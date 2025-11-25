馬卡雷拿當選港超聯10月最佳球員

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
足總與韋斯活結束合作關係｜施永青料樓價升 6 年學者異議｜胡杏兒李乘德派對慶祝結婚十周年｜11 月 25 日・Yahoo 早報
中國香港足球總會昨（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。韋斯活表示，過去 15 個月是「不可思議的」，球隊在世界排名、比賽風格方面都有進步。他坦言，未能帶領球隊晉級亞洲盃是一個遺憾，稱沒有人比他更傷心。韋斯活又稱，「看到啟德坐滿了出色的球迷、七連勝、創下入場人數紀錄，以及一個團結的地區，都是我永誌不忘的回憶。」他認為，現在是時候讓其他人帶領中國香港代表隊向前邁進，並祝願足總和中國香港隊所有球員一切順利。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 1 天前
足總與韋斯活「達成共識結束合作關係」 照向球員及團隊發放 100 萬獎金 領軍 15 個月勝率約五成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國香港足球總會今日（ 24 日）宣布，已與中國香港代表隊主教練韋斯活（Ashley Westwood）達成共識，雙方結束合作關係。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
阿摩廉執掌曼聯這一年……
【Now Sports】曼聯周一迎戰愛華頓，剛好是領隊阿摩廉「地標」領軍出賽一周年，雖然曾經備受質疑，但從數據顯示，紅魔似正步入向好的軌道，球員整體心理質素亦有所提升。曼聯2024/25年球季開局不佳，令坦夏被辭退，阿摩廉（Ruben Amorim）走馬上任。輾轉間，距離這名葡萄牙籍領隊「地標」領軍出賽，即2024年11月24日作客賽和葉士域治1:1，至今剛好是一周年，領軍成績為54戰贏21場。回望這一年，他迎來不少挑戰，其中堅持使用3中堅陣式，曾惹來批評、聯賽排名低、歐霸盃決賽不敵熱刺致使本季失去歐洲賽參賽資格，以及本季英格蘭聯賽盃爆大冷不敵甘士比出局……成績固然仍有進步空間，要追上前帥領軍初期的成績（見附表），還需多加努力。不過，曼聯球員經過多番磨鍊，心理質素看似有所進增強。該隊在2025/26年球季的比賽領先時間，已達到約496分鐘（44.7%），比起阿摩廉去季領軍的27場領先時間（約355分鐘），已多140分鐘，另外，距離在2024/25年賽季的總領先時間（549分鐘），只差53分鐘。由此可見曼聯球員本季在保持領先優勢方面，比上季更有信心；另外面對落後的情況下，爭取入球扳平或反now.com 體育 ・ 1 天前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 21 小時前
艾斯戴帽 加歷查跪低耍冧
【Now Sports】阿仙奴周日英格蘭超級聯賽北倫敦打吡戰，以4:1大勝熱刺，繼續站穩聯賽榜首，其中艾斯更加生涯中首次大演帽子戲法，季初曾經看輕這位中場的英國球評家加歷查，也要為自己的言論，向艾斯道歉。艾斯（Eberechi Eze）今季從水晶宮加盟阿仙奴，其在隊中作用，可謂愈來愈重要，今場鬥熱刺成為贏波功臣，可見一斑。季初時期，利物浦名宿兼球評家加歷查，曾經不認為艾斯是槍手陣中，可決定勝負的球員，只是熱刺一役後，他也要公開向該英格蘭中場道歉。加歷查說：「當阿仙奴簽下艾斯時，我心想他並是改變球賽勝負的一類球員，但看了今季不少的比賽精華，他取得入波，而周日更加戴帽。所以，我要公開道歉，確實低估了這宗交易重要性，艾斯可以改變阿仙奴爭標的元素。」阿仙奴今季在英超只輸過1場，目前以12戰得29分，領先次席的車路士6分。now.com 體育 ・ 19 小時前
