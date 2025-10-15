加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗Part1
多元文化之都 藝術和美食的天堂
▲ 馬德里是藝文與美食愛好者的天堂。圖片提供/三小二鳥
「馬德里最迷人的地方，就是它匯聚了世界級的博物館與美術館，同時擁有皇家園林與宮殿，特別適合文化之旅。」談起這座城市的魅力，三小二鳥不假思索地說，語氣中透著對馬德里的喜愛。她接著補充：「另外，我很喜歡美食，馬德里有無數歷史悠久的百年老店，甚至還有金氏世界紀錄認證的最古老餐廳，都很值得探訪。」
豐富的文化底蘊與多元性，是馬德里作為西班牙首都的獨到之處，三小二鳥介紹10種享樂馬德里的方式，推薦給不同風格的旅行者。
旅遊體驗1：領略正宗皇室風範
▲ 馬德里王宮為是國王接待外賓和舉辦官方儀式的宮殿。圖片提供/三小二鳥
「一定要去馬德里皇宮。」三小二鳥說。大航海時代叱吒風雲的西班牙，其黃金盛世的最佳象徵，莫過於富麗堂皇的馬德里皇宮。這座宏偉建築不僅展現了西班牙全盛時期的輝煌歲月，更以精緻的雕刻與華美裝飾令人驚嘆。
皇宮佔地超過13.5公頃，擁有3418個房間，珍藏無數珍奇瑰寶與藝術精品。漫步在皇宮中，走過一個又一個的房間，目光所及皆是華麗壁畫與精雕細琢的裝飾，彷彿穿越時空，親身感受皇室的尊貴與氣派。
旅遊體驗2：徜徉藝術巡禮
▲ 索菲亞王后國家藝術中心博物館展示現代藝術作品。圖片提供/三小二鳥
哥雅、畢卡索、達利……這些西班牙藝術大師的經典作品匯聚於馬德里，成為藝術愛好者的天堂。特別的是，當地多家博物館與美術館在閉館前開放免費入場，讓民眾能近距離欣賞大師名作，親身感受藝術的震撼。
普拉多博物館（Museo Nacional del Prado）與索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），是造訪馬德里的遊客不可錯過的景點。普拉多博物館被譽為世界三大博物館之一，館藏豐富，珍藏著委拉斯開茲的《宮女》和哥雅的《裸體的瑪哈》等經典畫作。三小二鳥建議，館內作品琳瑯滿目，至少預留半天時間細細品味。索菲亞王后國家藝術中心博物館以現代與當代藝術為主，收藏畢卡索的經典畫作《格爾尼卡》。
▲ 普拉多博物館館藏豐富，適合安排半天時間參觀。圖片提供/三小二鳥
三小二鳥表示，兩座博物館在閉館前的最後兩小時開放免費入場，即使不是藝術愛好者，也值得利用這段時間探索。「兩個小時不長，又不需要額外支出，推薦大家來走走，感受當地的文化氛圍。」她笑著說。此外她還推薦名列馬德里三大博物館之一的提森-博內米薩博物館（Museo Nacional Thyssen-Bornemisza），雖然沒有免費時段，精彩館藏讓喜愛藝術的旅人絕對不虛此行。
旅遊體驗3：皇家園林遇見自然
▲ 占地寬廣生態豐富的麗池公園。圖片提供/三小二鳥
在馬德里，想要親近自然不用遠離市區。佔地125公頃的麗池公園，過去曾是西班牙皇室的離宮，如今則是城市中的綠色天堂。園內種植超過1萬5千棵樹木，盎然綠意與繽紛花草圍繞，讓人彷彿置身森林，遠離城市的繁囂。
▲ 麗池公園裡有馬德里最古老樹木。圖片提供/三小二鳥
廣闊人工湖畔有一座夢幻的水晶宮（Palacio de Cristal），整座宮殿由玻璃搭建而成，倒映在湖水之上，與波光粼粼的水面相互輝映，浪漫風光宛如童話世界。園內自然生態同樣迷人，西側矗立著一棵近400年歷史的橄欖樹（Ahuehuete del Parterre），是馬德里現存最古老的樹木，而在東側的花園區，悠閒漫步的孔雀則為這片綠地增添生機。三小二鳥說：「麗池公園範圍非常廣大，孔雀在花園裡自在走動，樹梢上還有成群的和尚鸚鵡，有種走進開放式動物園的感覺。」作為三個寶貝與兩隻愛鳥的媽，麗池公園的豐富生態讓三小二鳥備感親切，也為旅程帶來珍貴的樂活時光。
