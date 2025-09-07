馬季開鑼日天氣欠佳 無阻馬迷熱情

【Now新聞台】新馬季在沙田馬場開鑼，由行政長官李家超主持開鑼儀式。有馬迷指，心情沒有受天氣影響。

早上11時，雖然下著雨，仍然無阻馬迷的熱情，大批馬迷撐著雨傘進場。天氣好轉時，他們就於看台觀賽。「心頭好」勝出，當然要歡呼慶祝。

「抖暑」兩個月，馬迷有否做足「功課」？

馬迷陳先生：「下雨嘛，有些馬不懂跑下雨的地下，預測沒有以前那麼準。初初以為天氣好，已經投注了，現時下雨沒法改，就變輸錢了。我通常都不會賭到最尾，一來要去坐車，沒有那麼多錢輸。」

馬迷王先生：「本身當娛樂般感受一下，因為都很多人像我們這樣來都感受到氣氛。」

開鑼儀式由行政長官李家超主持，敲打銅鑼及為醒獅點晴，民政及青年事務局局長麥美娟、馬會行政總裁應家柏等人亦有到場。開鑼日共有10場賽事，第3場是特首盃，由「嘉應高昇」勝出。

在沙圈觀眾席設有兩個銅鑼予入場人士敲打拍照，寓意開鑼迎好運。

天氣時好時壞，有人就選擇於室內與電子馬匹互動。

