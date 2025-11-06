馬來西亞牧師遭警員綁架 法院裁定政府及警方賠償逾5千萬元｜Yahoo

許景城的妻子Susanna Liew (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】馬來西亞一名牧師許景城（Raymond Koh），2017 年 2 月 13 日在駕車途中遭一群持槍男子擄走。據法院裁決，當時涉案的包括現任或前任警員，正執行一項針對許景華的「指令」。法院裁定，政府及警方須向家屬賠償 3,100 萬令吉（約5,762萬港元），並須就事件負上責任。

一名或多名警員涉案

高等法院法官Su Tiang Joo 於周三（5 日）裁決時指出，涉案的一名或多名現任或前任警員，是在執行一項與許景華有關的「指令」。法院命令政府自 2017 年 2 月 13 日許景華失蹤當日起，按每日 10,000 令吉（約 16,700 元）向其家屬支付賠償，直至他被尋回為止。

此外，法院另判被告向受害家庭支付400 萬令吉（約 670 萬元）精神賠償，及 25 萬令吉（約 42 萬元）訟費。馬來西亞檢察署已就判決提出上訴。

許景華妻2020年提民事訴訟

許景華的妻子 Susanna Liew 於 2020 年 2 月 11 日向 13 名被告提民事訴訟，被告包括政府及警員。許景華為非政府組織「Harapan Komuniti」（希望社區）創辦人，2017 年 2 月 13 日在靈市（Petaling Jaya）駕車前往朋友家的途中遭一群持槍男子擄走。

事發時的閉路電視片段顯示，至少有 15 名身穿戰術裝備的男子，駕駛三輛黑色多用途車（SUV）在街頭攔截牧師座駕，整個行動手法專業，被指明顯經過周密策劃。馬來西亞的人權組織曾指，行動可能是由馬來西亞的警方特殊部門進行，被指是以打壓當地穆斯林活動為目標。