曼聯敗陣阿摩廉沮喪：水準下降了
【Now Sports】曼聯周一在英超明明多踢對手一人，仍主場以0:1不敵愛華頓，領隊阿摩廉賽後直言沮喪不已。阿摩廉賽後說：「我實在感到懊惱，一如任何其他支持曼聯的人。我們該為比賽初段的表現，以及未能理解如何在面對人家少踢一人情況下作賽感到懊惱。對手值得獲勝。我們下半場有很多透過傳中與二次埋門的機會，但缺乏質素與決策能力。愛華頓是更出色的一隊。」今仗是這名葡萄牙籍主帥領軍出賽1周年，而球隊賽前5場不敗，結果在多踢一人情況下落敗，難免令人失望，他亦為敗陣感到意外。 「我知道我們還有很多工作要做，但實在為如何處理比賽感到很沮喪。」他續說：「我們的水準下降了。」now.com 體育 ・ 6 小時前
新生代較量！伊斯迪方是車仔的也馬？
【Now Sports】18歲的巴西新星伊斯迪方，今夏正式轉投車路士後表現受到讚賞，領隊馬利斯卡也預言他可以像周二歐聯對手巴塞隆拿陣中的也馬和柏迪一樣，未來發光發亮。車路士去年已經提早從彭美拉斯購入伊斯迪方（Estevao Willian），但此子直至今年4月年滿18歲後，才在今夏正式上「車」，至今在各項賽事替藍戰士披甲16場，射入4球和交出1次助攻，整體表現也被外界誇獎。不過，馬利斯卡還是暫時不讓伊斯迪方場場打正選，以免他鋒芒太露，容易造成壓力，但對此子的評價甚高：「他非常年輕，還有很多可以改進的地方，但我們對他非常滿意，展現出很高的競技水平，從他代表巴西國家隊出戰開始，就是如此。」在周二與巴塞隆拿交手前，馬利斯卡也特別將伊斯迪方和也馬及柏迪相提並論：「對於熱愛足球的人來說，能夠看到像伊斯迪方、也馬和柏迪這樣的新一代踢球，是一種享受，也是足球魅力所在。毫無疑問，他未來肯定會成為球會的重要球員，而現在最重要是讓他要盡情享受比賽，保持快樂，不要想著要超越其他球員，而是專注於自身，只要每天努力超越自己，刻苦訓練，就會不斷進步......」且看周二的這場歐聯大戰，伊斯迪方可否在史丹福橋正選上now.com 體育 ・ 3 小時前
曼聯以眾凌寡0：1不敵愛華頓
【Now Sports】曼聯在周一英超主場鬥愛華頓大部份時間以眾凌寡，卻以0:1見負，未能連續6場比賽不敗。在古亞在訓練時受傷情況下，施亞斯本季首度正選上陣，後防方面，約賀取代傷兵哈利麥佳亞，而利辛度馬天尼斯自2月以來首度納入出賽名單，先列後備。愛華頓則有隊長施密斯高文復任正選。上半場13分鐘出現戲劇性一幕，愛華頓中場基耶因為與隊友米高堅尼口角後出手打對方面部，被球證出示紅牌驅逐離場。不過曼聯未能把握以眾凌寡的優勢，29分鐘更被破門。愛華頓由迪斯貝利賀爾推入禁區抽射上角得手，領先1:0。曼聯傾力反撲，最終以0:1見負。now.com 體育 ・ 8 小時前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
【歐聯Day 5】去吧！前英超射手兵團！
