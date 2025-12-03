香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
馬克龍今起訪華3天 盼推動貿易格局再平衡
【on.cc東網專訊】法國總統馬克龍將於周三至周五（3至5日）第4次國事訪問中國，將到訪北京和四川成都，與中方討論法中戰略夥伴關係中的重大議題，以及若干重大國際問題和合作領域。
據報道，馬克龍周三將先參觀北京故宮，周四（4日）在北京與中國領導人會面，周五轉往四川省成都市訪問，並再次會見中國領導人。訪華前夕，馬克龍的顧問表示，馬克龍將推動貿易格局再平衡，以促進中國國內消費，並希望共享創新成果，讓歐洲獲得中國技術。
英媒引述分析指，馬克龍過去一直試圖在對華關係中展現歐洲強硬的姿態，又小心翼翼地避免觸怒北京。分析認為，他必須向中國領導層表明，歐洲將回應北京日增的經濟和安全威脅，同時防止緊張局勢升級，導致全面貿易戰和外交破裂，但並非易事。
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 3 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 23 小時前
歐盟警告美國不要就和平協議向烏克蘭施壓
【彭博】-- 歐盟高級外交官就美國試圖迫使烏克蘭接受一份不對等的和平方案表達了擔憂，稱這只會鼓勵俄羅斯的好戰行徑。基輔的盟友正迎來至關重要的一周，各方將為結束莫斯科入侵烏克蘭的戰爭展開談判。「我擔心，所有的壓力都會被施加到較弱的一方身上，因為烏克蘭投降是結束這場戰爭最容易的方式，」歐盟外交事務高級代表Kaja Kallas周一對記者表示。「但這不符合任何一方的利益。」她是在歐盟防長會議結束後發表上述言論的。與此同時，由美國特使史蒂夫·威特科夫率領的一個美國代表團本周將前往莫斯科，就俄烏戰爭舉行談判。Kallas表示，這些會談可能「至關重要」。原文標題EU Warns US Against Pressuring Ukraine Over Russia on Peace PlanMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中on.cc 東網 ・ 22 小時前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 19 小時前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普丁：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普丁警告歐洲，若發動戰爭，俄羅斯已做好全面應戰準備。烏克蘭戰爭接近四年，普丁指控歐洲阻撓和平談判，並威脅切斷烏克蘭海上通道。鉅亨網 ・ 1 小時前
美俄會談結束！談及領土 暫無烏克蘭戰爭妥協方案
俄羅斯總統普丁與美國特使威特科夫和美國總統川普女婿庫什納持續近 5 個小時的會談在周三（3 日）凌晨結束。參與會談的俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫在社交平台發文，稱與威特科夫、庫什納的會談「富有成效」。鉅亨網 ・ 4 小時前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 1 天前
波蘭總統取消與匈總理會面 因其訪莫斯科會普丁
（法新社華沙30日電） 波蘭政府今天宣布，民族主義總統納夫羅茨基因匈牙利總理奧班與俄羅斯總統普丁舉行備受批評的會談，取消原定與奧班的會面。波蘭國務秘書普希達克茲（Marcin Przydacz）在社群平台X發文表示：「鑑於匈牙利總理奧班訪問莫斯科及其相關脈絡，納夫羅茨基總統決定縮減他赴匈牙利訪問的行程。」法新社 ・ 1 天前
施紀賢：中國構成安全威脅 惟更緊密商業聯繫符英國利益
英國首相施紀賢周一在倫敦向商界領袖發表講話時表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫，符合英國國家利益。早前有報道指，施紀賢計劃明年訪問中國。施紀賢批評，前保守黨政府缺乏對華接觸是失職，指出自2018年以來，法國總統馬克龍已經兩次訪問中國，德國領導人亦訪問了4次。施紀賢指，英中關係長期以來忽冷忽熱，現在是時候採取嚴肅態度，摒棄簡單的二元選擇，形容兩國關係既非黃金時代，亦非冰河時期，必須認清事實，可以在保護自身的同時，與一個國家展開貿易和合作。中方早前表示，希望英方奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展。 (ST)#施紀賢 #中英關係 (ST)infocast ・ 1 天前
外交部：再促日方撤回高市錯誤言論 冀日方團體發揮積極作用
據報兩個日本團體希望訪華，中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時指，中方注意到有關消息，也注意到日本國內有很多有識之士，對日本首相高市苗的錯誤涉台言論，引發的惡劣影響和嚴重後果，深感憂慮。林劍強調，中方再次敦促日方反思糾錯，撤回高市的錯誤言論，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件，同時希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。 (ST)#中國外交部 #高市早苗 (ST)infocast ・ 20 小時前
美國尋求與日韓等八個盟友加強礦產供應鏈
