馬克龍右眼微絲血管爆裂 戴飛行員太陽眼鏡引熱議 法國百年老牌眼鏡商網站癱瘓︱Yahoo

法國總統馬克龍 (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】法國總統馬克龍日前在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時，右眼出現微絲血管爆裂，因而配戴一副反光飛行員款太陽眼鏡公開亮相，造型與嚴肅的國際會議場合形成強烈對比，迅速引發外界熱議。相關畫面在網上廣泛流傳，惹來各種揣測與討論，同時亦意外帶動太陽眼鏡製造商的關注度急升，品牌官方網站更一度因大量瀏覽而癱瘓。

綜合外媒報道，馬克龍解釋，配戴太陽眼鏡的原因並非外界猜測的運動受傷或刻意避開視線，而是為遮掩右眼出現結膜下出血，即俗稱微絲血管爆裂，強調佩戴眼鏡純粹是為了遮掩傷處。

廣告 廣告

馬克龍早前在一場軍事活動中亦曾提及眼睛狀況，並以「老虎之眼」作比喻，形容這是「決心的象徵」，相關說法源自 1982 年電影《洛奇 III》主題曲的名稱。

馬克龍解釋，配戴太陽眼鏡的是為遮掩右眼出現結膜下出血，即俗稱微絲血管爆裂。( Photo by Didier Lebrun / Photonews via Getty Images)

製造商網站因而一度當機

不過，這副太陽眼鏡意外成為焦點，亦為製造商帶來大量關注。涉事眼鏡由法國品牌 Maison Henry Jullien 製造，工廠位於法國東部汝拉省，已有逾 100 年歷史。品牌母公司 iVision Tech 行政總裁 Stefano Fulchir 表示，最初是接獲法國多名眼鏡商來電，才得知總統配戴品牌產品，消息傳開後，公司網站一度當機。

Fulchir 稱，馬克龍辦公室早於 2024 年聯絡公司，為二十國集團峰會購買一副作外交用途的太陽眼鏡，同時亦為總統本人購入另一副。他指出，當時馬克龍堅持親自付款，並特別關注產品是否全程於法國製造。

馬克龍在世界經濟論壇發言時，仍戴上太陽眼鏡 (Photo by Lian Yi/Xinhua via Getty Images)

同款眼鏡每年僅生產一千副

據介紹，馬克龍配戴的型號為 Pacific S 01 Double Gold，售價 659 歐元。相關太陽眼鏡以人手組裝，生產過程採用金屬結合技術而非電鍍，提升耐用度，藍色防紫外線鏡片則由同樣來自汝拉省的企業 Dalloz 生產。

iVision 於 2023 年收購 Maison Henry Jullien，目前工廠僅有約 10 名員工，每年生產約 1000 副同款太陽眼鏡。

法國醫生兼傳媒評論員 Jimmy Mohamed 接受法國電台訪問時認為，馬克龍配戴太陽眼鏡主要基於「外觀考慮」，表示眼鏡有助維持形象，但對眼睛本身的保護作用有限。