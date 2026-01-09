馬來西亞羽毛球公開賽 鄧俊文和謝影雪挫東道主闖混雙四強

【Now新聞台】馬來西亞羽毛球公開賽，港隊混雙的鄧俊文和謝影雪擊敗東道主組合，打入四強。

面對有主場之利、去年的世界冠軍組合陳堂傑和杜頤溈，紫衫「鄧謝配」失兩分後連取4分。謝影雪伸盡手壓下去，拉開過12比5。

「鄧謝配」左手雙劍合璧，鄧俊文回身勾致命斜線，飛身補多板，杜頤溈倒在地上，看著羽毛球在頭上飛過。

雙方過去三次交手，鄧謝去年9月10月連贏兩次，就算局尾被追到差兩分，都先贏21比17，謝影雪殺斜線一樣漂亮。

第二局一出來，大馬組合落後兩分，又連追4分反先，陳堂傑反手救考起鄧謝。

乘著主場氣勢，陳堂傑狙擊謝影雪。捱過幾板強攻，鄧俊文救起陳堂傑再殺，這時「鄧謝配」反攻，到鄧俊文拍向陳堂傑得手。但贏長氣球沒改變這局命運，鄧謝最多落後4分下，鄧俊文大好機會打落網，輸回一局17比21。

世事如棋局局新，羽毛球都是。決勝局「鄧謝配」重新出發，打出6比2，之後被追到差一分又連取4分，拋離過最多10分。

大馬球迷百「波」纏身，相當搶眼，會不會是想混淆視線？「鄧謝配」就不理那麼多，中段保持優勢湊夠21分，贏多局21比10，局數2比1過關，打入職業巡迴賽超級1000分賽事四強，將會對世界排名第一、國家隊馮彥哲及黃東萍。

另一場，橙衫男單的李卓耀兩個月前在全運團體分組賽直落兩局贏過石宇奇，今場開局兩度超前1分，已是全場僅有領先。

不過「一哥」近期狀態大勇，近五個國際賽事非冠即亞，第一局兩度連取5分，反勝21比10。第二局中段一口氣搶8分，贏多局21比7，直落兩局淘汰李卓耀，四強會對三號種籽、丹麥的安達斯安東臣。

