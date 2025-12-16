馬刺溫班亞馬擋路 紐約尼克問鼎NBA盃遇天網

（法新社拉斯維加斯15日電） NBA盃冠軍賽明天將在拉斯維加斯舉行，紐約尼克嘗試突破馬刺溫班亞馬（Victor Wembanyama）布下的天網，結束長達52年沒有拿過聯盟冠軍盃的紀錄。

尼克13日在布朗森（Jalen Brunson）領軍下，輕鬆擊敗頭號種子奧蘭多魔術進入明天的NBA盃決賽。如果順利奪勝，將是自1973年在NBA總冠軍賽擊敗洛杉磯湖人以來拿下的首座全聯盟獎盃。然而，擋在他們面前的卻是傷癒復出的溫班亞馬。

馬刺的溫班亞馬在NBA盃西區決賽時，率領全隊爆冷擊敗狀態正佳的奧克拉荷馬雷霆。這名身高223公分的法國巨人雖是在第2節以替補身分登場，但他卻在有限的時間內協助馬刺，自第1節落後11分逐漸追上對手。

尼克靈魂人物布朗森表示，他們會在防守端嘗試將溫班亞馬帶離防守位置，「你必須想辦法把他從籃框附近拉開，而且顯然你必須夠聰明」，「你不能就這麼切進去，以為沒人會過來干擾你投籃。」

「他在自己擅長的領域非常出色，而我們作為一支隊伍必須打得更聰明，投籃時要雙腳自地面穩健起跳、觀察他的位置，盡量找到最好的機會出手。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）表示，「你不可能靠一對一就防守住那樣的球員。你必須在防守他時利用身高、臂展和身體對抗去壓制，但更重要的是，必須要5個人同時去守球。」

溫班亞馬13日以替補身分登場，瞬間點燃T-Mobile球場內球迷的熱情，他們對這名年僅21歲的小將高呼「M-V-P」（最有價值球員）並響以熱烈掌聲。

溫班亞馬受訪表示，擊敗雷霆代表馬刺很有可能在西區成為雷霆真正的對手。

「我認為我們還沒完全達到（雷霆）那個水準，但大家看到這種可能性，這是一個好兆頭。」溫班亞馬說，「我認為整個聯盟目前沒有哪支球隊能說可與他們抗衡，他們屬於自己的級別。」