負責經濟事務的美國副國務卿的Jacob Helberg表示，美國將尋求與八個盟國達成協議，以加強電腦晶片及AI技術所需關鍵礦物的供應鏈。目前AI領域已進入中美兩強之爭的局面，美國希望能與中國保持積極及穩定的關係，同時亦要做好競爭的準備。 他稱，美國將於12月12日在白宮，與日本、南韓、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋及澳洲官員舉行會晤，希望能在能源、關鍵礦產、先進製造半導體、AI基礎設施及運輸物流等領域達成協議。美國希望與這些國家達成協議是由於，這些國家是一些最重要半導體公司的所在地，以及擁有重要的礦產資源。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
泰國請求印度支持其成為金磚國家正式成員
今日消息，泰國外交部長請求印度在2026年擔任金磚國家輪值主席國期間，支持泰國加入金磚國家的意願。泰國外交部在外長西哈薩·蓬集格與印度外長蘇傑生會晤後發布了這一聲明。 聲明表示，雙方還在當前地緣政治挑戰背景下討論了外交政策問題。泰國確認願與印度在多邊機制下開展合作，以加強區域一體化。泰國自2025年1月1日成為金磚國家夥伴國，並稱此舉是泰國未來成為該組織正式成員的關鍵一步。#泰國 #印度 #金磚國家 (CW)infocast ・ 17 小時前
澤倫斯基抵達法國總統府 將與馬克宏會談
（法新社巴黎1日電） 烏克蘭總統澤倫斯基尋求加強歐洲各國對於俄烏終戰協議的支持，他今天抵達位於巴黎的法國總統府艾里賽宮（Elysee），將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪法前，美國與烏克蘭代表團昨天才在美國佛羅里達州會談，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）也即將前往莫斯科會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。法新社 ・ 1 天前
駐英使館：中方反對英方散播中國威脅 冀英性友善對待中國發展
中國駐英國大使館發言人回應記者提問時強調，堅決反對英方散播中國威脅，以及其他無端指責中國、干涉中國內政的錯誤論調。英國首相施紀賢當地周一在倫敦發表演說時指，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫符合英國國家利益。大使館發言人指出，事實已經充分證明，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，中國的發展不威脅任何國家，只會為各國帶來共同發展的機遇。大使館發言人強調，只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，中英關係才能夠順利發展，希望英方認清形勢、端正心態，理性友善對待中國發展，奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，推動中英關係走上健康穩定發展軌道。 (ST)#中國駐英國大使館 #中英關係 (ST)infocast ・ 22 小時前
據報德國外長下周訪華
《路透》引述消息指，德國外長瓦德富爾將於12月8日至9日(下周一至周二)訪華；他原定10月訪華，但因中國限制晶片和稀土出口，行程在最後一刻推遲，自此北京與柏林的關係急轉直下。此後，中國國務院總理李強在南非20國集團(G20)峰會期間會見德國總理梅爾茨，德國財長克林貝爾也與中國最高經濟官員國務院副總理何立峰進行了會談。消息人士只確認訪問日期。德國外交部沒有回應置評請求。中國外交部表示目前無可奉告。歐盟預計將於明年起對中國採取強硬的貿易立場，有跡象表明，歐盟最大成員國和經濟體德國正在向這一立場轉變靠攏，由27個成員國組成的歐盟可能會團結一致，推動政策變革，深化與志同道合的貿易夥伴的聯繫。 (ST)#德國 #瓦德富爾 (ST)infocast ・ 3 小時前
普京與威特科夫會談 普京批歐洲妨礙和平進程
俄羅斯總統普京與美國中東問題特使威特科夫，在莫斯科舉行會談。普京在克里姆林宮與威特科夫會面，普京向威特科夫表示，很高興見到他。俄方隨行人員包括總統特使德米特里耶夫及總統助理烏沙科夫；美國特使庫什納也有參與會談。這次美俄會談，目的是討論美方為結束俄烏戰事提出的和平計劃。普京在會面前接受俄羅斯傳媒訪問，批評歐洲拒絕談判，卻又阻礙美國透過談判實現和平，形容歐洲對美方和平計劃提出的所有修改，都是為了徹底阻斷和平進程。普京強調，俄羅斯無意與歐洲開戰，但如果歐洲突然採取行動，俄方亦已準備好。 （BC)#俄羅斯 #美國 #俄烏戰爭 #美股infocast ・ 5 小時前
外交部：法國總統馬克龍周三起訪華3日
中國外交部宣布，法國總統馬克龍應國家主席習近平邀請，將於周三(3日)至周五(5日)對中國進行國事訪問。 據法國總統府早前指，馬克龍會先訪問北京，期間與習近平會面，隨後再到訪成都，雙方將討論法中戰略夥伴關係中的重大議題，以及其他重要的國際問題，並尋求加強法中各領域的合作，以應對當前的全球挑戰，預計馬克龍訪華期間亦會提出經貿問題。 (ST)#馬克龍 #中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
中方重申釣魚島是中國領土 批評日方斷章取義
在北京，外交部回應日本據報在東京領土主權展示館內新增涉及「釣魚島歸屬」文件的事件，發言人林劍表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，釣魚島主權歸屬歷史經緯清楚、法理依據確鑿。這方面的證據，包括日本國內的外交檔案、地圖和歷史學者文章比比皆是。他批評日方挖空心思，搜羅一些斷章取義、毫無說服力的所謂歷史資料，恰恰證明日方的非法主張根本站不住腳。 (WL)infocast ・ 1 天前
烏克蘭戰爭美俄會談無突破 克宮稱領土問題仍無共識
（法新社莫斯科2日電） 美國與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭舉行的高層會談今天未取得突破。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，任何計畫都須徹底終結戰爭，不應只是讓2022年2月俄羅斯發動攻勢以來的戰鬥暫時停火。法新社 ・ 2 小時前