旅行狂熱者三小二鳥推薦：馬德里十大旅遊體驗Part1

多元文化之都 藝術和美食的天堂

▲ 馬德里是藝文與美食愛好者的天堂。圖片提供/三小二鳥

「馬德里最迷人的地方，就是它匯聚了世界級的博物館與美術館，同時擁有皇家園林與宮殿，特別適合文化之旅。」談起這座城市的魅力，三小二鳥不假思索地說，語氣中透著對馬德里的喜愛。她接著補充：「另外，我很喜歡美食，馬德里有無數歷史悠久的百年老店，甚至還有金氏世界紀錄認證的最古老餐廳，都很值得探訪。」

豐富的文化底蘊與多元性，是馬德里作為西班牙首都的獨到之處，三小二鳥介紹10種享樂馬德里的方式，推薦給不同風格的旅行者。

旅遊體驗1：領略正宗皇室風範

▲ 馬德里王宮為是國王接待外賓和舉辦官方儀式的宮殿。圖片提供/三小二鳥

「一定要去馬德里皇宮。」三小二鳥說。大航海時代叱吒風雲的西班牙，其黃金盛世的最佳象徵，莫過於富麗堂皇的馬德里皇宮。這座宏偉建築不僅展現了西班牙全盛時期的輝煌歲月，更以精緻的雕刻與華美裝飾令人驚嘆。

皇宮佔地超過13.5公頃，擁有3418個房間，珍藏無數珍奇瑰寶與藝術精品。漫步在皇宮中，走過一個又一個的房間，目光所及皆是華麗壁畫與精雕細琢的裝飾，彷彿穿越時空，親身感受皇室的尊貴與氣派。

旅遊體驗2：徜徉藝術巡禮

▲ 索菲亞王后國家藝術中心博物館展示現代藝術作品。圖片提供/三小二鳥

哥雅、畢卡索、達利……這些西班牙藝術大師的經典作品匯聚於馬德里，成為藝術愛好者的天堂。特別的是，當地多家博物館與美術館在閉館前開放免費入場，讓民眾能近距離欣賞大師名作，親身感受藝術的震撼。

普拉多博物館（Museo Nacional del Prado）與索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），是造訪馬德里的遊客不可錯過的景點。普拉多博物館被譽為世界三大博物館之一，館藏豐富，珍藏著委拉斯開茲的《宮女》和哥雅的《裸體的瑪哈》等經典畫作。三小二鳥建議，館內作品琳瑯滿目，至少預留半天時間細細品味。索菲亞王后國家藝術中心博物館以現代與當代藝術為主，收藏畢卡索的經典畫作《格爾尼卡》。

▲ 普拉多博物館館藏豐富，適合安排半天時間參觀。圖片提供/三小二鳥

三小二鳥表示，兩座博物館在閉館前的最後兩小時開放免費入場，即使不是藝術愛好者，也值得利用這段時間探索。「兩個小時不長，又不需要額外支出，推薦大家來走走，感受當地的文化氛圍。」她笑著說。此外她還推薦名列馬德里三大博物館之一的提森-博內米薩博物館（Museo Nacional Thyssen-Bornemisza），雖然沒有免費時段，精彩館藏讓喜愛藝術的旅人絕對不虛此行。

旅遊體驗3：皇家園林遇見自然

▲ 占地寬廣生態豐富的麗池公園。圖片提供/三小二鳥

在馬德里，想要親近自然不用遠離市區。佔地125公頃的麗池公園，過去曾是西班牙皇室的離宮，如今則是城市中的綠色天堂。園內種植超過1萬5千棵樹木，盎然綠意與繽紛花草圍繞，讓人彷彿置身森林，遠離城市的繁囂。

▲ 麗池公園裡有馬德里最古老樹木。圖片提供/三小二鳥

廣闊人工湖畔有一座夢幻的水晶宮（Palacio de Cristal），整座宮殿由玻璃搭建而成，倒映在湖水之上，與波光粼粼的水面相互輝映，浪漫風光宛如童話世界。園內自然生態同樣迷人，西側矗立著一棵近400年歷史的橄欖樹（Ahuehuete del Parterre），是馬德里現存最古老的樹木，而在東側的花園區，悠閒漫步的孔雀則為這片綠地增添生機。三小二鳥說：「麗池公園範圍非常廣大，孔雀在花園裡自在走動，樹梢上還有成群的和尚鸚鵡，有種走進開放式動物園的感覺。」作為三個寶貝與兩隻愛鳥的媽，麗池公園的豐富生態讓三小二鳥備感親切，也為旅程帶來珍貴的樂活時光。

旅遊體驗4：親子互動大地遊戲

▲ 太陽門廣場馬德里城市原點。圖片提供/三小二鳥

帶著小寶貝自助遊歐洲，三小二鳥將旅程設計成融合知識與趣味的大地遊戲，讓孩子在探索中享受旅行。

在文化底蘊深厚的馬德里，街角隱藏的符號往往蘊含獨特故事。三小二鳥會先做好功課，然後給出線索規劃「闖關任務」，親子共同尋找城市裡面的特殊圖騰，像是鑲嵌在太陽門廣場（Puerta del Sol）地面的馬德里城市原點，以及廣場的熊與莓樹雕像等，這些特殊或是動物相關的圖騰觸發孩子們的好奇心，讓他們發揮觀察力，邊玩邊認識馬德里的歷史文化。

撰文/李芷姍

關於三小二鳥

自助近20年，足跡深度橫跨歐洲、北美與亞洲二十多國。2024年1月曾前往西班牙自助旅行16天。致力帶著3個兒子不集國家、不趕景點，深度體驗旅行人生；深耕歐洲自助旅行、親子自助、國內外露營等領域。

Blog：

Facebook：三小二鳥的幸福生活

Instagram：wiseou

