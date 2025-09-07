馬季今開鑼 打風落雨無阻馬迷入場觀戰

【on.cc東網專訊】馬季今日(7日)在沙田馬場開鑼，雖然天公不造美，掛起3號強風信號兼雨勢幾乎冇停過，但仍無阻馬迷入場觀戰，一早已冒雨喺場外守候。早上11時馬場準時開放，馬迷魚貫進場，今日入場馬迷可獲贈賽馬月曆，不過慣常設置的「開運銅鑼」，則因開場時正值大雨，未有人敲響。

忠實馬迷陳先生為「優越會員」，開鑼日特別入場支持騎師潘頓、田泰安，但他卻稱不滿觀眾席部分入場安排，令投注意欲大減。陳先生表示：「開始行雷，我哋想馬會早少少開門都唔肯，講緊都係差5分鐘，真係好失望，淋病晒啲馬迷！點解安排上唔可以彈性啲？你又想投注額高啲，依家成身濕晒，我想即刻走，完全唔投注。」

來自中山的周周連同3名友人，是日首次入馬場，早上6時多就起身出發，她笑言完全不懂賽馬，今日來是為了觀看歌手張天賦表演。對於有部分馬迷指入場安排欠佳，周周卻未有太大怨言：「職員其實很好人，加上落雨都控制唔到，屬於比賽一部分。」

全身濕透的馬迷羅先生，同樣對馬會的入場安排大感不滿，他更表示會即場走人：「高層見到天色轉差，係咪可以指令閘口盡快打開？提早10分鐘開門已經唔使令到全部人濕晒，仲要大多數都係長者，真係好唔妥當。依家我濕到打緊冷震，唔會賭即刻走啦。」

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】