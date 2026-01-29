Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

馬年開運內衣推薦 唔怕俗氣！4大Gen Z瘋搶品牌：UNIQLO舒適隱形最平$49、Twice代言PINK性感顯瘦

新年將至，傳統習俗會換上紅色內衣招好運，而紅色亦不如想像中難駕馭！網購專員為大家精選新世代大愛的時尚紅色內衣，包括 UNIQLO 、Calvin Klein、SKIMS，以及近期由 Twice 代言引起熱搶的 Victoria’s Secret 副線 PINK，絕不老氣人見人愛！

新年內衣推薦1）UNIQLO

UNIQLO 農曆新年推出了新款紅色內衣，無鋼線設計舒適自然，簡約設計沒有老氣感覺。而且兩款亦包覆度高，日常穿著沒有束縛感，只需 $149 已有交易性價比超高，同色選備有無縫內褲及襪子配成一套，趁新年換新內衣招來好運吧！

女裝 無鋼線胸圍

價錢：$149

按此購買

(UNIQLO)

女裝 無鋼線胸圍 [超舒適]

價錢：$149

按此購買

女裝 無鋼線胸圍 [超舒適]

女裝 AIRism 無縫內褲 [三角•低腰]

價錢：$49

按此購買

女裝 AIRism 無縫內褲 [三角•低腰]

男女通用 50 色襪子

價錢：$25

按此購買

男女通用 50 色襪子

新年內衣推薦2）Victoria’s Secret PINK

Victoria’s Secret PINK

(Victoria’s Secret PINK)

(Victoria’s Secret PINK)

TWICE 登上維密天橋表演後，全城熱搶周子瑜內衣引起熱話，Victoria’s Secret PINK 順勢邀請 TWICE 擔任代言人，又再引起搶購潮！娜璉所穿的紅色內衣可愛精緻，飾以蝴蝶結讓人一見傾心，子瑜同款的粉紅內衣飾以心型刺繡，喜愛 Push Up 豐滿效果的話就直接下手吧，買滿$1,400免運費。

Wink Push-Up Balconette Bra

價錢：$325.5

按此購買

Wink Push-Up Balconette Bra

Wink Lightly Lined Plunge Bra

價錢：$407

按此購買

Wink Lightly Lined Plunge Bra

Cotton Dorm Boyshort Panty

價錢：$122

按此購買

Cotton Dorm Boyshort Panty

2-Pack Crew Socks

價錢：$162.4

按此購買

2-Pack Crew Socks

新年內衣推薦3）Calvin Klein

(CALVIN KLEIN)

(CALVIN KLEIN)

Calvin Klein新年系列由 VIVA 成員 Carina、婁峻碩拍攝廣告引起話題，新年系列注入開運紅色及馬年元素，簡約帥氣又性感，即使日常穿搭亦十分好看，難怪備受新世代追捧。新年系列備有無鋼圈深 V 內衣、內褲，兼顧舒適與年輕感，為馬年招來好運！

無鋼圈托高深 V 胸圍

價錢：$630

按此購買

無鋼圈托高深 V 胸圍

Lunar New Year Hipster

價錢：$290

按此購買

Lunar New Year Hipster

Lunar New Year Lightly Lined Triangle Bra

價錢：$590

按此購買

Lunar New Year Lightly Lined Triangle Bra

Lunar New Year Crew Sock 2 Pack

價錢：$198

按此購買

Lunar New Year Crew Sock 2 Pack

新年內衣推薦4）SKIMS

SKIMS 狀態大勇成為 Gen Z 最愛，內衣設計兼具時尚及舒適感，而且適合不同體型，亞洲身材也能自在穿搭，就是衣櫃必備的基礎內衣款。推薦性價比高、舒適易襯的 Fits Everybody Triangle Bralette、同色低腰高包覆內褲，獨特的磚紅色尤其適合亞洲膚色，適合愛健康性感風格的女生！

SKIMS Fits Everybody Triangle Bralette - Brick

價錢：$295

按此購買

SKIMS Fits Everybody Triangle Bralette - Brick

SKIMS Fits Everybody Cheeky Briefs - Brick

價錢：$180

按此購買

SKIMS Fits Everybody Cheeky Briefs - Brick

SKIMS Fits Everybody Lace Cami Bodysuit - Brick

價錢：$180

按此購買

SKIMS Fits Everybody Lace Cami Bodysuit - Brick

常見問題：

問：今年邊個生肖犯太歲？

答：馬、鼠、牛……詳情按此

問：有無2026生肖運程？

答：雲文子奇門遁甲​​12生肖馬年運程總覽……詳情按此

