成人SkyCab + Sky Bridge套票約RM70-100

貼士：建議購買5合1套票（包含SkyCab、Sky Bridge、SkyWalk、SkyRex、SkyDome），價格更划算。





Dream Forest Langkawi（浮羅交怡夢幻森林）

是馬來西亞最新、也是首個沉浸式夜間主題景點，為各年齡段的遊客提供一場結合神話傳說、自然美景與現代科技的魔幻冒險。這個獨特的夜間森林步道，透過迷人的燈光、音樂、投影映射、藝術裝置、互動活動和敘事，將浮羅交怡的古老傳說活靈活現地呈現在遊客眼前。

走進Dream Forest的大門，就如同踏入傳說守護者Sang Gedembai（山甘德巴）的神話領域——他是故事的傳奇守護者，也是森林的守護神。在他的引領下，遊客將展開一段充滿魔幻與驚奇的1.2公里輕鬆步道之旅，探索浮羅交怡流傳千年的民間傳說。

開放時間：晚上7:00 - 凌晨12:00（每日營業）

門票：成人票（16-59歲）：現場購票RM 98、網上預訂RM 93（節省5%）

兒童票（3-15歲）：價格與成人票有差異，建議查詢官網

透過官方網站預訂可享5%折扣，更有特別餐飲套餐組合（Special F&B Combo）、紀念品優惠（Merchandise Deals）





地址：Lubuk Semilang, Off Jalan Padang Gaong, Mukim, 07000 Langkawi, Kedah​

停車：提供免費停車場





日落遊船 Sunset Cruise

登上遊船，在安達曼海上欣賞浮羅交怡著名的日落美景。遊船緩緩航行於平靜海面，一邊品嚐飲料與小食，一邊欣賞太陽緩緩沒入海平面的金色時刻，海天一色的景致令人陶醉。

遊船時間：通常17:30-19:30（視乎季節調整）

預訂方式：可透過酒店或Klook、KKday等平台預訂

價格參考：約RM80-150/人（含飲料及小食）

建議：提前15分鐘抵達碼頭，攜帶防曬用品與相機





交通建議：

租車或使用Grab在各景點間移動最為方便，Oriental Village（纜車起點）距離珍南海灘約15分鐘車程。





自然生態景點推介





古邦巴達紅樹林（Kubang Badak）

位於浮羅交怡上，以獨木舟和皮划艇體驗為主的紅樹林保護區。提供更為悠閒寧靜的水上探險方式，讓遊客以緩慢的節奏深入體驗紅樹林生態。

在紅樹林保護區內，遊客有機會觀賞翠鳥等野生鳥類，以及在自然棲息地嬉戲的猴子。紅樹林在維持世界生態平衡方面扮演重要角色，它們影響氣候、提供庇護所，並充當魚和蝦的主要苗圃。部分行程還包含在清澈的水域中游泳的體驗，讓遊客在炎熱的天氣中享受清涼的海水。





女士必逛浮羅交怡 Embun Embun 手工藝品

定位「保持手工藝傳統」（Keeping Artisan Alive），Embun Embun採取預約制參觀模式，是一個專注於手工藝品或在地文創商品的品牌。Embun Embun 的招牌產品是使用 Mengkuang 葉手工編織的包袋系列，這是一種源自馬來西亞的傳統編織工藝。

品牌由設計師兼創辦人 Kabita 親自操刀設計，每一件產品都在蘭卡威當地手工製作，從手提包、托特包、筆記本電腦保護套到小錢包，色彩繽紛且充滿吸引力。適合日常使用，也是海島度假的完美配件，體現了自然質樸的「Earthy」風格。

除了 Mengkuang 編織，Embun Embun 也採用其他在地材質如藤編（rattan）、蠟染布（batik）和椰子殼等，創作出多樣化的手工藝品。品牌推出的手工蠟染小包（22 x 8cm）售價 RM45，結合了馬來西亞傳統蠟染藝術的繽紛圖騰與實用設計。此外，品牌還有蠟染猴子玩偶等趣味單品，適合作為伴手禮或兒童禮物。





預約制參觀 支持在地工藝師

Embun Embun 採取預約制參觀模式，讓大家能深入了解品牌故事與工藝師的創作過程。這種小而精的經營方式，保留了手工藝的溫度，也讓每位來訪者都能獲得更個人化的體驗。品牌的故事甚至被收錄在《Human Langkawi》一書中，記錄了從工藝師到顧客之間的情感連結。除了實體店面，Embun Embun 也提供網上購物服務，並支援全球運送，即使不到訪實體店，亦可於網店入手送到入住的酒店，非常方便。





官方網站： www.embunembun.com ​

Instagram： @embunembunlgk​

參觀方式：預約制，需提前聯繫安排





其他實用資料





貨幣換匯

貨幣：馬來西亞令吉（Ringgit Malaysia, RM）

匯率參考：1 RM ≈ 1.75 HKD（實際匯率請查詢當日）

換匯建議：在香港銀行或機場換少量現金，抵達後在市區找換店換取更優匯率​

信用卡：大部分商店、餐廳、酒店接受信用卡，Grab也可綁定信用卡





電話與網絡

SIM卡：建議在機場購買Maxis、Celcom或Digi的旅遊SIM卡，7天無限數據約RM30-50

Grab App：必載！馬來西亞最常用的叫車平台​

Google Maps：導航必備，離線地圖更安心





飲食注意

馬來西亞是多元種族國家，清真餐廳（Halal）佔多數

部分華人開設的餐廳提供肉骨茶等豬肉製菜式

必試美食：肉骨茶、叻沙、炒粿條、椰漿飯、沙嗲、榴槤





有關Batik Air（峇迪航空）

今次就推介自2016年起便以每日直航航班連接香港與吉隆坡的Batik Air（峇迪航空），經濟艙配有可傾斜皮革座椅，作為馬來西亞增長最快的航空公司之一，兼顧舒適、實惠與便利，適合商務與休閒出行。

經濟艙配有可傾斜皮革座椅，32吋座距，腿部空間寬敞，性價比高。票價分為 Super Saver、Value、Flexi 三種，按需要選擇即可。在部分航線上，轉機旅客可選擇商務艙，享有更寬敞座椅、優先辦理及登機、機上餐飲服務，最適合重視舒適的港人們。



