馬克宏訪中談俄烏戰爭 呼籲擴大對俄經濟施壓

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 7 小時前
普京警告烏軍必須撤出頓巴斯地區 否則俄羅斯武力佔領
正在訪問印度的俄羅斯總統普京，接受當地傳媒訪問時再次警告，烏克蘭軍隊必須撤出烏東的頓巴斯地區，否則俄羅斯將武力佔領該地區。莫斯科目前控制頓巴斯地區約85%領土。普京指，莫斯科對美國提出的和平計劃部分內容持不同意見，但沒有具體說明分在哪些部分有分歧。分析相信至少有兩個重要的爭議點，被俄軍佔領的烏克蘭領土的歸屬、以及對烏克蘭的安全保障。普京發表這番言論前，美國總統特朗普形容美國代表團在俄羅斯與普京進行了不錯的會晤，又認為普京希望看到戰爭結束。而烏克蘭代表團將赴美國參加新一輪會談。 (ST)#俄烏戰爭 #普京 #和平計劃 (ST)infocast ・ 10 小時前
立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo
大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，甚至有討論指立法會選舉應該延期，直至行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
馬克宏訪中 籲北京合作促俄烏止戰及平衡貿易逆差
（法新社北京4日電） 法國總統馬克宏出訪中國大陸，今天在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面時，呼籲中國協助結束俄烏戰爭，並平衡中法雙邊貿易逆差。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法新社 ・ 1 天前
華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適on.cc 東網 ・ 9 小時前
普京質擬美國要求印度停止購買俄油理據 反指美國亦購買俄核燃料
俄羅斯總統普京接受《今日印度》訪問時，質疑美國對印度施壓要求停止購買俄羅斯石油，又指美國本身亦從俄羅斯購買核原料以供核電廠使用，並指若美國有權利購買俄羅斯燃料，為何印度不可以？他指有關問題值得探討，俄羅斯亦預備好進行討諭，包括與美國總統特朗普商討。 他又表示，俄印石油貿易今年首三季有一定下降，但只屬小調整，整體雙邊交易仍與以往幾乎相同，又指俄印在石油產品及原油交易仍順暢地運行。對於美國就購買俄羅斯石油的關稅威脅，普京指特朗普的顧問相信實施有關政策最終有利美國經濟，他希望最終所有違反世界貿易組織規定的行為得到糾正。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
美國、俄羅斯討論烏克蘭加入北約問題
俄羅斯總統助理烏沙科夫周三（3 日）評論了俄美 2 日就美方提出的「和平計畫」直接對話的情況，他稱俄軍近期在前線的勝利影響了西方國家對解決烏克蘭衝突途徑的評估。鉅亨網 ・ 1 天前
最糟情況來了？四因素恐讓美明年陷滯脹
據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，加拿大皇家銀行 (RY-US) 警告，美國經濟明年恐面臨「輕度停滯性通膨」，經濟成長放緩但通膨卻居高不下的處境。鉅亨網 ・ 21 小時前
中方：絕不接受高市早苗用立場沒變化敷衍搪塞
日本傳媒報道，日本首相高市早苗昨日在參議院全體會議上引述《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方的態度是明確的，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。林劍稱，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能否準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容，為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，質疑背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。 (WL)infocast ・ 1 天前
習近平稱與馬克龍會談富有成果 雙方同意擴大雙向投資
國家主席習近平在北京，與國事訪問中國的法國總統馬克龍會談。兩人在會談後共同會見記者，路透社報道，習近平說，與馬克龍進行友好、坦誠、富有成果的會談。中法雙方同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。習近平表示，無論外部環境如何變化，中法都應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解相互支持。習近平說，中法將加強戰略溝通和協作，推動全球治理體系，朝著更加公正合理的方向發展。關於烏克蘭危機，習近平表示，中國支持一切致力於和平的努力，希望各方通過對話談判達成公平持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議，堅決反對任何不負責任的「甩鍋抹黑」。習近平強調，十五五期間中國將以全面深化改革推動高質量發展、深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，引導產供鏈合理有序跨境布局，將為中法務實合作和中法關係發展，開闢更廣闊空間。 (WL)infocast ・ 1 天前
李家超：由擁有調查權力部門協助獨立委員會調查火災 嚴肅查明真相問責
行政長官李家超今日(4日)出席2025年「國家憲法日」座談會致辭時表示，再次向大埔宏福苑火災的罹難者表達最深切哀悼，並向他們的家屬和痛失家園的災民表達最誠摯的慰問和關懷，強調此次火災暴露出的問題，必須以最嚴肅的態度面對。 李家超表示，特區政府將徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因及事故相關問題，檢視現行政策，釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補；並宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。又指必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超指，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，表達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼，對遇難者家屬和受災人員的慰問。中央港澳辦工作小組連夜赴港，全力協助香港特區救災工作，並協調內地省市根據特區政府提出的需求迅速提供協助，兩批物資已在日前送港使用。 他又表示，今次的火災，使其更相信《憲法》的精神和法治，強調必須維護《憲法》和《基本法》，完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則和完成《基本AASTOCKS ・ 1 天前
