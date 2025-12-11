馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶

馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。

馬國明為亡父在世界殯儀館設靈，今日有傳媒拍到，馬國明一身黑色素服，捧父親遺照登上靈車，到達火葬場時，同樣捧爸爸的遺照落車。現場亦見到馬國明太太湯洛雯，她陪同奶奶及其他親友乘旅遊巴抵達，湯洛雯亦有細心扶奶奶落車。

期間馬國明、湯洛雯見到記者，女方合十致意。記者問及馬國明，他即表示「有心」，隨後便與家人離開。