旅遊體驗4：親子互動大地遊戲
▲ 太陽門廣場馬德里城市原點。圖片提供/三小二鳥
帶著小寶貝自助遊歐洲，三小二鳥將旅程設計成融合知識與趣味的大地遊戲，讓孩子在探索中享受旅行。
在文化底蘊深厚的馬德里，街角隱藏的符號往往蘊含獨特故事。三小二鳥會先做好功課，然後給出線索規劃「闖關任務」，親子共同尋找城市裡面的特殊圖騰，像是鑲嵌在太陽門廣場（Puerta del Sol）地面的馬德里城市原點，以及廣場的熊與莓樹雕像等，這些特殊或是動物相關的圖騰觸發孩子們的好奇心，讓他們發揮觀察力，邊玩邊認識馬德里的歷史文化。
更多馬德里旅遊體驗，請見：
撰文/李芷姍 圖片提供/
關於三小二鳥
自助近20年，足跡深度橫跨歐洲、北美與亞洲二十多國。2024年1月曾前往西班牙自助旅行16天。致力帶著3個兒子不集國家、不趕景點，深度體驗旅行人生；深耕歐洲自助旅行、親子自助、國內外露營等領域。
Blog：
Facebook：三小二鳥的幸福生活
Instagram：wiseou
點此看原始內容
其他人也在看
拔飯店插頭遭罰6800元！網一面倒砲轟太過分
[NOWnews今日新聞]住飯店注意！一名巴哈馬媽媽帶兒子到拉斯維加斯旅遊時，因為將房內迷你酒吧的插頭拔掉，幫手機充電，退房時遭加收224美元（約新台幣6884元），讓她氣到把過程分享到網路上，引發網...今日新聞 ・ 19 小時前
蛋糕食譜｜黑玫瑰脆皮朱古力流心慕絲蛋糕
🎃萬聖節🎃系列之 「黑玫瑰脆皮🍫朱古力流心慕絲蛋糕」 提早整生日蛋糕比自己🎂🎂 Happy birthday to me🥳🥳 呢款脆皮朱古力流心慕絲蛋糕已經整過好幾次，不過因為我係10月生日，適逢萬聖節，所以今次的朱古力脆皮外層我係70%黑朱古力加入竹炭粉調成黑色，整成神秘而美艷的黑玫瑰😍😍 我仲噴左少少銀色閃粉，做成少少bling bling的效果，配合一下萬聖節的主題👻👻 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KjXGwEU99US6MGonefzEw6mTr79mVj3r4pZETHkbxJ9JqWe1NWGzQUULUYCUiCSil&id=100057659010929 Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
義美小泡芙同口味「紅白包裝」差在哪？哪款分量比較多？員工揭開隱藏秘密
台灣零食市場競爭激烈，其中義美小泡芙更是橫跨世代的國民零食代表。這款陪伴無數台灣人成長的經典泡芙，不僅在本土市場長紅數十年，更躍上國際舞台成為外國遊客必買伴手禮。然而，近日一名網友在社群平台提出關於包食尚玩家 ・ 2 小時前
拉杜卡奴寧波賽首圈下馬
【Now Sports】英國球星拉杜卡奴周二在中國寧波公開賽首圈先勝後敗，以盤數1:2受挫朱琳，出局之餘，其身體狀況亦令人擔心。拉杜卡奴（Emma Raducanu）面對世界排名219位的朱琳，首盤表現不俗贏6:3，但之後體能明顯下滑，走動速度減慢，失誤亦增加。她在第2盤比賽期間曾接受血壓檢驗，物理治療師向她提供食物與飲料以補充體力。及至第3盤，據報她因背部不適需要醫療暫停。結果這名前美國公開賽女單冠軍，連輸兩盤4:6及1:6，在歷時兩小時26分鐘的比賽被對手反勝2:1。目前世界排名29位的拉杜卡奴，已於上周在武漢賽因病退賽，其身體狀況難免令人憂心。這場比賽，是她今年第50場WTA巡迴賽，是自2021年揚威美網以來場數最多的一季。朱琳晉級後，將於明日16強賽遇上俄羅斯球手安祖莉娃。now.com 體育 ・ 10 小時前
