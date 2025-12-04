馬克宏訪中 籲北京合作促俄烏止戰及平衡貿易逆差

（法新社北京4日電） 法國總統馬克宏出訪中國大陸，今天在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面時，呼籲中國協助結束俄烏戰爭，並平衡中法雙邊貿易逆差。

這是馬克宏上任後第4度訪中，3天行程意在爭取各方支持，以促使歐陸自二戰以來最嚴重戰火的俄烏衝突能止戰，同時吸引更多中國赴法投資。

法國2024年與中國的貿易逆差擴大至460億歐元（約新台幣1.68兆）。

習近平與夫人彭麗媛在北京以盛大紅毯儀式歡迎馬克宏夫婦，現場除有禮兵列隊，中方還在天安門廣場鳴放21響禮砲，並有一排手持國旗的兒童參與迎接。

廣告 廣告

馬克宏面帶笑容步入寬敞會場，樂隊演奏兩國國歌時，他還向人群揮手並飛吻致意。

儀式結束後，馬克宏對習近平表示，法國與中國必須克服「分歧」。

習近平也表達相應立場，呼籲中法全面戰略夥伴關係在「新甲子」走得更穩更好。

兩人會談之際，正值國際社會重新努力斡旋結束近4年的俄烏戰爭，馬克宏則主導推動一項與美國倡議相抗衡的和平方案，該方案因與俄羅斯訴求過於相近而廣受批評。

馬克宏告訴習近平：「我們必須持續為世界、烏克蘭和其他受戰爭影響地區的和平與穩定而努力。」還說中法攜手合作「至關重要」。

他說：「這場衝突對歐洲安全造成嚴重威脅，也關乎維護以法治為基礎的國際秩序。」

習近平則強調，中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方支持歐洲國家發揮應有作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

法國是明年七大工業國集團（G7）峰會主辦國，馬克宏也呼籲北京與G7合作，推動「更平衡、公平且以規則為基礎的全球經濟治理」。

另據中方發布的新聞稿，習近平強調無論外部環境如何變化，中法兩國都應當始終展現大國戰略眼光和獨立自主，在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。

馬克龍表示，兩國保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。