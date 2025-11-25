馬卡雷拿當選港超聯10月最佳球員

【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉並未因球隊近績改善而自滿，但指出球隊比以前更準備好面對風暴。曼聯周一在英超迎戰愛華頓，一年前的同一天曼聯鬥葉士域治，正好是阿摩廉地標領軍，在領軍出賽一周年鬥拖肥前，他被問到球會的黑暗的日子是否結束。他答道：「我一直都有那種感覺，亦是我的工作，尤其在我們球會，總要有那種感覺。」「這讓我每一次操練都有緊迫的感覺。然後是，每一場英超比賽，你都可感覺到任何事情都可以迅即改變，因為所有球隊都可贏波。只管看榜尾球隊，都擁有很多分數。任何事情都可瞬間轉變。我不喜歡說風暴已過，但我們此刻更能準備面對任何風暴。且把這種緊迫感帶到每場比賽。」曼聯已經連續5場不敗，他並未收貨：「在這球會，此刻並不重要，不敗並不足夠，落敗也不代表一切。我們過去兩場都沒贏波，所以我那樣想。我不去想己隊5場不敗，我心想，我們（近兩場和波）沒有贏波。我們準備第3場比賽，過去兩場沒有獲勝，那是我的感覺。」畢竟是曼聯，要求確要多一些，隨時作好面對他所指的風暴。事實上球隊目前第10排名難令人滿意。紅魔在聖誕前不必與其他傳統Big 6對撼，且看能否把握機會繼續力爭上游。英超 曼聯VS愛華頓 Now T

now.com 體育 ・ 23 小時前