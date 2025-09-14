馬德里酒吧爆炸25人受傷 事發原因尚待釐清

（法新社馬德里13日電） 西班牙當局今天表示，馬德里一間酒吧發生爆炸，造成25人受傷，其中3人傷勢嚴重，並排除有更多人受困瓦礫下的可能性。

馬德里緊急服務中心在社群平台X上表示，消防員正在瓦耶卡斯（Vallecas）地區的酒吧清理瓦礫，並分享部分天花板坍塌，磚塊散落一地的影像。

門被炸飛，室外路面滿是玻璃碎片，救難人員迅速將傷者以擔架送離現場。

有目擊者向公共廣播電視公司RTVE表示：「我們當時在家，感受到爆炸後立刻跑了出去…現場一片混亂，人們在街上試圖移動汽車。」

這名目擊者說，事發現場周圍到處都是消防車、救護車和警察，當局也不准居民外出。 西班牙媒體報導，爆炸是由瓦斯外洩引起。

不過，負責馬德里市政府安全與緊急事務的官員山斯（Inmaculada Sanz）表示，現在「斷定爆炸原因還為時過早」。 馬德里緊急服務中心表示，民防與醫療人員共治療25人，其中3人傷勢「嚴重」，有2人情況則有惡化之虞。

目前搜救工作已出動嗅探犬和空拍機協助搜查現場。山斯則告訴記者：「我們排除有人受困的可能性。」 她表示，受損建築內的9戶居民「至少需要搬離原居住地幾天」。