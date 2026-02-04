馬年︱《哈利波特》跩哥馬份成農曆新年吉祥物 內地譯名「馬爾福」帶吉祥寓意︱Yahoo

跩哥馬份成內地農曆新年「吉祥物」

【Yahoo 新聞報道】英國電影《哈利波特》系列角色跩哥馬份（Draco Malfoy），近日意外成為內地農曆新年的另類吉祥象徵。有內地網購平台推出多款以角色形象為主題的新年裝飾品，吸引不少市民購買，將角色「邪氣笑容」貼在家門或室內，祈求新一年好運到來。

綜合外媒報道，跩哥馬份由英國演員 Tom Felton 飾演，角色近年在內地人氣再度上升，與內地中文譯名「馬爾福」諧音有關，其中「馬」及「福」被視為寓意吉祥。

《哈利波特》系列在內地擁有龐大讀者及觀眾群，相關書籍銷量以億計，系列首部電影早前重映，短短 3 日票房錄得逾 9000 萬人民幣。

商戶亦順勢推出角色貼紙、磁石等新年應節商品。

將跩哥馬份倒貼

每逢農曆新年前夕，不少家庭會在門口張貼揮春，或在屋內貼上「福」字紅紙，寓意來年健康與富足。部分「福」字會倒貼，象徵「福到」。近日社交平台流傳多張照片，顯示有市民將跩哥馬份的角色圖片倒貼，取代傳統「福」字。

相關熱潮亦引起 Tom Felton 本人注意，他曾在社交平台轉載有關內容，形容角色成為「中國新年象徵」，進一步帶動討論熱度。不少粉絲在網上留言稱讚演員幽默，相關話題一度成為熱門標籤。

此外，華納兄弟探索集團早前公布，計劃在上海興建全球規模最大的《哈利波特》製作體驗館，預計於 2027 年開放。