黃仁勳：難確定中國願買H200 說服美國會 銷華AI晶片放寬管制
美國國會議員擬把限制英偉達等晶片製造商向中國和其他武器禁運國家銷售人工智能（AI）晶片的提案，包含在今天公布的年度國防政策法案。綜合外電報道，英偉達行政總裁黃仁勳已成功游說國會，不把對華出口晶片限制的提案列入國防法案，但他同時坦言，無法確定中國會否允許購買有關晶片。信報財經新聞 ・ 18 小時前
政府提高宏福苑居民生活津貼至10萬 至今收外界捐款達25億
政府發言人表示，截至昨日(4日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為28億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。AASTOCKS ・ 11 小時前
全港大維修樓宇周六前拆棚網 下周起就地採樣 化驗合格才可上架
大埔宏福苑火災令全城關注棚網安全，發展局昨日（12月3日）宣布，全港正進行大維修工程的樓宇棚網，須在三日內，即星期六（6日）或之前全部拆除，涉及約200多幢公私營樓宇和政府大樓，屋宇署將於下周出台全新作業守則，要求所有棚網物料送到工地時就地採樣，經指定檢測所檢驗確定合格才可上架。更多消息：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數發展局局長甯漢豪宣布，所有現時正進行大維修、且外牆設有棚網的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，都需在本周六或之前，完成棚網下架工作。全港目前正做大維修且設有棚網的私營樓宇約200多幢，公營房屋或政府大樓的維修項目約有10幾宗。甯漢豪表示，若未能在限時內拆除棚網，要預先通報審查部門，審視是否有合理的理由可以作出通融。她強調，下架的決定是出於希望保障公眾安全，不代表現時所有的棚網都不合規。她說，拆棚網的費用由承建商負責。甯漢豪表示，棚網下架後，屋宇署會爭取在下周發出新的作業守則，要求所有棚網的物料送到工地時就地採樣，經過指定的檢28Hse.com ・ 1 天前
國際｜習近平成都與馬克龍舉行非正式會晤
國家主席習近平在四川成都都江堰，與法國總統馬克龍舉行非正式會晤。 馬克龍昨晚由北京轉抵成都，繼續對中國的國事訪問行程。據報他計劃參觀大熊貓繁育研究基地。 馬克龍訪問成都之際，中國野生動物保護協會昨日宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署意向書，延續大貓熊保護國際合作，新一對大貓熊將於2027年落戶法國，合作期限10年。雙方同意保持密切溝通，依照大貓熊保護國際合作要求和技術標準，推進延續合作協議盡早正式簽署。 習近平昨在北京與來華進行國事訪問的法國總統馬克龍會談時表示，中法兩國要拓展合作空間，挖掘綠色經濟、數碼經濟、生物醫藥、人工智能、新能源等領域合作潛力。會談後，兩國元首共同見證簽署核能、農食、自然資源、大熊貓保育等領域12項合作文件。 旅居法國的大熊貓「歡歡」和「圓仔」早前提前在11月底回國，至於一對雙胞胎「歡黎黎」和「圓嘟嘟」將繼續留在法國至2027年1月。Fortune Insight ・ 8 小時前
傳日本政府已準備好容忍央行本月加息
《路透》引述消息人士報道，日本央行可能在12月提高利率，從0.5%上調至0.75%，預計新一屆政府將容忍這個決定。 此前，央行行長植田和男已暗示本月加息的可能性，目前市場預期本月加息的機會達到80%。消息人士稱，政府已準備好容忍12月加息，本周財政大臣片山皋月被問及植田和男的言論時表示，認為政府與日本央行對經濟的評估未有分歧。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外交部：中國海軍和海警依法在東海和南海活動 不必過度解讀
中國外交部記者會上，有記者提問中方能否確認，是否正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇。外交部發言人林劍回應指，有關情況建議向中方的主管部門詢問，但強調中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。 (ST) (ST)infocast ・ 4 小時前
美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的
美國 11 月民間就業意外下滑，引發市場對美國總統川普關稅政策是否影響聘僱的討論。然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (3 日) 接受《CNBC》訪問時否認關稅是原因，反而將就業降溫歸咎於政府關門與大規鉅亨網 ・ 1 天前
日本政府傳不會阻撓央行本月加息
日本央行將在本月18至19日舉行貨幣政策會議。外電引述消息人士指出，若央行決定在該次會議上加息，日本首相高市早苗政府的主要成員不會阻撓。不過，消息人士補充道，也有一些高級官員反對在這個時機加息。日本央行行長植田和男周於是12月1日對該行蓄勢加息發出清晰暗示，表明本月的貨幣政策會議上將就可能調升利率作深入討論，並提到經濟展望得以實現增長的機會正緩速上升。這一表述被視為加息可能性極大的明確訊號。#日本央行 #植田和男 (CW)infocast ・ 12 小時前
據報高市早苗擬邀李在明下月訪日在奈良會談
日本《共同社》引述日韓外交消息人士透露，日本首相高市早苗已協調明年1月中在家鄉奈良，與南韓總統李在明會談，作為兩國首腦互訪「穿梭外交」的一環。報道指，高市希望通過在家鄉款待李在明，構建雙方密切關係，並希望通過首腦頻繁會談，切實推進促使日韓關係穩定發展。而李在明亦展示希望調解日中關係的意願，外界關注他在緩解日中緊張關係發揮的作用。 李在明就任總統後，今年8月首次訪日，與時任首相石破茂在東京會談，石破茂於9月回訪南韓。李在明10月底在南韓慶州亞太經合組織(APEC)峰會期間，與當時新上任的高市舉行首次會談，兩人上月在南非約翰內斯堡出席二十國集團(G20)峰會期間亦有交談。 (ST)#高市早苗 #李在明 (ST)infocast ・ 12 小時前