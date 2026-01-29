焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

馬年開運內衣推薦 唔怕俗氣！4大Gen Z瘋搶品牌：UNIQLO舒適隱形最平$49、Twice代言PINK性感顯瘦

新年將至，傳統習俗會換上紅色內衣招好運，而紅色亦不如想像中難駕馭！網購專員為大家精選新世代大愛的時尚紅色內衣，包括 UNIQLO 、Calvin Klein、SKIMS，以及近期由 Twice 代言引起熱搶的 Victoria’s Secret 副線 PINK，絕不老氣人見人愛！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

新年內衣推薦1）UNIQLO

UNIQLO 農曆新年推出了新款紅色內衣，無鋼線設計舒適自然，簡約設計沒有老氣感覺。而且兩款亦包覆度高，日常穿著沒有束縛感，只需 $149 已有交易性價比超高，同色選備有無縫內褲及襪子配成一套，趁新年換新內衣招來好運吧！

女裝 無鋼線胸圍

價錢：$149

按此購買

(UNIQLO)
(UNIQLO)

女裝 無鋼線胸圍 [超舒適]

價錢：$149

按此購買

女裝 無鋼線胸圍 [超舒適]
女裝 無鋼線胸圍 [超舒適]

女裝 AIRism 無縫內褲 [三角•低腰]

價錢：$49

按此購買

女裝 AIRism 無縫內褲 [三角•低腰]
女裝 AIRism 無縫內褲 [三角•低腰]

男女通用 50 色襪子

價錢：$25

按此購買

男女通用 50 色襪子
男女通用 50 色襪子

新年內衣推薦2）Victoria’s Secret PINK

Victoria’s Secret PINK
Victoria’s Secret PINK
(Victoria’s Secret PINK)
(Victoria’s Secret PINK)
(Victoria’s Secret PINK)
(Victoria’s Secret PINK)

TWICE 登上維密天橋表演後，全城熱搶周子瑜內衣引起熱話，Victoria’s Secret PINK 順勢邀請 TWICE 擔任代言人，又再引起搶購潮！娜璉所穿的紅色內衣可愛精緻，飾以蝴蝶結讓人一見傾心，子瑜同款的粉紅內衣飾以心型刺繡，喜愛 Push Up 豐滿效果的話就直接下手吧，買滿$1,400免運費。

Wink Push-Up Balconette Bra

價錢：$325.5

按此購買

Wink Push-Up Balconette Bra
Wink Push-Up Balconette Bra

Wink Lightly Lined Plunge Bra

價錢：$407

按此購買

Wink Lightly Lined Plunge Bra
Wink Lightly Lined Plunge Bra

Cotton Dorm Boyshort Panty

價錢：$122

按此購買

Cotton Dorm Boyshort Panty
Cotton Dorm Boyshort Panty

2-Pack Crew Socks

價錢：$162.4

按此購買

2-Pack Crew Socks
2-Pack Crew Socks

新年內衣推薦3）Calvin Klein

(CALVIN KLEIN)
(CALVIN KLEIN)
(CALVIN KLEIN)
(CALVIN KLEIN)

Calvin Klein新年系列由 VIVA 成員 Carina、婁峻碩拍攝廣告引起話題，新年系列注入開運紅色及馬年元素，簡約帥氣又性感，即使日常穿搭亦十分好看，難怪備受新世代追捧。新年系列備有無鋼圈深 V 內衣、內褲，兼顧舒適與年輕感，為馬年招來好運！

無鋼圈托高深 V 胸圍

價錢：$630

按此購買

無鋼圈托高深 V 胸圍
無鋼圈托高深 V 胸圍

Lunar New Year Hipster

價錢：$290

按此購買

Lunar New Year Hipster
Lunar New Year Hipster

Lunar New Year Lightly Lined Triangle Bra

價錢：$590

按此購買

Lunar New Year Lightly Lined Triangle Bra
Lunar New Year Lightly Lined Triangle Bra

Lunar New Year Crew Sock 2 Pack

價錢：$198

按此購買

Lunar New Year Crew Sock 2 Pack
Lunar New Year Crew Sock 2 Pack

新年內衣推薦4）SKIMS

SKIMS 狀態大勇成為 Gen Z 最愛，內衣設計兼具時尚及舒適感，而且適合不同體型，亞洲身材也能自在穿搭，就是衣櫃必備的基礎內衣款。推薦性價比高、舒適易襯的 Fits Everybody Triangle Bralette、同色低腰高包覆內褲，獨特的磚紅色尤其適合亞洲膚色，適合愛健康性感風格的女生！

SKIMS Fits Everybody Triangle Bralette - Brick

價錢：$295

按此購買

SKIMS Fits Everybody Triangle Bralette - Brick
SKIMS Fits Everybody Triangle Bralette - Brick

SKIMS Fits Everybody Cheeky Briefs - Brick

價錢：$180

按此購買

SKIMS Fits Everybody Cheeky Briefs - Brick
SKIMS Fits Everybody Cheeky Briefs - Brick

SKIMS Fits Everybody Lace Cami Bodysuit - Brick

價錢：$180

按此購買

SKIMS Fits Everybody Lace Cami Bodysuit - Brick
SKIMS Fits Everybody Lace Cami Bodysuit - Brick

常見問題：

問：今年邊個生肖犯太歲？

答：馬、鼠、牛……詳情按此

問：有無2026生肖運程？

答：雲文子奇門遁甲​​12生肖馬年運程總覽……詳情按此

相關文章：2026年無「年三十」？連續5年沒有年三十，決定農曆新年歲晚日子原來跟月亮圓缺有關

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

