馬其頓王國起源日期修訂，新研究推翻百年歷史觀點
最近的一項研究顛覆了超過一世紀以來被視為事實的重要日期，指出馬其頓王國並非在公元前 7 世紀中期崛起，而是在 75 年後的時間。這項跨學科的研究由一位歷史學家和一位考古學家共同主導，他們重新檢視了書面資料，並結合了日益增加的實物證據，以挑戰阿爾蓋德王朝或泰美尼德王朝的開始時間。過去長期被視為事實的日期，是根據凱撒利亞的尤西比烏斯編寫的編年史，該編年史列出了馬其頓的國王及其統治年限。
研究的作者威廉·S·格林瓦爾特和瓦西莉基·薩里帕尼迪發現，這些信息的解釋存在重要的不準確性。通過轉向一個文獻記錄較為完善的歷史時期（公元前 495 年至公元前 310 年），他們澄清了這些君主的統治時長。基於薩里帕尼迪對馬其頓葬禮習俗的研究，作者們指出在公元前 570 年左右出現了明顯的變化，這表明中央集權政府的開端。這位歷史學家的年表重新評估與考古學家所描述的葬禮記錄相符，使得王國興起的時間推移至公元前 575 年。
這項研究顯示出兩個學科如何協作，以澄清歷史中的重要時刻，最終將改變對這些事件的研究和解讀。首先，誰統治，統治了多久？根據凱撒利亞的尤西比烏斯編年史，研究作者根據亞歷山大大帝的死亡日期向回推算。他們發現，編年史中列出的一些君主是為了政治目的而捏造的。一旦這些人物被移除，研究者再次分析該文獻。根據政治不穩定和平均壽命，之前記錄的統治年限幾乎是不可能的。因此，他們專注於公元前 495 年至公元前 310 年的時期，使他們澄清君主的統治年限在 11.5 年至 13.2 年之間，而非 23 年，這自動調整了時間表。
他們還重新檢視了最初用來確立先前日期的主要資料。薩里帕尼迪對馬其頓從鐵器時代到古風時代的葬禮習俗的研究，使得他們對王國興起日期的重新評估更加明確。經過對葬禮習俗的檢視，顯示出在公元前 570 年之前並未建立一個有組織的王國。在此之前，這些社區仍然在實行類似於鐵器時代的儀式。然而，在新提議的日期附近，卻出現了明顯的、不可否認的變化。根據材料證據，早期的王國更像是「複雜的酋長制」，而中央集權政府直到馬其頓歷史的後期才會出現。
顯然，這個王朝將永遠被人們記住，尤其是亞歷山大大帝的統治。研究結論認為，對王國動蕩起源的理解的根本性轉變，將會徹底改變對這段歷史的研究方式。這項研究的詳細內容已在 Karanos 發佈。
