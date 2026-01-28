馬年「哭哭馬」內地爆紅 工人縫錯嘴意外暢銷 網民調侃：像我工作時的樣子｜Yahoo

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，一款原本象徵「馬年」生肖的玩偶，因為嘴角下垂、神情憂鬱竟意外在內地走紅。浙江義烏市一家商戶老闆表示，工人意外將嘴巴縫了反轉的方向，本來以為要處理退款，卻在社交平台迅速竄紅反成「爆款」，要加開生產線趕製，「很多顧客喜歡，他們說它非常貼合現代人工作的牛馬精神。」
這款「哭哭馬」玩偶出自義烏市一家名為「快樂姐姐」商戶，高約8吋，售價25元人民幣，通體紅色，寓意吉祥，脖子上戴著金色項圈和鈴鐺，身上用金字繡著「馬上有錢」字樣。
工廠加開生產線處理訂單
老闆指，「哭哭馬」最初是一個失誤，有工人將微笑的嘴巴縫了倒轉的版本，原本以為要處理顧客退款，但「哭哭馬」的圖片在社交平台流傳後意外爆紅，成為熱銷款式，要加開生產線處理訂單，包括來自外國的訂單。
商戶老闆指，玩偶憂鬱的表情或引起中國年輕人共鳴，有一名店員指，覺得這個玩偶很醜，但「這是現在年輕人所追求的那種情感價值」。網民紛紛自嘲，「哭哭馬」代表工作時的樣子，「笑笑馬」代表下班後的樣子，「這匹小馬看起來好悲傷好可憐，就像我在工作時的感受一樣。」
