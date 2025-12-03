馬克龍今起訪華3天 盼推動貿易格局再平衡

【on.cc東網專訊】法國總統馬克龍將於周三至周五（3至5日）第4次國事訪問中國，將到訪北京和四川成都，與中方討論法中戰略夥伴關係中的重大議題，以及若干重大國際問題和合作領域。

據報道，馬克龍周三將先參觀北京故宮，周四（4日）在北京與中國領導人會面，周五轉往四川省成都市訪問，並再次會見中國領導人。訪華前夕，馬克龍的顧問表示，馬克龍將推動貿易格局再平衡，以促進中國國內消費，並希望共享創新成果，讓歐洲獲得中國技術。

英媒引述分析指，馬克龍過去一直試圖在對華關係中展現歐洲強硬的姿態，又小心翼翼地避免觸怒北京。分析認為，他必須向中國領導層表明，歐洲將回應北京日增的經濟和安全威脅，同時防止緊張局勢升級，導致全面貿易戰和外交破裂，但並非易事。

