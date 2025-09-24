馬克宏遭川普車隊擋路 當街打電話抱怨

（法新社巴黎23日電） 「你好嗎？猜猜怎麼了！」這樣的對白作為兩位國家元首的通話開場似乎不太常見，但對話背後的情境，確實就是這麼特殊。

正在紐約參加聯合國大會的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），今天匆忙從聯合國總部前往一場會面途中，意外遭到警方攔下，原因是美國總統川普的車隊封鎖了街道。

於是他掏出手機。

根據法國BFM電視台（BFMTV）和網路媒體Brut播出的影像，馬克宏用流利的英語對川普說：「我現在被堵在街上，因為你的車隊讓一切都停擺了。」

這通電話最終未能讓街道解封，馬克宏只好徒步前往會面地點。他表示，原本計劃是在法國領事館與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）共進晚餐。

馬克宏在步行途中繼續與川普通話，他表示，希望與美國及卡達一同討論加薩局勢。

不具名法國總統府官員表示：「總統藉著這個機會，在走路時打電話給川普，雙方通話氣氛熱絡友好，並就多項國際議題交換最新看法。」