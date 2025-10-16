旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗part2

十大體驗5：埃及神殿探秘

▲德波神殿是埃及政府捐贈予西班牙的西元前2世紀埃及神廟。圖片提供/三小二鳥

在馬德里，融合新古典與巴洛克風格的古老建築中，矗立著一座埃及古神殿，和四周建築形成鮮明對比。德波神殿（Temple of Debod）建於公元前2世紀埃及托勒密王朝，內部供奉女神伊西斯。這座原本位於尼羅河畔的神殿，因建造阿斯旺水壩造成水位上升，而被原封不動地搬到了馬德里。

三小二鳥特別推薦在夕陽西下的時刻造訪神殿。此時，金色餘暉灑落在古老石柱上，四周公園在暮靄下彷彿披著一層薄紗，散發出神聖氛圍。從神殿前觀景台眺望，馬德里市景一覽無遺。她表示，這是西班牙少數門票免費的旅遊景點，但需事先至官網預約，以確保順利入場。

十大體驗6：金氏世界紀錄世界最古老的餐廳

▲波丁餐廳上1樓的樓梯前有一區烤乳豬的柴燒爐工作區。圖片提供/三小二鳥

創立於 1725 年的波丁餐廳（Casa Botín）是馬德里的美食地標，也被三小二鳥推薦為來到這座城市必嘗的經典餐廳。這間榮獲《金氏世界紀錄》認證為世界最古老的餐廳，數百年來始終堅守西班牙正統風味。

▲外皮酥脆肉質細嫩的烤乳豬。圖片提供/三小二鳥

踏入波丁餐廳，映入眼簾的是斑駁的磚牆、古色古香的木樑，以及典雅的彩繪藍磚，在溫暖燈光的映照下，歷史韻味撲面而來。招牌料理烤乳豬（Cochinillo Asado）選用橡木柴燒爐慢火烘烤，外皮焦香酥脆，散發迷人的焦糖色澤，肉質則細嫩多汁、甘甜可口。

「烤乳豬整齊排列在烤爐前，場面很壯觀，服務生還主動告訴我們最佳取景角度，百忙之中還是非常親切。」三小二鳥說。傳承數百年的美味與溫暖待客之道，每個細節都流露出老馬德里的獨特風情。

十大體驗7：最道地的西班牙甜點

▲百年西班牙油條老店「Chocolatería San Ginés」，在地吃法一定要搭配熱巧克力。圖片提供/三小二鳥

提到西班牙甜點，許多人腦海中第一個浮現的，就是香酥美味的西班牙油條。西班牙油條又被稱為吉拿棒，傳統作法的油條本身並沒有甜味，而是要沾上巧克力享用，油條種類分成輕巧酥脆的細油條Churros，以外酥內軟的粗油條Porras，顧客點餐後，服務生再剪成小段送上桌。

推薦位於馬德里主廣場附近的 Chocolatería San Ginés，這家創立於1894年的百年老店，以經典西班牙油條聞名。無論是香酥細長的 Churros，還是口感鬆軟的 Porras，搭配一杯濃稠醇厚的熱巧克力，酥脆與濃郁交織出層次豐富的甜美風味，讓人回味無窮。

十大體驗8：感受熱情夜生活

▲熱情奔放的佛朗明哥舞是感官的極致饗宴。圖片提供/三小二鳥

繁華的馬德里，一到夜晚便化身為不夜城，街頭巷尾燈火通明，餐酒館人聲鼎沸，各式美食與精彩表演交織出絢爛的夜生活。其中，佛朗明哥 (Flamenco) 是最具代表性的體驗之一，強烈的節奏、奔放的舞步與深情的音樂，展現出西班牙獨有的熱情與韻味。

三小二鳥分享：「我們預訂了馬德里Tablao La Carmela的佛朗明哥表演，場館一樓是餐酒館，地下則為圓弧形的表演廳。舞者隨著吉他的旋律躍動，情感濃烈的舞姿與音樂交織，雖然聽不懂西班牙語，也覺得被深深震撼。」

她也推薦前往 主廣場（Plaza Mayor）與格蘭大道區（Gran Vía area），這裡是馬德里夜生活的中心，遍布特色的傳統餐酒館與飯店頂樓酒吧，街頭小吃與美食更是應有盡有，越夜越熱鬧，讓人流連忘返。

十大體驗9：限定伴手禮紫羅蘭花糖

▲ La Violeta是專門製作紫羅蘭花糖的百年老店。圖片提供/三小二鳥

來到馬德里，怎能不帶點當地限定的特色伴手禮？三小二鳥推薦誕生於1915年的La Violeta。這家專門製作紫羅蘭花糖的百年老店位於太陽門廣場附近。糖果的外形仿照紫羅蘭花，帶有一絲甜中帶酸的淡雅花香，獨特又迷人，難怪連西班牙國王阿方索十三世與諾貝爾文學獎得主哈辛托·貝納文特 (Jacinto Benavente) 也都成為老主顧。

三小二鳥表示，La Violeta僅此一家別無分店，加上包裝精緻，可以說是貨真價實的限定好物，送禮自用兩相宜。

十大體驗10：一卡通闖蕩馬德里

▲馬德里版悠遊卡Multi Card。圖片提供/三小二鳥

馬德里除了熱鬧的太陽門和皇宮等中心區域，搭乘捷運還能輕鬆到達許多其他景點，如大聖方濟各聖殿（Real Basílica de San Francisco el Grande）和Sorolla博物館（目前因整修暫時關閉）等。三小二鳥推薦，若想省下交通費，最好的選擇是購買馬德里專屬的悠遊卡「Multi Card」。刷卡搭車更方便實惠，而且卡片不記名、可重複儲值，還有單次券和十次券可供選擇，甚至支持多人共用。只需一張卡，便能隨心所欲地暢遊整個馬德里。

精彩的馬德里，如果只是匆匆路過未免可惜，三小二鳥建議：「安排四天以上的行程，兩天探索市區，兩天走訪近郊，才能充分感受馬德里的精髓。」沉浸藝術、品味美食、漫步在綠茵如畫的自然，還是享受親子體驗與熱情洋溢的夜生活，每位旅人都能在這座城市找到屬於自己的角落，感受馬德里獨有的魅力。

撰文/李芷姍

關於三小二鳥

自助近20年，足跡深度橫跨歐洲、北美與亞洲二十多國。2024年1月曾前往西班牙自助旅行16天。致力帶著3個兒子不集國家、不趕景點，深度體驗旅行人生；深耕歐洲自助旅行、親子自助、國內外露營等領域。

