馬刺險勝尼克 溫班亞馬左膝受傷賽後自信無礙

（法新社聖安東尼奧31日電） 美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺球星「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama），今天在主場對抗紐約尼克的比賽中左膝受傷，但賽後表示自己身體無礙。

這位21歲法籍球星在比賽第4節爭籃板球時落地角度不對，一跛一跛離場。他今天上場24分鐘，貢獻31分、13籃板，當時馬刺以96比102落後。他傷退後未再上場。

不過，他後來從休息室返回場邊，並在球隊以134比132拿下逆轉勝時與隊友一起慶祝。

賽後，溫班亞馬表示，他左膝過度伸展，可能需要進一步檢查，但說有信心很快就能恢復狀態。

他說：「我感覺還不錯，只是有點痠痛。我非常有信心，也很樂觀。」

溫班亞馬還說，第4節時甚至有試圖再度上場打球，「我差一點就要回去打了，但他們硬是把我拉住」。

「這只是過度伸展，應該是小傷吧，沒什麼。我們明天還是得做檢查，確保一切沒問題。」

溫班亞馬補充，他希望能在馬刺1月2日的比賽中出賽。「我預期下場比賽就能復出，但我不確定（球團）的預期為何」。