Keeta優惠碼2025〡 6折優惠/外賣自取減$40
Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個10月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！Yahoo Food ・ 2 小時前
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：Yahoo Food ・ 2 小時前
澳門週末輕養生｜黑沙海灘「hush!沙灘音樂會×城市運動節」！免費聽歌＋每人$240任上星級導師運動堂 即睇交通攻略
養生、健康、運動風氣繼續盛行，澳門特別行政區政府文化局及美高梅聯手打造全澳首個「音樂×運動」大型戶外身心療癒旅遊體驗，將於10月18-19日在澳門黑沙海灘及臨時休憩空間舉行！大家可以在澳門最長海岸線、廣闊草地，體驗不同強度的運動，跟隨不同導師的步伐，重新調整生活節奏，放鬆Chill一下。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
行動電源放沙發突起火！消防員籲「這款」超危險別買：恐釀70萬財物損失
智慧型手機普及後，行動電源已成為許多人外出必備配件，但近年來行動電源自燃事件頻傳，引發安全疑慮。一名消防員在社群平台分享親身經歷，指出曾處理過一起因行動電源引發的嚴重火災，造成高達70萬元以上財物損失食尚玩家 ・ 1 小時前
啟德直擊｜港隊迎戰孟加拉 球迷提早到場拍照打卡
【Now新聞台】今晚八點港隊主場迎戰孟加拉，本台記者黃穎芝晚上6時許於啟德體育園所見，現場氣氛濃厚，不少球迷提早到達啟德主場館，準備排隊入場。球迷身穿紅衣或港隊球衣，並帶上打氣毛巾、鑰匙扣等應援物，在場館外拍照打卡。比賽期間，主場館將會關閉天幕、開冷氣。 警方建議入場人士盡量使用交通工具前往場地，例如港鐵或巴士，提早抵達，避開人潮。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 | 三位主持大呼「Wingman」難做 大爆朋友偷食經歷
本集以「Wingman」為主題，指在感情中擔任軍師或助攻的角色，亦有幫助朋友掩飾「偷食」行為之稱。Thor指要做「Wingman」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
游泳｜何詩蓓復出領軍出戰全運會 衝擊4項個人賽獎牌
何詩蓓確認首戰全運會！粵港澳全運游泳港隊名單曝光，共派出17男14女泳手參加，當中奧運4面獎牌得主何詩蓓（Siobhan）傷癒復出...Yahoo 體育 ・ 14 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 2 小時前
深圳酒店｜羅湖酒店20大推介！最平人均$112起 鄰近羅湖新商場：益田假日廣場/茂業天地｜附交通方法
港人經常北上深圳旅遊，最常去的定必是最接近關口的福田或羅湖區，繼福田區酒店推介後，Yahoo Travel繼續精選20大羅湖區酒店推介，全部都交通便利，有的鄰近羅湖口岸、有的行1分鐘即達地鐵站、有的鄰近深圳萬象城、KKMALL、KK TIME、筍崗文具批發市場、金光華廣場、東門老街等景點，最平人均$112起就有交易，價錢比福田或南山區平，交通方便，性價比相當高，各位不妨留意下！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 2 天前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 23 小時前