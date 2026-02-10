馬克宏呼籲歐盟投資自身戰略產業

（法新社巴黎10日電） 法國總統馬克宏在今天刊出的媒體訪問中呼籲歐洲擴大對戰略產業的投資，否則在面對來自美國和中國的競爭時恐被「推到一旁」。

馬克宏（Emmanuel Macron）接受包括法國「世界報」（Le Monde）、英國的「經濟學人」（The Economist）和「金融時報」（Financial Times）等數家歐洲媒體訪問時示警，美國的「威脅」和「恫嚇」尚未結束，歐洲不應掉以輕心。

歐洲聯盟（European Union）將於12日召開領袖峰會。馬克宏主張「簡化」與「深化」歐盟單一市場，以及「分散」貿易夥伴。

他說：「突然間華府姿態放軟，我們以為事情結束了，但千萬別這麼想。每天都有針對藥品、數位科技…等的威脅。」

「當已出現明目張膽的侵略舉動，…我們絕不能屈服或試圖達成和解。我們已經嘗試這個策略好幾個月，但現在無效。且最重要的，這種策略讓歐洲更加依賴他人。」

馬克宏指出，歐盟有必要每年在公私部門合計投資約1兆2000億歐元（約新台幣45兆元），包括在綠色與數位科技、國防及安全等領域。

馬克宏還重提他主張的歐盟共同舉債構想。這是法國多年來擁護的主張，但遭到其他國家反對。

他說：「現在正是為這些未來的支出啟動共同借貸能力的時候，（發行）未來導向的歐洲債券。」