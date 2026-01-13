Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手

馬年開運手袋推薦！大家看了 Yahoo Style 為大家準備的「12生肖馬年運程總覽」了嗎？Yahoo網購專員特地對應12生肖的開運顏色，為大家精選2026人氣手袋，當中包括adidas只需$459已可買到的「Miu Miu平替」。新年一於換個新手袋，將滿滿的好運氣袋好袋滿吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

雲文子奇門遁甲－12生肖馬年開運顏色

屬馬、羊、猴、豬：黑色

廣告 廣告

屬雞、狗、鼠、牛：紅色

屬虎、兔、龍、蛇：白色

12生肖馬年運程總覽

屬虎、兔、龍、蛇－開運白色手袋

屬虎、兔、龍、蛇的開運顏色是白色，新一年就入手一個仙氣白色手袋吧！2026的年度顏色為「雲舞白」，白色手袋時尚又易襯，而且一年四季也能輕鬆配搭。預算較高的話，Miu Miu 的 Gabardine 飯盒包萬元內已可入手，而 Charles & Keith 與 Longchamp 則更性價比高，adidas 的「Miu Miu 平替款」Airliner 更低至 $459 已可買到，優雅精緻又不顯老氣！

Miu Miu gabardine mini bag

價錢：$9,000

按此購買

Miu Miu gabardine mini bag

charles & keith Hazel Bow Elongated Trapeze Shoulder Bag - Meringue White

價錢：$499

按此購買

Hazel Bow Elongated Trapeze Shoulder Bag - Meringue White

adidas ADICOLOR ELONGATED AIRLINER Bag

價錢：$459

按此購買

ADICOLOR ELONGATED AIRLINER Bag

longchamp Le Roseau M Shoulder bag

價錢：$4,200

按此購買

Le Roseau M Shoulder bag

屬馬、羊、猴、豬－開運黑色手袋推薦

屬馬、羊、猴、豬的馬年幸運顏色是黑色，就是最大路、最易襯的永不失手顏色！首選推薦「平替版 The Row」Coach Empire 和 DeMellier 手袋，大容量返工返學皆可，設計時尚又易襯，黑金配色更是低調奢華，兩款也是 2026 投資款絕對是買到賺到！

Coach Empire leather top-handle tote bag

價錢：$6,342

按此購買

Coach Empire leather top-handle tote bag

DeMellier The New York tote bag

價錢：$4,304

按此購買

DeMellier The New York tote bag

想入手小手袋的話，Longchamp 的 Le Pliage Xtra 最新推出黑金小手袋，精緻皮革配上 east-west 長方廓型，高級感滿滿，三千蚊有找為新年開運，難怪大家都說「買袋的盡頭是 Longchamp」！

Le Pliage Xtra Shoulder bag

價錢：$2,900

按此購買

Le Pliage Xtra Shoulder bag

Le Roseau S Handbag

價錢：$6,950

按此購買

Le Roseau S Handbag

屬雞、狗、鼠、牛－開運紅色手袋推薦

屬雞、狗、鼠、牛只要選對手袋款色，紅色手袋一點也不難駕馭！近年流行時尚櫻桃紅色，比起大紅色更容易配襯，建議如 Lisa 般選擇小巧的設計更時尚精緻。推介歐美爆紅小眾品牌 Verafied 、 Sophie Jousee with Fabrique 與 Charles & Keith 的櫻桃紅小手袋，奢華易襯又不顯老氣，$4,000 以下已能招來好運，性價比超高！

VERAFIED Shoulder Bag

價錢：$1,929

按此購買

VERAFIED Shoulder Bag

Sophie Jousse with Fabrique Monti East West Shoulder Bag

價錢：$3,265

按此購買

Sophie Jousse with Fabrique Monti East West Shoulder Bag

Rachel 保齡球包 - 酒紅色

價錢：$639

按此購買

Rachel 保齡球包 - 酒紅色

DRAGON DIFFUSION Rosanna tote bag

價錢：$3,100

按此購買

DRAGON DIFFUSION Rosanna tote bag

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Louis Vuitton春夏手袋新品巡禮！經典大手袋Neverfull換上奶啡色，海量粉嫩單品藏不住的甜

Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

鄺玲玲、Orm手上的Dior Bow手袋亮相！圓潤可愛又耐裝，要成為2026首個令人心動的手袋？