【Now Sports】今輪歐聯，有多名前英超前鋒瞄準他們熟悉的英超隊大門，其中哈利簡尼母會熱刺剛於北倫敦打吡被阿仙奴所敗，他在拜仁慕尼黑周三作客阿仙奴的大戰，能否代母會報一戰之仇？哈利簡尼（Harry Kane）效力熱刺多年，多次隨隊在北倫敦打吡大戰阿仙奴，只計英超17次對賽入14球，爆「廠」不遺餘力，就是轉投拜仁慕尼黑後，亦已曾在歐聯攻破阿仙奴大門。阿仙奴與拜仁慕尼黑目前分別在德甲及英超領導群雄，又是本屆歐聯全勝師，而兵工廠本季防線近乎銅牆鐵壁，周三面對火力強勁的拜仁絕對是一大考驗。在周二，車路士主場硬撼巴塞隆拿，曾多次以曼聯球員身份鬥車仔的華舒福，早前患感冒，因而錯過巴塞上周六在重建後的魯營以4:0大勝畢爾包，惟福仔已病癒並隨大軍一起操練，可隨隊面對他熟悉的車路士。福仔在歐聯的表現比在西甲更出色，4場入4球，當中有兩球是9月中對紐卡素時射入，這次該輪到車路士守將好受。馬賽迎擊紐卡素，兩名前英超鋒將美臣格連活與奧巴美揚，相信都是紐記的眼中釘。馬賽上周五以5:1大勝尼斯，在馬賽重生的前曼聯鋒將美臣格連活又一次交出好表現，在比賽中梅開二度，本季法甲已狂轟10球。前阿仙奴射手Auba活力now.com 體育 ・ 7 小時前
美斯悼「伯樂」：是你讓阿根廷留意我
【Now Sports】曾在美斯年少時說服對方在國際賽代表阿根廷的該國足總總經理奧馬蘇圖，於周日病逝，享年73歲。上月，奧馬蘇圖（Omar Souto）還在阿根廷一個頒獎典禮現身接受獎項，以表揚他為阿根廷足總服務超過30年。足總周一宣佈其死訊，感謝他對國家隊的無私奉獻，以及團結國家隊的能力。奧馬蘇圖在國家隊的最大功勞，或許就是在美斯10多歲時，成功游說他代表阿根廷比賽，令對方放棄為西班牙國家隊效勞的念頭。根據蘇圖在2021年接受TyC體育採訪憶述，當時接觸美斯的過程一點也不容易，是在世青盃前打了不少通電話，才找到美斯的父親，令他選擇為阿根廷效力。美斯在得知奧馬蘇圖過身後，也在社交平台出帖悼念，分享了兩人在2022年世界盃捧盃後的一張合照：「你一直都在那裡，是你為我鋪平了道路，讓阿根廷足總注意到我。你是一個了不起的人，對於我們所有有幸與國家隊並肩作戰的人來說，你永遠不會被遺忘，我們也永遠不會忘記你，奧馬，安息吧。」now.com 體育 ・ 2 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 38 分鐘前
解讀 | 北倫敦打吡大敗 熱刺出現咩問題？
昨日的北倫敦打吡大戰，熱刺以1比4大敗於阿仙奴腳下。熱刺領隊法蘭 飽受壓力，賽後他跟門將域卡利奧對於球隊缺少了拚搏精神而向球迷致歉。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
曼聯黑暗過去？阿摩廉：準備面對風暴
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉並未因球隊近績改善而自滿，但指出球隊比以前更準備好面對風暴。曼聯周一在英超迎戰愛華頓，一年前的同一天曼聯鬥葉士域治，正好是阿摩廉地標領軍，在領軍出賽一周年鬥拖肥前，他被問到球會的黑暗的日子是否結束。他答道：「我一直都有那種感覺，亦是我的工作，尤其在我們球會，總要有那種感覺。」「這讓我每一次操練都有緊迫的感覺。然後是，每一場英超比賽，你都可感覺到任何事情都可以迅即改變，因為所有球隊都可贏波。只管看榜尾球隊，都擁有很多分數。任何事情都可瞬間轉變。我不喜歡說風暴已過，但我們此刻更能準備面對任何風暴。且把這種緊迫感帶到每場比賽。」曼聯已經連續5場不敗，他並未收貨：「在這球會，此刻並不重要，不敗並不足夠，落敗也不代表一切。我們過去兩場都沒贏波，所以我那樣想。我不去想己隊5場不敗，我心想，我們（近兩場和波）沒有贏波。我們準備第3場比賽，過去兩場沒有獲勝，那是我的感覺。」畢竟是曼聯，要求確要多一些，隨時作好面對他所指的風暴。事實上球隊目前第10排名難令人滿意。紅魔在聖誕前不必與其他傳統Big 6對撼，且看能否把握機會繼續力爭上游。英超 曼聯VS愛華頓 Now Tnow.com 體育 ・ 23 小時前